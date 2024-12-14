https://sarabic.ae/20241214/زيادة-الرسوم-المطلوبة-من-السودانيين-الراغبين-في-السفر-إلى-مصر-1095776823.html

زيادة الرسوم المطلوبة من السودانيين الراغبين في السفر إلى مصر

زيادة الرسوم المطلوبة من السودانيين الراغبين في السفر إلى مصر

سبوتنيك عربي

قررت السلطات المصرية تعليق الموافقة الأمنية للسودانيين الراغبين في السفر إلى مطار القاهرة الدولي، مع زيادة في الرسوم المقررة في هذا الصدد. 14.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-14T06:58+0000

2024-12-14T06:58+0000

2024-12-14T06:58+0000

العالم العربي

أخبار السودان اليوم

مصر

أخبار مصر الآن

https://cdn.img.sarabic.ae/img/102001/69/1020016925_0:155:3000:1843_1920x0_80_0_0_34ea769682c597fb0ee315b383164a17.jpg

وقال موقع "أخبار السودان" إن القرار يأتي في إطار جهود الحكومة المصرية لتعزيز الأمن وتقليل المخاطر المرتبطة بالهجرة غير الشرعية.وكشفت مصادر عن أن استئناف انتقال السودانيين إلى مصر اعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل، فيما حددت السلطات رسوم الانتقال بـ 3300 دولار لكل جواز سفر، وذلك لجميع الفئات العمرية، في خطوة تعكس رغبة السلطات المصرية في تنظيم حركة دخول السودانيين إلى البلاد.وأوضحت المصادر أن سبب هذا الإيقاف يعود إلى الحاجة لتقنين دخول الأفراد وتعزيز الإجراءات الأمنية، مشيرة إلى أنه لا صحة لما يتردد حول إلغاء التأشيرات للنساء والأطفال. يذكر أنه في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أعلن وزير النقل المصري، كامل الوزير، عن خطة لإنشاء محطة قطارات وموانئ برية جديدة على الحدود مع السودان، لتعزيز شبكات النقل والتجارة بين البلدين.وأوضح الوزير خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية لفعاليات الملتقى المصري السوداني الأول لرجال الأعمال، في القاهرة، أن "مصر ترتبط بالسودان عبر ثلاثة محاور برية رئيسية: توشكي - أرقين (100 كيلو متر غرب النيل)، قسطل - وادي حلفا (35 كيلو متر شرق النيل)، ومحور ساحل البحر الأحمر من حلايب إلى بورسودان (280 كيلو متر)"، وفقا لبيان من وزارة النقل المصرية.كما أشار إلى "التخطيط لإنشاء محطة سكك حديدية تبادلية عند أبو سمبل لتبادل الخدمة بين الخط الأول للقطار الكهربائي السريع عند أبو سمبل، وخط سكة حديد جديد مخطط إنشاؤه من أبو سمبل حتى وادي حلفا". ولفت إلى "وجود ثلاثة موانئ برية قائمة الحدود المصرية السودانية هي (قسطل، أرقين، رأس حدربة)، مع التخطيط لإنشاء إنشاء مناطق لوجستية في قسطل وأرقين لخدمة حركة التجارة بين البلدين، إلى جانب الطريق الملاحي (أسوان - وادي حلفا) عبر بحيرة ناصر"، بحسب البيان المصري.وشدد وزير النقل المصري، كامل الوزير، في كلمته، على أن "السودان يمثل وجهة واعدة للاستثمارات الزراعية واللوجستية بفضل موارده الطبيعية وموقعه الجغرافي الاستراتيجي المطل على البحر الأحمر".

https://sarabic.ae/20241213/أردوغان-يعلن-استعداده-للوساطة-لحل-الخلاف-بين-الإمارات-والسودان-خلال-اتصال-مع-البرهان-1095770802.html

https://sarabic.ae/20241212/هل-تشهد-الخرطوم-مفاجآت-عسكرية-قد-تقلب-مسار-الحرب-في-السودان؟-1095737774.html

مصر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم العربي, أخبار السودان اليوم, مصر, أخبار مصر الآن