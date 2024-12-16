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https://sarabic.ae/20241216/بيان-رسمي-من-دولة-عربية-للرد-على-تقارير-وجود-ماهر-الأسد-على-أراضيها-1095852236.html
بيان رسمي من دولة عربية للرد على تقارير وجود ماهر الأسد على أراضيها
بيان رسمي من دولة عربية للرد على تقارير وجود ماهر الأسد على أراضيها
سبوتنيك عربي
علقت وزارة الداخلية العراقية، مساء اليوم الاثنينـ على الأنباء التي تحدثت عن وجود ماهر الأسد شقيق الرئيس السوري السابق بشار الأسد داخل الأراضي العراقية. 16.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-16T21:03+0000
2024-12-16T21:03+0000
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وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية، العميد مقداد ميري، في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية، إن "الأنباء التي تتحدث في مواقع التواصل الاحتمالي عن وجود ماهر الأسد داخل الأراضي العراقية عارية عن الصحة"، داعيا وسائل الاعلام الى توخي الدقة والحذر في نقل الاخبار من مصادرها الرسمية.وقالت تقارير إعلامية، في وقت سابق، إن مصادر حكومية أردنية نفت ما تم تداوله من أنباء حول القبض على شقيق الرئيس السوري قرب الحدود.ووفقا لما نقله موقع "عمون"، أكدت المصادر عدم صحة "ما تداولته منصات التواصل الاجتماعي حول إلقاء القوات المسلحة الأردنية القبض على ماهر الأسد شقيق الرئيس السوري بشار الأسد، بالقرب من الحدود الأردنية السورية".وشددت المصادر على أن كل ما تم تداوله بهذا الشان عار عن الصحة تماما، لافتة إلى أن شقيق الرئيس السوري هو قائد الحرس الجمهوري وقائد الفرقة الرابعة المدرعة التابعة للجيش السوري.وكانت بعض وسائل التواصل الاجتماعي قد تناقلت خبرا يفيد بأن الجيش الأردني ألقى القبض على ماهر الأسد بالقرب من الحدود الأردنية السورية.وسيطرت مجموعة من المسلحين المنتمين إلى "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة سابقا والمحظورة في روسيا ودول عدة) في 8 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، على مبنى التلفزيون السوري في دمشق، وأعلنوا سيطرتهم على البلاد، وسقوط حكم الرئيس السابق بشار الأسد.يذكر أن الرئيس السوري السابق بشار الأسد، وبعد مفاوضات مع عدد من المشاركين في الصراع، قرر الاستقالة من منصبه وغادر البلاد، معطيا تعليماته بانتقال السلطة سلميا، وفقا لما ذكرته وزارة الخارجية الروسية.من جهته، قال مصدر في الكرملين لوكالة "سبوتنيك"، إن الأسد وعائلته وصلوا إلى موسكو، وقدمت لهم روسيا حق اللجوء. وأشار مراسل وكالة "سبوتنيك" أيضًا إلى أن المسؤولين الروس على اتصال بممثلي المعارضة السورية المسلحة، التي يضمن قادتها أمن القواعد العسكرية والمؤسسات الدبلوماسية لروسيا.
https://sarabic.ae/20241216/ترامب-مفتاح-الأحداث-في-سوريا-سيكون-مع-هذه-الدولة-1095848438.html
https://sarabic.ae/20241216/بشار-الأسد-ينشر-بيانا-يكشف-فيه-تفاصيل-رحيله-عن-سوريا---1095835366.html
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أخبار سوريا اليوم, العراق, أخبار العراق اليوم, بشار الأسد, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار سوريا اليوم, العراق, أخبار العراق اليوم, بشار الأسد, أخبار العالم الآن, العالم العربي

بيان رسمي من دولة عربية للرد على تقارير وجود ماهر الأسد على أراضيها

21:03 GMT 16.12.2024
© AP Photo / Omar Sanadikiسوريا
سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 16.12.2024
© AP Photo / Omar Sanadiki
تابعنا عبر
علقت وزارة الداخلية العراقية، مساء اليوم الاثنينـ على الأنباء التي تحدثت عن وجود ماهر الأسد شقيق الرئيس السوري السابق بشار الأسد داخل الأراضي العراقية.
وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية، العميد مقداد ميري، في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية، إن "الأنباء التي تتحدث في مواقع التواصل الاحتمالي عن وجود ماهر الأسد داخل الأراضي العراقية عارية عن الصحة"، داعيا وسائل الاعلام الى توخي الدقة والحذر في نقل الاخبار من مصادرها الرسمية.
وقالت تقارير إعلامية، في وقت سابق، إن مصادر حكومية أردنية نفت ما تم تداوله من أنباء حول القبض على شقيق الرئيس السوري قرب الحدود.
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ووفقا لما نقله موقع "عمون"، أكدت المصادر عدم صحة "ما تداولته منصات التواصل الاجتماعي حول إلقاء القوات المسلحة الأردنية القبض على ماهر الأسد شقيق الرئيس السوري بشار الأسد، بالقرب من الحدود الأردنية السورية".
وشددت المصادر على أن كل ما تم تداوله بهذا الشان عار عن الصحة تماما، لافتة إلى أن شقيق الرئيس السوري هو قائد الحرس الجمهوري وقائد الفرقة الرابعة المدرعة التابعة للجيش السوري.
وكانت بعض وسائل التواصل الاجتماعي قد تناقلت خبرا يفيد بأن الجيش الأردني ألقى القبض على ماهر الأسد بالقرب من الحدود الأردنية السورية.
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وسيطرت مجموعة من المسلحين المنتمين إلى "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة سابقا والمحظورة في روسيا ودول عدة) في 8 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، على مبنى التلفزيون السوري في دمشق، وأعلنوا سيطرتهم على البلاد، وسقوط حكم الرئيس السابق بشار الأسد.
يذكر أن الرئيس السوري السابق بشار الأسد، وبعد مفاوضات مع عدد من المشاركين في الصراع، قرر الاستقالة من منصبه وغادر البلاد، معطيا تعليماته بانتقال السلطة سلميا، وفقا لما ذكرته وزارة الخارجية الروسية.
من جهته، قال مصدر في الكرملين لوكالة "سبوتنيك"، إن الأسد وعائلته وصلوا إلى موسكو، وقدمت لهم روسيا حق اللجوء. وأشار مراسل وكالة "سبوتنيك" أيضًا إلى أن المسؤولين الروس على اتصال بممثلي المعارضة السورية المسلحة، التي يضمن قادتها أمن القواعد العسكرية والمؤسسات الدبلوماسية لروسيا.
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