https://sarabic.ae/20241214/في-أول-رسالة-لها-لمجلس-الأمن-الحكومة-السورية-المؤقتة-تطالب-بردع-إسرائيل-1095776686.html

في أول رسالة لها لمجلس الأمن... الحكومة السورية المؤقتة تطالب بردع إسرائيل

في أول رسالة لها لمجلس الأمن... الحكومة السورية المؤقتة تطالب بردع إسرائيل

سبوتنيك عربي

طالبت الحكومة السورية المؤقتة مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بالتدخل العاجل لإجبار إسرائيل على وقف هجماتها العسكرية على الأراضي... 14.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-14T06:57+0000

2024-12-14T06:57+0000

2024-12-14T06:57+0000

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وجاءت هذه المطالب في رسالتين وجههما سفير سوريا لدى الأمم المتحدة، قصي الضحاك، إلى كل من المجلس والأمين العام، بتاريخ 9 ديسمبر/ كانون الأول الجاري أي بعد يوم من سقوط نظام بشار الأسد، مؤكدًا أنه ينقل تعليمات حكومته.وتعد هذه الرسائل الأولى من نوعها التي ترسلها الحكومة السورية المؤقتة الجديدة إلى الأمم المتحدة.وحسب وسائل إعلام أمريكية، قال الضحاك في رسالته إن "الجمهورية العربية السورية تعيش مرحلة جديدة يتطلع فيها شعبها إلى بناء دولة تقوم على الحرية والمساواة وسيادة القانون". وأشار إلى أن "الجيش الإسرائيلي توغل مؤخرا في مناطق بجبل الشيخ ومحافظة القنيطرة، تزامنا مع قصف عنيف استهدف مواقع مدنية وعسكرية في دمشق ومناطق أخرى في سوريا". وشدد الضحاك على أن "هذا العدوان يمثل انتهاكا صارخا لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974، الذي تم التأكيد عليه بقرار مجلس الأمن رقم 350، بالإضافة إلى كونه انتهاكا للسيادة السورية ووحدة أراضيها، ويتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، وقرارات مجلس الأمن 242 و338 و497".

https://sarabic.ae/20241213/الجيش-الإسرائيلي-يأمر-قواته-بالاستعداد-للبقاء-على-جبل-الشيخ-المطل-على-دمشق--1095749568.html

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أخبار سوريا اليوم, منظمة الأمم المتحدة, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار