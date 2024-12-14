https://sarabic.ae/20241214/الدفاعات-الجوية-الروسية-تدمر-7-طائرات-مسيرة-فوق-أراضي-مقاطعة-بريانسك-1095774513.html
الدفاعات الجوية الروسية تدمر 7 طائرات مسيرة فوق أراضي مقاطعة بريانسك
الدفاعات الجوية الروسية تدمر 7 طائرات مسيرة فوق أراضي مقاطعة بريانسك
سبوتنيك عربي
أعلن حاكم مقاطعة بريانسك الروسية ألكسندر بوغوماز، اليوم السبت، أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت 7 مسيرات فوق أراضي المقاطعة. 14.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-14T00:34+0000
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موسكو - سبوتنيك. وقال بوغوماز في بيان عبر تطبيق "تليغرام": "تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيرة على أراضي منطقة بريانسك، حيث رصدت قوات الدفاع الجوي الروسية سبع طائرات بدون طيار ودمرتها".وأضاف أن الهجوم لم يسفر عن وقوع إصابات أو أضرار مادية.وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف، وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ "الهجوم المضاد"، والذي كانت أعلنت عنه في حزيران/يونيو العام الماضي.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 شباط/فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات إلى الاضطهاد من قبل نظام كييف.
https://sarabic.ae/20241213/الدفاع-الجوي-الروسي-يتصدى-لهجوم-بطائرات-مسيرة-في-إقليم-كراسنودار-1095774370.html
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, أخبار العالم الآن
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, أخبار العالم الآن
الدفاعات الجوية الروسية تدمر 7 طائرات مسيرة فوق أراضي مقاطعة بريانسك
00:34 GMT 14.12.2024 (تم التحديث: 00:35 GMT 14.12.2024)
أعلن حاكم مقاطعة بريانسك الروسية ألكسندر بوغوماز، اليوم السبت، أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت 7 مسيرات فوق أراضي المقاطعة.
موسكو - سبوتنيك
. وقال بوغوماز في بيان عبر تطبيق "تليغرام": "تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيرة على أراضي منطقة بريانسك، حيث رصدت قوات الدفاع الجوي الروسية سبع طائرات بدون طيار ودمرتها".
وأضاف أن الهجوم لم يسفر عن وقوع إصابات أو أضرار مادية.
وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف، وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ "الهجوم المضاد"، والذي كانت أعلنت عنه في حزيران/يونيو العام الماضي.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 شباط/فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة،
بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات إلى الاضطهاد من قبل نظام كييف.