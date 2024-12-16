https://sarabic.ae/20241216/دبلوماسيون-أوروبيون-في-دمشق-لأول-مرة-منذ-سنوات--1095822718.html

دبلوماسيون أوروبيون في دمشق لأول مرة منذ سنوات

دبلوماسيون أوروبيون في دمشق لأول مرة منذ سنوات

سبوتنيك عربي

أعلنت مسؤولة الدبلوماسية بالاتحاد الأوروبي، كاغا كالاس، أنها أصدرت تعليمات للدبلوماسيين الأوروبيين، بزيارة دمشق لإجراء اتصالات مع السلطات الجديدة. 16.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-16T08:30+0000

2024-12-16T08:30+0000

2024-12-16T08:30+0000

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وقالت كالاس قبل بدء اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل: "لقد أصدرت تعليمات لكبار الدبلوماسيين الأوروبيين في سوريا، بزيارة دمشق لإقامة اتصالات مع الحكومة الجديدة والشعب على الأرض، وسنناقش اليوم أيضًا في اجتماع لوزراء الخارجية كيفية التفاعل مع السلطات السورية الجديدة".وفي نهاية الأسبوع الماضي، زارت كالاس الأردن، حيث ناقشت مع الوزراء العرب مستقبل سوريا والتوقعات من السلطات الجديدة في دمشق.وأضاف جان نويل بارو، أن "البعثة المكونة من 4 أعضاء ستغادر إلى سوريا يوم الثلاثاء (المقبل)، للمرة الأولى منذ 12 عاما".وقررت المعارضة المسلحة تكليف محمد البشير، بتشكيل حكومة مؤقتة لإدارة شؤون البلاد خلال الفترة الانتقالية حتى مارس/ آذار 2025. وكان البشير يرأس "حكومة الإنقاذ"، التي أسستها المعارضة في محافظة إدلب السورية، منذ يناير/ كانون الثاني 2024.مسؤول عسكري إيراني: أمريكا وإسرائيل ودولة جارة وراء الأحداث في سوريا"حزب الله" يقر بخسارته طريق الإمداد عبر سوريا

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