https://sarabic.ae/20241214/حماس-تعلن-مقتل-بعض-الأسرى-الإسرائيليين-لديها--1095790239.html
"حماس" تعلن مقتل بعض الأسرى الإسرائيليين لديها
"حماس" تعلن مقتل بعض الأسرى الإسرائيليين لديها
سبوتنيك عربي
صرح أبو عبيدة المتحدث الرسمي باسم كتائب "القسام" الذراع العسكرية لحركة حماس الفلسطينية، اليوم السبت، بأن "الجيش الإسرائيلي قصف مكانا يوجد فيه بعض المحتجزين... 14.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-14T15:52+0000
2024-12-14T15:52+0000
2024-12-14T15:52+0000
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وذكر أبو عبيدة، في كلمة له نشرتها القناة الرسمية للحركة على تطبيق "تلغرام"، مساء اليوم السبت، أن "الجيش الإسرائيلي قصف مؤخرا مكانا يوجد فيه بعض الأسرى الإسرائيليين وكرر القصف للتأكد من مقتلهم".وأوضح أبو عبيدة، في كلمته، أنه "لدينا معلومات استخبارية تؤكد بأن العدو تعمد قصف المكان بهدف قتل الأسرى وحراسهم"، مضيفًا: "مجاهدونا قاموا بمحاولات لانتشال أسرى العدو ونجحوا في انتشال أحدهم ومصيره غير معروف".وحمَّل أبو عبيدة، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وحكومته وجيشه المسؤولية الكاملة عن هذا الحدث وعن حياة أسراهم في قطاع غزة.وفي السياق نفسه، أفادت تقارير أمريكية، نقلا عن وسطاء أول أمس الخميس، بأن حركة حماس للمرة الأولى قد توافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء مؤقتا في غزة بعد انتهاء القتال، وهو ما أنعش الآمال في التوصل إلى اتفاق.وأضافت: "ستوافق الحركة على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء مؤقتا في غزة بمجرد توقف القتال".وأوضحت الصحيفة أنه "كجزء من الاقتراح الحالي، تدرس إسرائيل وحماس فترة وقف إطلاق نار مدتها 60 يومًا، سيتم خلالها إطلاق سراح ما يصل إلى 30 رهينة في قطاع غزة، وفي المقابل، ستطلق إسرائيل سراح عدد من السجناء الفلسطينيين وتسمح بزيادة تدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع".وأسفر الهجوم الإسرائيلي، منذ السابع من أكتوبر 2023، على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 44 ألف قتيل وأكثر من 105 آلاف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، فيما لا يزال أكثر من 10 آلاف شخص مفقودا.
https://sarabic.ae/20241212/إعلام-تنازل-حماس-عن-بعض-الاقتراحات-يبعث-الآمال-في-التوصل-إلى-اتفاق-في-القطاع-1095712482.html
https://sarabic.ae/20241213/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-مقتل-8-من-عناصر-حماس-بينهم-رئيس-قسم-الإنتاج-1095742854.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, غزة, حركة حماس, العالم العربي, الأخبار, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, غزة, حركة حماس, العالم العربي, الأخبار, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
"حماس" تعلن مقتل بعض الأسرى الإسرائيليين لديها
صرح أبو عبيدة المتحدث الرسمي باسم كتائب "القسام" الذراع العسكرية لحركة حماس الفلسطينية، اليوم السبت، بأن "الجيش الإسرائيلي قصف مكانا يوجد فيه بعض المحتجزين وكرر القصف للتأكد من مقتلهم".
وذكر أبو عبيدة، في كلمة له نشرتها القناة الرسمية للحركة على تطبيق "تلغرام"، مساء اليوم السبت، أن "الجيش الإسرائيلي قصف مؤخرا مكانا يوجد فيه بعض الأسرى الإسرائيليين وكرر القصف للتأكد من مقتلهم".
وأوضح أبو عبيدة، في كلمته، أنه "لدينا معلومات استخبارية تؤكد بأن العدو تعمد قصف المكان بهدف قتل الأسرى وحراسهم"، مضيفًا: "مجاهدونا قاموا بمحاولات لانتشال أسرى العدو
ونجحوا في انتشال أحدهم ومصيره غير معروف".
وحمَّل أبو عبيدة، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وحكومته وجيشه المسؤولية الكاملة عن هذا الحدث وعن حياة أسراهم في قطاع غزة.
وفي السياق نفسه، أفادت تقارير أمريكية، نقلا عن وسطاء أول أمس الخميس، بأن حركة حماس للمرة الأولى قد توافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء مؤقتا في غزة بعد انتهاء القتال، وهو ما أنعش الآمال في التوصل إلى اتفاق.
وقالت صحيفة أمريكية، نقلا عن مصادر: "نتحدث عن وجود قوات إسرائيلية في ممر فيلادلفيا بين مصر وقطاع غزة وممر نتساريم، الذي يقسم قطاع غزة إلى نصفين، كما وافقت الحركة على عدم التواجد على الجانب الفلسطيني من معبر رفح بين مصر وقطاع غزة".
وأضافت: "ستوافق الحركة على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية
بالبقاء مؤقتا في غزة بمجرد توقف القتال".
وأوضحت الصحيفة أنه "كجزء من الاقتراح الحالي، تدرس إسرائيل وحماس فترة وقف إطلاق نار مدتها 60 يومًا، سيتم خلالها إطلاق سراح ما يصل إلى 30 رهينة في قطاع غزة، وفي المقابل، ستطلق إسرائيل سراح عدد من السجناء الفلسطينيين وتسمح بزيادة تدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع".
ومنذ اندلاع الحرب المدمرة على القطاع، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، أحكم الجيش الإسرائيلي حصاره على قطاع غزة، وقطع إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء والوقود عن سكان القطاع البالغ عددهم نحو2.3 مليون فلسطيني، الذين يعانون بالأساس أوضاعا متدهورة للغاية.
وأسفر الهجوم الإسرائيلي، منذ السابع من أكتوبر 2023، على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 44 ألف قتيل وأكثر من 105 آلاف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، فيما لا يزال أكثر من 10 آلاف شخص مفقودا.