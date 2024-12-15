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السنة الفاصلة.. تصريحات رسمية تقلق الآلاف في دولة خليجية
السنة الفاصلة.. تصريحات رسمية تقلق الآلاف في دولة خليجية
سبوتنيك عربي
أثارت تصريحات رسمية حول "السنة الفاصلة" قلقا كبيرا، أمس السبت، بين آلاف المواطنين في دولة خليجية. 15.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-15T13:55+0000
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ونقل موقع "الراي" الكويتي عن مصدر حكومي بارز، قوله إن "كل من زوّر أو أدلى بمعلومات كاذبة سوف تُسحب الجنسية الكويتية منه لأنه لا يستحقها".وأجاب المصدر ذاته عن سؤال حول مدى صحة معلومات تفيد بأن كل أبناء وبنات الكويتيات المتجنسين من أمهاتهم الكويتيات سيتم سحب الجنسية الكويتية منهم، حيث نفى تلك المعلومات، لكنه أكد في الوقت ذاته أن "عددا كبيرا منهم سيتم سحب جنسيتهم الكويتية".وأوضح المصدر الحكومي الكويتي أن "السنة الفاصلة المحددة، وفق آراء الخبراء الدستوريين، لسحب الجنسية من زوجات الكويتيين الحاصلات على الجنسية وفق المادة الثامنة من قانون الجنسية، هي سنة 1987".وتوعد المصدر المزورين بسحب الجنسية منهم كذلك، مشيرًا إلى أنه "لا تجوز المقارنة بين سحب الجنسية من زوجات الكويتيين وفقد الجنسية من المزورين، وقد تم إبراز حالات صارخة تكشف عن بعض ألاعيب وأساليب التزوير".وفي وقت سابق من الشهر الجاري، صدر مرسوم رسمي في الكويت، يقضي بسحب الجنسية الكويتية من الفنان داود حسين، والمطربة نوال الكويتية.ووفقا لما نشرته الجريدة الرسمية في الكويت، فقد نص المرسوم على سحب الجنسية منهما، بالإضافة إلى من حصل عليها بالتبعية، وفقا لصحيفة "القبس" الكويتية.وكانت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية، قد اجتمعت في وقت سابق، وقررت سحب وفقد الجنسية من 1758 شخصا، تمهيدا لعرض القرار على مجلس الوزراء الكويتي.من جانبه، أوضح وزير الداخلية الكويتي الشيخ فهد الصباح، رئيس اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، أن جميع السيدات اللاتي تم سحب جنسياتهن، بناء على المادة الثامنة من قانون الجنسية، سواء كن زوجات كويتيين أو مطلقات أو أرامل مقيمات في الكويت، سيستمرن في وظائفهن وسيتقاضين رواتبهن دون تغيير، كما أكد أن المتقاعدات منهن سيحصلن على رواتبهن التقاعدية بشكل طبيعي.
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العالم العربي, الكويت, أخبار الكويت اليوم, الأخبار
العالم العربي, الكويت, أخبار الكويت اليوم, الأخبار

السنة الفاصلة.. تصريحات رسمية تقلق الآلاف في دولة خليجية

13:55 GMT 15.12.2024
© Getty Images / Getty Imagesكويتيون
كويتيون - سبوتنيك عربي, 1920, 15.12.2024
© Getty Images / Getty Images
تابعنا عبر
أثارت تصريحات رسمية حول "السنة الفاصلة" قلقا كبيرا، أمس السبت، بين آلاف المواطنين في دولة خليجية.
ونقل موقع "الراي" الكويتي عن مصدر حكومي بارز، قوله إن "كل من زوّر أو أدلى بمعلومات كاذبة سوف تُسحب الجنسية الكويتية منه لأنه لا يستحقها".
وأجاب المصدر ذاته عن سؤال حول مدى صحة معلومات تفيد بأن كل أبناء وبنات الكويتيات المتجنسين من أمهاتهم الكويتيات سيتم سحب الجنسية الكويتية منهم، حيث نفى تلك المعلومات، لكنه أكد في الوقت ذاته أن "عددا كبيرا منهم سيتم سحب جنسيتهم الكويتية".
مدينة الكويت - سبوتنيك عربي, 1920, 20.11.2024
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وأوضح المصدر الحكومي الكويتي أن "السنة الفاصلة المحددة، وفق آراء الخبراء الدستوريين، لسحب الجنسية من زوجات الكويتيين الحاصلات على الجنسية وفق المادة الثامنة من قانون الجنسية، هي سنة 1987".
وتوعد المصدر المزورين بسحب الجنسية منهم كذلك، مشيرًا إلى أنه "لا تجوز المقارنة بين سحب الجنسية من زوجات الكويتيين وفقد الجنسية من المزورين، وقد تم إبراز حالات صارخة تكشف عن بعض ألاعيب وأساليب التزوير".
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، صدر مرسوم رسمي في الكويت، يقضي بسحب الجنسية الكويتية من الفنان داود حسين، والمطربة نوال الكويتية.
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ووفقا لما نشرته الجريدة الرسمية في الكويت، فقد نص المرسوم على سحب الجنسية منهما، بالإضافة إلى من حصل عليها بالتبعية، وفقا لصحيفة "القبس" الكويتية.
وكانت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية، قد اجتمعت في وقت سابق، وقررت سحب وفقد الجنسية من 1758 شخصا، تمهيدا لعرض القرار على مجلس الوزراء الكويتي.
من جانبه، أوضح وزير الداخلية الكويتي الشيخ فهد الصباح، رئيس اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، أن جميع السيدات اللاتي تم سحب جنسياتهن، بناء على المادة الثامنة من قانون الجنسية، سواء كن زوجات كويتيين أو مطلقات أو أرامل مقيمات في الكويت، سيستمرن في وظائفهن وسيتقاضين رواتبهن دون تغيير، كما أكد أن المتقاعدات منهن سيحصلن على رواتبهن التقاعدية بشكل طبيعي.
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