https://sarabic.ae/20241214/السجن-8-سنوات-بحق-لاعب-كولومبي-سابق-لإدانته-بتهريب-المخدرات-1095781527.html

السجن 8 سنوات بحق لاعب كولومبي سابق لإدانته بتهريب المخدرات

السجن 8 سنوات بحق لاعب كولومبي سابق لإدانته بتهريب المخدرات

سبوتنيك عربي

قررت المحكمة العليا في أنتيوكيا بكولومبيا تأييد حكم بالسجن 8 سنوات على لاعب كرة القدم الكولومبي السابق دييغو ليون أوسوريو بعد إدانته بتهريب المخدرات. 14.12.2024, سبوتنيك عربي

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وقال موقع "footboom1" إنه تم القبض على أوسوريو العام الماضي في مطار خوسيه ماريا كوردوفا في ريونيغرو (شمال غرب) كولومبيا، حينما كان بصدد السفر إلى إسبانيا ومعه كيلوغرام من مادة الكوكايين.وشرعت سلطات المطار في تفتيش اللاعب السابق قبل دقائق من صعوده إلى الطائرة التي كان من المفترض أن تقله إلى مدريد يوم 13 أبريل/نيسان 2023، حيث تم العثور داخل أربعة أزواج من الأحذية على ما يقرب من كيلوغرام واحد من هيدروكلوريد الكوكايين.وأصدرت المحكمة في 21 مايو/أيار الماضي حكما ابتدائيا على أوسوريو البالغ من العمر 54 عاما، لكن الدفاع استأنف القرار، والآن أكدت المحكمة الحكم الأولي معتبرة أن التحاليل الكيميائية أكدت وجود الكوكايين، وأن الطريقة المستخدمة لإخفاء المخدر تثبت نية تهريبه إلى إسبانيا لبيعه وتوزيعه.من جانبه، أوضح مكتب المدعي العام في بيان أنه "خلال تفتيش أمتعة اللاعب، تم العثور على حوالي كيلوغرام من هيدروكلوريد الكوكايين مخبأ في نعال أربعة أزواج من أحذية التنس". يذكر أن اللاعب أوسوريو كان قد لمع نجمه في أواخر الثمانينيات والتسعينيات، حيث كان يعتبر من أفضل اللاعبين في مركز الظهير في عصره، خاصة خلال الفترة التي قضاها في أتلتيكو ناسيونال، حيث لعب بين عامي 1991 و1995.وأثبت أوسوريو نفسه كعنصر أساسي في الدفاع، قادته موهبته في الملعب إلى أن يكون جزءًا من منتخب كولومبيا الذي وصل إلى ربع نهائي كأس العالم للشباب عام 1989.

https://sarabic.ae/20241129/إسبانيا-تعلن-تفكيك-شبكة-تهريب-مخدرات-تستخدم-مسيرات-أوكرانية-1095316656.html

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