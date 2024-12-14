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Военнослужащие батальонно-тактической группы Каштана спецназа Ахмат - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241214/الدفاع-الروسية-تدمير-5-طائرات-مسيرة-أوكرانية-فوق-أراضي-مقاطعات-عدة-1095794941.html
الدفاع الروسية: تدمير 5 طائرات مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعات عدة
الدفاع الروسية: تدمير 5 طائرات مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعات عدة
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، إحباط محاولة هجوم إرهابي من قبل نظام كييف باستخدام 5 طائرات مسيرة، تم تدميرها فوق أراضي مقاطعات كورسك وبيلغورود... 14.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-14T20:13+0000
2024-12-14T20:13+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأفادت الوزارة، في بيان، بأنه "بين الساعة 21:30 والساعة 22:30 بتوقيت موسكو، أُحبطت محاولة من قبل نظام كييف لشن هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيرة ضد أهداف على أراضي روسيا الاتحادية. دمرت أنظمة الدفاع الجوي طائرتين مسيرتين فوق أراضي مقاطعة كورسك وواحدة فوق أراضي مقاطعة بيلغورود وواحدة فوق أراضي مقاطعة بريانسك، وواحدة فوق مياه البحر الأسود".وجاء في بيان لوزارة الدفاع الروسية: "واصلت وحدات قوات مجموعة "الشمال" الروسية، عملياتها الهجومية مستهدفة خلالها تشكيلات الألوية الهجومية الأوكرانية في مناطق فيكتوروفكا وكوريلوفكا وليبيدفكا وليونيدوفكا ومارتينوفكا ومالايا لوكنيا ونيكولايفو دارينو ونيكولسكي ونوفويفانوفكا وبليخوفو وسفيردليكوفو".وأشار البيان إلى أنه "خلال الـ 24 ساعة الماضية فقدت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 200عسكري، وتم تدمير ودبابة، ومركبة مشاة قتالية مدرعة وسبع مركبات، وعدد من المدافع، ومحطة حرب إلكترونية".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20241214/-ضابط-أمريكي-متقاعد-الصراع-في-أوكرانيا-يدخل-مرحلته-النهائية-1095792676.html
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الدفاع الروسية: تدمير 5 طائرات مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعات عدة

20:13 GMT 14.12.2024
© Sputnik . VDV Press service/ Igor Rudenkoقوات الدفاع الجوي الروسي
قوات الدفاع الجوي الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2024
© Sputnik . VDV Press service/ Igor Rudenko
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، إحباط محاولة هجوم إرهابي من قبل نظام كييف باستخدام 5 طائرات مسيرة، تم تدميرها فوق أراضي مقاطعات كورسك وبيلغورود وبريانسك وفوق مياه البحر الأسود.
وأفادت الوزارة، في بيان، بأنه "بين الساعة 21:30 والساعة 22:30 بتوقيت موسكو، أُحبطت محاولة من قبل نظام كييف لشن هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيرة ضد أهداف على أراضي روسيا الاتحادية. دمرت أنظمة الدفاع الجوي طائرتين مسيرتين فوق أراضي مقاطعة كورسك وواحدة فوق أراضي مقاطعة بيلغورود وواحدة فوق أراضي مقاطعة بريانسك، وواحدة فوق مياه البحر الأسود".

وفي وقت سابق من اليوم السبت، أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن الجيش الروسي يواصل تقدمه في مقاطعة كورسك الروسية، ويكبد القوات المسلحة الأوكرانية خسائر جسيمة.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع الروسية: "واصلت وحدات قوات مجموعة "الشمال" الروسية، عملياتها الهجومية مستهدفة خلالها تشكيلات الألوية الهجومية الأوكرانية في مناطق فيكتوروفكا وكوريلوفكا وليبيدفكا وليونيدوفكا ومارتينوفكا ومالايا لوكنيا ونيكولايفو دارينو ونيكولسكي ونوفويفانوفكا وبليخوفو وسفيردليكوفو".
الجيش الروسي في مقاطعة كورسك - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وأشار البيان إلى أنه "خلال الـ 24 ساعة الماضية فقدت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 200عسكري، وتم تدمير ودبابة، ومركبة مشاة قتالية مدرعة وسبع مركبات، وعدد من المدافع، ومحطة حرب إلكترونية".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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