https://sarabic.ae/20241214/إعلام-توقيف-وزير-الدفاع-البرازيلي-السابق-بعد-اتهامه-بالتورط-في-محاولة-انقلاب-عام-2022-1095787510.html
إعلام: توقيف وزير الدفاع البرازيلي السابق بعد اتهامه بالتورط في محاولة انقلاب عام 2022
إعلام: توقيف وزير الدفاع البرازيلي السابق بعد اتهامه بالتورط في محاولة انقلاب عام 2022
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام برازيلية، اليوم السبت، بأن الشرطة الفيدرالية أوقفت براغا نيتو، وزير الدفاع السابق في حكومة جايير بولسونارو، والمرشح السابق لمنصب نائب الرئيس،... 14.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-14T14:34+0000
2024-12-14T14:34+0000
2024-12-14T14:34+0000
العالم
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وذكر موقع "جي 1" المحلي، أن "الشرطة الفيدرالية ألقت القبض على والتر سوزا براغا نيتو، المرشح السابق لمنصب نائب الرئيس مع بولسونارو لعام 2022، بهدف التحقيق في محاولة الانقلاب".ويواجه بولسونارو وعدة مسؤولين وقادة سابقين في الجيش البرازيلي اتهامات تشمل التآمر لإعاقة انتقال السلطة للرئيس الحالي لولا دا سيلفا، والتورط في خطة لمحاولة تنفيذ انقلاب ضده عام 2022.يشار إلى أن القضاء البرازيلي منع بولسونارو من الترشح لأي منصب سياسي حتى عام 2030، بسبب التهم الموجهة إليه.
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العالم
إعلام: توقيف وزير الدفاع البرازيلي السابق بعد اتهامه بالتورط في محاولة انقلاب عام 2022
أفادت وسائل إعلام برازيلية، اليوم السبت، بأن الشرطة الفيدرالية أوقفت براغا نيتو، وزير الدفاع السابق في حكومة جايير بولسونارو، والمرشح السابق لمنصب نائب الرئيس، بعد توجيه تهمة له بالتورط في محاولة الانقلاب عام 2022.
وذكر موقع "جي 1" المحلي، أن "الشرطة الفيدرالية ألقت القبض على والتر سوزا براغا نيتو، المرشح السابق لمنصب نائب الرئيس مع بولسونارو لعام 2022، بهدف التحقيق في محاولة الانقلاب".
وأضاف أن "نيتو، جرى توقيفه في مدينة ريو دي جانيرو، وسيتم تسليمه إلى القيادة العسكرية الشرقية وسيبقى رهن الاحتجاز لدى الجيش".
وأشار إلى أن الشرطة الفيدرالية وجّهت الاتهام إلى براغا نيتو، والرئيس السابق جايير بولسونارو، ومساعده السابق ماورو سيد، بمحاولة تنفيذ انقلاب عام 2022.
ويواجه بولسونارو وعدة مسؤولين وقادة سابقين في الجيش البرازيلي اتهامات تشمل التآمر لإعاقة انتقال السلطة للرئيس الحالي لولا دا سيلفا، والتورط في خطة لمحاولة تنفيذ انقلاب ضده عام 2022.
يشار إلى أن القضاء البرازيلي منع بولسونارو من الترشح لأي منصب سياسي حتى عام 2030، بسبب التهم الموجهة إليه.