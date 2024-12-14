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Военнослужащие батальонно-тактической группы Каштана спецназа Ахмат - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241214/الدفاعات-الجوية-الروسية-تدمر-7-طائرات-مسيرة-فوق-أراضي-مقاطعة-بريانسك-1095774513.html
الدفاعات الجوية الروسية تدمر 7 طائرات مسيرة فوق أراضي مقاطعة بريانسك
الدفاعات الجوية الروسية تدمر 7 طائرات مسيرة فوق أراضي مقاطعة بريانسك
سبوتنيك عربي
أعلن حاكم مقاطعة بريانسك الروسية ألكسندر بوغوماز، اليوم السبت، أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت 7 مسيرات فوق أراضي المقاطعة. 14.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-14T00:34+0000
2024-12-14T00:35+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال بوغوماز في بيان عبر تطبيق "تليغرام": "تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيرة على أراضي منطقة بريانسك، حيث رصدت قوات الدفاع الجوي الروسية سبع طائرات بدون طيار ودمرتها".وأضاف أن الهجوم لم يسفر عن وقوع إصابات أو أضرار مادية.وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف، وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ "الهجوم المضاد"، والذي كانت أعلنت عنه في حزيران/يونيو العام الماضي.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 شباط/فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات إلى الاضطهاد من قبل نظام كييف.
https://sarabic.ae/20241213/الدفاع-الجوي-الروسي-يتصدى-لهجوم-بطائرات-مسيرة-في-إقليم-كراسنودار-1095774370.html
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, أخبار العالم الآن
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, أخبار العالم الآن

الدفاعات الجوية الروسية تدمر 7 طائرات مسيرة فوق أراضي مقاطعة بريانسك

00:34 GMT 14.12.2024 (تم التحديث: 00:35 GMT 14.12.2024)
© Photo / Russian Defense Ministryوسائط الدفاع الجوي في الجيش الروسي
وسائط الدفاع الجوي في الجيش الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2024
© Photo / Russian Defense Ministry
تابعنا عبر
أعلن حاكم مقاطعة بريانسك الروسية ألكسندر بوغوماز، اليوم السبت، أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت 7 مسيرات فوق أراضي المقاطعة.
موسكو - سبوتنيك. وقال بوغوماز في بيان عبر تطبيق "تليغرام": "تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيرة على أراضي منطقة بريانسك، حيث رصدت قوات الدفاع الجوي الروسية سبع طائرات بدون طيار ودمرتها".
إس-400 وإس-500 حاضر الدفاع الجوي الروسي ومستقبله - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الجوي الروسي يتصدى لهجوم بطائرات مسيرة في إقليم كراسنودار
أمس, 23:55 GMT
وأضاف أن الهجوم لم يسفر عن وقوع إصابات أو أضرار مادية.
وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف، وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ "الهجوم المضاد"، والذي كانت أعلنت عنه في حزيران/يونيو العام الماضي.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 شباط/فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات إلى الاضطهاد من قبل نظام كييف.
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