https://sarabic.ae/20241216/الرئيس-المصري-وملك-البحرين-يتحدثان-عن-غزة-ولبنان-وسوريا-ويحذران-من-اتساع-رقعة-الصراع-1095842263.html

الرئيس المصري وملك البحرين يتحدثان عن غزة ولبنان وسوريا ويحذران من اتساع رقعة الصراع

الرئيس المصري وملك البحرين يتحدثان عن غزة ولبنان وسوريا ويحذران من اتساع رقعة الصراع

سبوتنيك عربي

أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، وملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وتبادل إطلاق سراح المحتجزين، وإنفاذ... 16.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-16T15:34+0000

2024-12-16T15:34+0000

2024-12-16T15:34+0000

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وشدد الزعيمان، خلال اتصال هاتفي بينهما، على أن التهدئة في الأرض الفلسطينية تعد الأساس لعودة الاستقرار الإقليمي، مشيرين إلى التطورات في لبنان وسوريا.وأكد الرئيس المصري وملك البحرين، حرصهما على ضرورة الحفاظ على استقرار البلدين ووحدة وسلامة أراضيهما، محذرين من اتساع رقعة الصراع، وما يمكن أن يترتب على ذلك من تدمير لفرص استعادة السلم والأمن في المنطقة ومقدرات شعوبها.وقالت الرئاسة المصرية، إن "الاتصال تطرق أيضا إلى سبل تعزيز العلاقات الثنائية في كافة المجالات، وبالأخص المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية".وأكد الزعيمان، "أهمية تكاتف دول المنطقة لمواجهة الأزمات الاقتصادية الراهنة المرتبطة بعدم الاستقرار الإقليمي، أخذاً في الاعتبار ما تطرحه تلك الأزمات المتلاحقة من تحديات وتهديدات جديدة، الأمر الذي يستلزم تكثيف التنسيق والتعاون بين دول المنطقة".وبحلول اليوم الاثنين الموافق 16 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، لا يزال 100 رهينة إسرائيلي في غزة، وأعلن عن مقتل 36 منهم.ومنذ اندلاع الحرب المدمرة على القطاع، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، أحكم الجيش الإسرائيلي حصاره على قطاع غزة، وقطع إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء والوقود عن سكان القطاع البالغ عددهم نحو 2.3 مليون فلسطيني، الذين يعانون بالأساس أوضاعا متدهورة للغاية.وأسفر الهجوم الإسرائيلي، منذ السابع من أكتوبر 2023، على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 44 ألف قتيل وأكثر من 105 آلاف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، فيما لا يزال أكثر من 10 آلاف شخص مفقودا.وفي سوريا، سيطرت مجموعة من المسلحين المنتمين إلى "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة سابقا والمحظورة في روسيا ودول عدة) في 8 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، على مبنى التلفزيون السوري الرسمي في العاصمة دمشق، وأعلنوا سيطرتهم على البلاد، وسقوط حكم الرئيس السابق بشار الأسد.ويذكر أن الرئيس السوري السابق بشار الأسد، وبعد مفاوضات مع عدد من المشاركين في الصراع، قرر الاستقالة من منصبه وغادر البلاد، معطيا تعليماته بانتقال السلطة سلميا، وفقا لما ذكرته وزارة الخارجية الروسية.من جهته، قال مصدر في الكرملين لوكالة "سبوتنيك"، إن الأسد وعائلته وصلوا إلى موسكو، وقدمت لهم روسيا حق اللجوء. وأشار مراسل وكالة "سبوتنيك" أيضًا إلى أن المسؤولين الروس على اتصال بممثلي المعارضة السورية المسلحة، التي يضمن قادتها أمن القواعد العسكرية والمؤسسات الدبلوماسية لروسيا.

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