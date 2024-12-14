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https://sarabic.ae/20241214/مسن-يشعل-النار-بدار-المسنين-في-الأردن-أودت-بحياة-العشرات-فيديو-1095776155.html
مسن يشعل النار بدار المسنين في الأردن أودت بحياة العشرات... فيديو
مسن يشعل النار بدار المسنين في الأردن أودت بحياة العشرات... فيديو
سبوتنيك عربي
تداولت وسائل التواصل الأجتماعي مشاهد لمقطع فيديو صادما يوثق لحظة قيام أحد المسنين بإشعال النار داخل دار المسنين "جمعية الأسرة البيضاء" في الأردن. 14.12.2024, سبوتنيك عربي
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يظهر في الفيديو لحظة اشتعال النيران في دار المسنيين، لقيام مسن باشعال غطاء نوم ويضعه على أريكة، ما تسبب في اندلاع النيران في الدار.على إثر الحادثة، وجه رئيس النيابة العامة القاضي يوسف ذيابات، نائب عام عمان، بتشكيل لجنة تحقيق خاصة تضم 3 مدعين عامين للوقوف على ملابسات الحادث.وتهدف اللجنة إلى كشف تفاصيل الواقعة، تحديد أسبابها المباشرة، وفحص الظروف التي أدت إلى وقوع حالات الاختناق والوفيات.لقى 6 أشخاص حتفهم وأصيب 60 آخرون، يوم أمس الجمعة، جراء اندلاع حريق في الطابق الأول في إحدى دور رعاية المسنين في العاصمة الأردنية عمان.والحريق امتد في المركز الذي يقطنه 111 نزيلًا على مساحة 80 مترًا، حيث تمت عملية إخلاء باقي المسنين إلى مراكز أخرى، إضافةً إلى نقل المصابين إلى المستشفيات الحكومية لتلقي العلاج اللازم.الأردن.. عشرات الضحايا بحريق في دار للمسنين
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نادي الفيديو, أخبار الأردن
نادي الفيديو, أخبار الأردن

مسن يشعل النار بدار المسنين في الأردن أودت بحياة العشرات... فيديو

05:25 GMT 14.12.2024 (تم التحديث: 05:27 GMT 14.12.2024)
© Photo / Unsplash/ Zoltan Tasiحريق
حريق - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2024
© Photo / Unsplash/ Zoltan Tasi
تابعنا عبر
تداولت وسائل التواصل الأجتماعي مشاهد لمقطع فيديو صادما يوثق لحظة قيام أحد المسنين بإشعال النار داخل دار المسنين "جمعية الأسرة البيضاء" في الأردن.
يظهر في الفيديو لحظة اشتعال النيران في دار المسنيين، لقيام مسن باشعال غطاء نوم ويضعه على أريكة، ما تسبب في اندلاع النيران في الدار.

وأودت النيران بحياة 6 أشخاص، وأسفرت عن 60 إصابة، بين حرجة ومتوسطة.

على إثر الحادثة، وجه رئيس النيابة العامة القاضي يوسف ذيابات، نائب عام عمان، بتشكيل لجنة تحقيق خاصة تضم 3 مدعين عامين للوقوف على ملابسات الحادث.
وتهدف اللجنة إلى كشف تفاصيل الواقعة، تحديد أسبابها المباشرة، وفحص الظروف التي أدت إلى وقوع حالات الاختناق والوفيات.
لقى 6 أشخاص حتفهم وأصيب 60 آخرون، يوم أمس الجمعة، جراء اندلاع حريق في الطابق الأول في إحدى دور رعاية المسنين في العاصمة الأردنية عمان.
والحريق امتد في المركز الذي يقطنه 111 نزيلًا على مساحة 80 مترًا، حيث تمت عملية إخلاء باقي المسنين إلى مراكز أخرى، إضافةً إلى نقل المصابين إلى المستشفيات الحكومية لتلقي العلاج اللازم.
الأردن.. عشرات الضحايا بحريق في دار للمسنين
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