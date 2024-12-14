https://sarabic.ae/20241214/إعلام-توقيف-وزير-الدفاع-البرازيلي-السابق-بعد-اتهامه-بالتورط-في-محاولة-انقلاب-عام-2022-1095787510.html

إعلام: توقيف وزير الدفاع البرازيلي السابق بعد اتهامه بالتورط في محاولة انقلاب عام 2022

إعلام: توقيف وزير الدفاع البرازيلي السابق بعد اتهامه بالتورط في محاولة انقلاب عام 2022

سبوتنيك عربي

أفادت وسائل إعلام برازيلية، اليوم السبت، بأن الشرطة الفيدرالية أوقفت براغا نيتو، وزير الدفاع السابق في حكومة جايير بولسونارو، والمرشح السابق لمنصب نائب الرئيس،... 14.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-14T14:34+0000

2024-12-14T14:34+0000

2024-12-14T14:34+0000

العالم

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وذكر موقع "جي 1" المحلي، أن "الشرطة الفيدرالية ألقت القبض على والتر سوزا براغا نيتو، المرشح السابق لمنصب نائب الرئيس مع بولسونارو لعام 2022، بهدف التحقيق في محاولة الانقلاب".ويواجه بولسونارو وعدة مسؤولين وقادة سابقين في الجيش البرازيلي اتهامات تشمل التآمر لإعاقة انتقال السلطة للرئيس الحالي لولا دا سيلفا، والتورط في خطة لمحاولة تنفيذ انقلاب ضده عام 2022.يشار إلى أن القضاء البرازيلي منع بولسونارو من الترشح لأي منصب سياسي حتى عام 2030، بسبب التهم الموجهة إليه.

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