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دبلوماسيون أوروبيون في دمشق لأول مرة منذ سنوات
دبلوماسيون أوروبيون في دمشق لأول مرة منذ سنوات
سبوتنيك عربي
أعلنت مسؤولة الدبلوماسية بالاتحاد الأوروبي، كاغا كالاس، أنها أصدرت تعليمات للدبلوماسيين الأوروبيين، بزيارة دمشق لإجراء اتصالات مع السلطات الجديدة. 16.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-16T08:30+0000
2024-12-16T08:30+0000
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أخبار سوريا اليوم
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وقالت كالاس قبل بدء اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل: "لقد أصدرت تعليمات لكبار الدبلوماسيين الأوروبيين في سوريا، بزيارة دمشق لإقامة اتصالات مع الحكومة الجديدة والشعب على الأرض، وسنناقش اليوم أيضًا في اجتماع لوزراء الخارجية كيفية التفاعل مع السلطات السورية الجديدة".وفي نهاية الأسبوع الماضي، زارت كالاس الأردن، حيث ناقشت مع الوزراء العرب مستقبل سوريا والتوقعات من السلطات الجديدة في دمشق.وأضاف جان نويل بارو، أن "البعثة المكونة من 4 أعضاء ستغادر إلى سوريا يوم الثلاثاء (المقبل)، للمرة الأولى منذ 12 عاما".وقررت المعارضة المسلحة تكليف محمد البشير، بتشكيل حكومة مؤقتة لإدارة شؤون البلاد خلال الفترة الانتقالية حتى مارس/ آذار 2025. وكان البشير يرأس "حكومة الإنقاذ"، التي أسستها المعارضة في محافظة إدلب السورية، منذ يناير/ كانون الثاني 2024.مسؤول عسكري إيراني: أمريكا وإسرائيل ودولة جارة وراء الأحداث في سوريا"حزب الله" يقر بخسارته طريق الإمداد عبر سوريا
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أخبار الاتحاد الأوروبي, أخبار سوريا اليوم
أخبار الاتحاد الأوروبي, أخبار سوريا اليوم

دبلوماسيون أوروبيون في دمشق لأول مرة منذ سنوات

08:30 GMT 16.12.2024
© AP Photo / Ghaith Alsayedسوريون يتجمعون خلال مظاهرة احتفالية عقب صلاة الجمعة الأولى منذ الإطاحة بنظام بشار الأسد، في دمشق.
سوريون يتجمعون خلال مظاهرة احتفالية عقب صلاة الجمعة الأولى منذ الإطاحة بنظام بشار الأسد، في دمشق. - سبوتنيك عربي, 1920, 16.12.2024
© AP Photo / Ghaith Alsayed
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أعلنت مسؤولة الدبلوماسية بالاتحاد الأوروبي، كاغا كالاس، أنها أصدرت تعليمات للدبلوماسيين الأوروبيين، بزيارة دمشق لإجراء اتصالات مع السلطات الجديدة.
وقالت كالاس قبل بدء اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل: "لقد أصدرت تعليمات لكبار الدبلوماسيين الأوروبيين في سوريا، بزيارة دمشق لإقامة اتصالات مع الحكومة الجديدة والشعب على الأرض، وسنناقش اليوم أيضًا في اجتماع لوزراء الخارجية كيفية التفاعل مع السلطات السورية الجديدة".

ووفقا لها، سيناقش الوزراء أيضا اليوم الإثنين المستوى الذي تكون فيه بروكسل مستعدة للحفاظ على العلاقات مع السلطات الجديدة في دمشق.

علم قطر - سبوتنيك عربي, 1920, 16.12.2024
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08:10 GMT
وفي نهاية الأسبوع الماضي، زارت كالاس الأردن، حيث ناقشت مع الوزراء العرب مستقبل سوريا والتوقعات من السلطات الجديدة في دمشق.
وصرح وزير الخارجية الفرنسي بالإنابة جان نويل بارو، بأن فرنسا سترسل 4 دبلوماسيين إلى العاصمة السورية دمشق، بعد قطع العلاقات الدبلوماسية معها منذ 12 عاماً.
وأضاف جان نويل بارو، أن "البعثة المكونة من 4 أعضاء ستغادر إلى سوريا يوم الثلاثاء (المقبل)، للمرة الأولى منذ 12 عاما".
وقررت المعارضة المسلحة تكليف محمد البشير، بتشكيل حكومة مؤقتة لإدارة شؤون البلاد خلال الفترة الانتقالية حتى مارس/ آذار 2025. وكان البشير يرأس "حكومة الإنقاذ"، التي أسستها المعارضة في محافظة إدلب السورية، منذ يناير/ كانون الثاني 2024.
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