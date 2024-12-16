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البرلمان الألماني: البوندستاغ يصوت بحجب الثقة عن حكومة شولتس
البرلمان الألماني: البوندستاغ يصوت بحجب الثقة عن حكومة شولتس
سبوتنيك عربي
صوت البرلمان الألماني "بوندستاغ"، اليوم الاثنين، بحجب الثقة عن حكومة المستشار، أولاف شولتس، تمهيدًا لحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة. 16.12.2024, سبوتنيك عربي
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وقال رئيس البرلمان الألماني، بيربيل باس، في بث مباشر، إن البوندستاغ، بأغلبية الأصوات، حجب الثقة عن حكومة شولتس، حيث صوت 394 من أصل 717 نائبًا شاركوا في التصويت ضد طلب الثقة في شولتس كمستشار لجمهورية ألمانيا الاتحادية، المقدم إلى البوندستاغ، وصوت 207 لصالحه، وامتنع 116 عن التصويت.واجهت ألمانيا انقسامًا في ائتلافها الحكومي في أوائل نوفمبر/ تشرين الثاني، وبدأت الأزمة بعد أن ترك وزير المالية كريستيان ليندنر، الذي يرأس الحزب الديمقراطي الحر، الحكومة بإصرار من شولتس.
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البرلمان الألماني: البوندستاغ يصوت بحجب الثقة عن حكومة شولتس

16:11 GMT 16.12.2024
© AP Photo / Michael Sohnالبرلمان الألماني (البوندستاغ)
البرلمان الألماني (البوندستاغ) - سبوتنيك عربي, 1920, 16.12.2024
© AP Photo / Michael Sohn
تابعنا عبر
صوت البرلمان الألماني "بوندستاغ"، اليوم الاثنين، بحجب الثقة عن حكومة المستشار، أولاف شولتس، تمهيدًا لحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة.
وقال رئيس البرلمان الألماني، بيربيل باس، في بث مباشر، إن البوندستاغ، بأغلبية الأصوات، حجب الثقة عن حكومة شولتس، حيث صوت 394 من أصل 717 نائبًا شاركوا في التصويت ضد طلب الثقة في شولتس كمستشار لجمهورية ألمانيا الاتحادية، المقدم إلى البوندستاغ، وصوت 207 لصالحه، وامتنع 116 عن التصويت.

يذكر أنه تم إرسال طلب الثقة من قبل المستشار نفسه، يوم الأربعاء الماضي 11 ديسمبر/ كانون الأول، ومن المتوقع الآن أن تكون الانتخابات المبكرة على جدول الأعمال، ومن المرجح إجراؤها في 23 فبراير/ شباط.

مستشار ألمانيا أولاف شولتس، 8 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.12.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
شولتس يعترف بأن أوكرانيا يتم دعمها من أجل الربح
11 ديسمبر, 18:51 GMT
واجهت ألمانيا انقسامًا في ائتلافها الحكومي في أوائل نوفمبر/ تشرين الثاني، وبدأت الأزمة بعد أن ترك وزير المالية كريستيان ليندنر، الذي يرأس الحزب الديمقراطي الحر، الحكومة بإصرار من شولتس.
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