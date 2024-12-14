https://sarabic.ae/20241214/الاتحاد-الأفريقي-لكرة-القدم-يمنح-السيسي-جائزة-الإنجاز--1095783699.html
الاتحاد الأفريقي لكرة القدم يمنح السيسي جائزة "الإنجاز"
الاتحاد الأفريقي لكرة القدم يمنح السيسي جائزة "الإنجاز"
سبوتنيك عربي
منح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) برئاسة باتريس موتسيبي، الجائزة المرموقة للإنجاز المتميز لعام 2024، للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. 14.12.2024, سبوتنيك عربي
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وأوضحت صحيفة "المصري اليوم"، أن "منح السيسي تلك الجائزة جاء تقديرًا للجهود المتميزة والمساهمة الواسعة في تطوير ونمو كرة القدم في مصر والقارة الأفريقية، من خلال تطوير البنية التحتية والمرافق المميزة لكرة القدم التي تم بناؤها في مصر، وساهمت بشكل كبير في التنمية ونمو كرة القدم في مصر والقارة الأفريقية".يشار إلى أن وزير الشباب والرياضة المصري أشرف صبحي، سيتسلم الجائزة نيابةً عن الرئيس السيسي، خلال الحفل السنوي لتوزیع جوائز "كاف 2024"، والذي يتم بثه مباشرة لأكثر من 100 دولة حول العالم، وذلك يوم الاثنين 16 ديسمبر/ كانون الأول 2024 في المغرب.وفي سياق متصل، يعتزم البنك الأفريقي للتنمية دعم استعدادات المغرب لكأس العالم 2030، من خلال تقديم تمويل بقيمة 650 مليون يورو.ونقلت وكالة المغرب العربي للأنباء، مساء الخميس 6 ديسمبر الجاري، عن أكينوومي أديسينا، رئيس البنك الأفريقي للتنمية المتعدد الأطراف، دعم مؤسسته للمغرب بمشروع تمويل قدره 650 مليون يورو لتطوير البنيات التحتية للسكك الحديدية والمطارات، ما يعزز تنافسية المملكة في هذا المجال.وجاءت تصريحات أكينوومي أديسينا، عقب اجتماعه برئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش، مجددا تأكيد دعم البنك المستمر للإصلاحات الهيكلية للمغرب.وأشار أكينوومي إلى أن "المملكة المغربية تعد الشريك الرئيسي للمؤسسة، بمحفظة مشاريع نشطة تضم 37 مشروعا بقيمة إجمالية تصل إلى 3,6 مليار دولار، تشمل قطاعات استراتيجية على غرار البنيات التحتية والطاقة والمياه والصرف الصحي والقطاع الخاص".
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العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, رياضة, الأخبار
العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, رياضة, الأخبار
الاتحاد الأفريقي لكرة القدم يمنح السيسي جائزة "الإنجاز"
منح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) برئاسة باتريس موتسيبي، الجائزة المرموقة للإنجاز المتميز لعام 2024، للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
وأوضحت صحيفة
"المصري اليوم"، أن "منح السيسي تلك الجائزة جاء تقديرًا للجهود المتميزة والمساهمة الواسعة في تطوير ونمو كرة القدم في مصر والقارة الأفريقية، من خلال تطوير البنية التحتية والمرافق المميزة لكرة القدم التي تم بناؤها في مصر، وساهمت بشكل كبير في التنمية ونمو كرة القدم في مصر والقارة الأفريقية".
يشار إلى أن وزير الشباب والرياضة المصري أشرف صبحي، سيتسلم الجائزة نيابةً عن الرئيس السيسي، خلال الحفل السنوي لتوزیع جوائز "كاف 2024"، والذي يتم بثه مباشرة لأكثر من 100 دولة حول العالم، وذلك يوم الاثنين 16 ديسمبر/ كانون الأول 2024 في المغرب.
وفي سياق متصل، يعتزم البنك الأفريقي للتنمية دعم استعدادات المغرب لكأس العالم 2030، من خلال تقديم تمويل بقيمة 650 مليون يورو.
ونقلت وكالة
المغرب العربي للأنباء، مساء الخميس 6 ديسمبر الجاري، عن أكينوومي أديسينا، رئيس البنك الأفريقي للتنمية المتعدد الأطراف، دعم مؤسسته للمغرب بمشروع تمويل قدره 650 مليون يورو لتطوير البنيات التحتية للسكك الحديدية والمطارات، ما يعزز تنافسية المملكة في هذا المجال.
وجاءت تصريحات أكينوومي أديسينا، عقب اجتماعه برئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش، مجددا تأكيد دعم البنك المستمر للإصلاحات الهيكلية للمغرب.
وأشار أكينوومي إلى أن "المملكة المغربية
تعد الشريك الرئيسي للمؤسسة، بمحفظة مشاريع نشطة تضم 37 مشروعا بقيمة إجمالية تصل إلى 3,6 مليار دولار، تشمل قطاعات استراتيجية على غرار البنيات التحتية والطاقة والمياه والصرف الصحي والقطاع الخاص".