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نتنياهو: نفذت وعدي بتغيير الشرق الأوسط
نتنياهو: نفذت وعدي بتغيير الشرق الأوسط
سبوتنيك عربي
صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الإثنين، بأنه نفذ وعده الذي تعهد به قبل عام بتغيير الشرق الأوسط. 16.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-16T11:03+0000
2024-12-16T11:03+0000
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بنيامين نتنياهو
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ونقل موقع "jewishpress" عن نتنياهو قوله إنه "قبل عام قلت إننا سنغير الشرق الأوسط، وها نحن نغيره بالفعل، فسوريا ليست سوريا نفسها، ولبنان ليس لبنان نفسه، وغزة ليست غزة نفسها، ورأس المحور إيران، ليست إيران نفسها"، على حد تعبيره.وأوضح رئيس الوزراء الإسرائيلي أنه ناقش كل تلك القضايا مجددًا الليلة الماضية مع الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، واصفا تلك المحادثة بالدافئة والودية والمهمة للغاية.وأضاف نتنياهو أنه تحدث مع ترامب كذلك عن الجهود المبذولة لاستكمال ما وصفه بأنه "انتصار إسرائيل" وكذلك الجهود الرامية إلى تحرير الرهائن الإسرائيليين من قبضة حركة "حماس".وفي وقت سابق، أعلنت الحكومة الإسرائيلية، أمس الأحد، الموافقة على خطة لتوسيع المستوطنات في هضبة الجولان السوري المحتل بتكلفة تزيد عن 11 مليون دولار أمريكي.وقال نتنياهو إن حكومته "ستواصل التمسك بالجولان من أجل ازدهاره والاستيطان فيه"، مؤكدًا أن "تعزيز الاستيطان هناك يعني تعزيز دولة إسرائيل وهو أمر بالغ الأهمية في هذه الفترة".وأكد نتنياهو، الأسبوع الماضي، أن بلاده "تغيّر الشرق الأوسط" كما وعد، مشددًا على أن "هضبة الجولان ستبقى إلى الأبد جزءا لا يتجزأ من إسرائيل"، بحسب قوله.وقال نتنياهو، في كلمة له، إن "إسرائيل سيطرت على قمة جبل الشيخ السورية والمنطقة العازلة في الجولان"، مضيفا أنه وجّه الجيش "للقيام بكل ما من شأنه منع الإضرار بإسرائيل".وتابع: "تم فتح فصل جديد في تاريخ الشرق الأوسط، فنظام الأسد انهار بعد 54 عاما من الحكم، والجميع يدرك اليوم الأهمية البالغة لسيطرتنا على هضبة الجولان".وتعزز إسرائيل بنشاط دفاعاتها على مرتفعات الجولان السوري المحتل، وسط سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد في سوريا، واستيلاء قوات المعارضة المسلحة على جزء كبير من البلاد.وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، سيطرت مجموعة من المسلحين المنتمين إلى "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة سابقا والمحظورة في روسيا ودول عدة) على مبنى التلفزيون السوري الرسمي في العاصمة دمشق، وأعلنوا سيطرة الهيئة على البلاد، وسقوط حكم الرئيس السابق بشار الأسد.
https://sarabic.ae/20241216/إعلام-إسرائيلي-يكشف-عن-موعد-محتمل-لإتمام-صفقة-تبادل-المحتجزين-وعقبة-رئيسية-تهددها-1095821084.html
https://sarabic.ae/20241215/مسؤول-عسكري-إيراني-أمريكا-وإسرائيل-ودولة-جارة-وراء-الأحداث-في-سوريا-1095816910.html
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العالم, أخبار العالم الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الأخبار, بنيامين نتنياهو
العالم, أخبار العالم الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الأخبار, بنيامين نتنياهو

نتنياهو: نفذت وعدي بتغيير الشرق الأوسط

11:03 GMT 16.12.2024
© AP Photo / Maya Alleruzzoرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 16.12.2024
© AP Photo / Maya Alleruzzo
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صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الإثنين، بأنه نفذ وعده الذي تعهد به قبل عام بتغيير الشرق الأوسط.
ونقل موقع "jewishpress" عن نتنياهو قوله إنه "قبل عام قلت إننا سنغير الشرق الأوسط، وها نحن نغيره بالفعل، فسوريا ليست سوريا نفسها، ولبنان ليس لبنان نفسه، وغزة ليست غزة نفسها، ورأس المحور إيران، ليست إيران نفسها"، على حد تعبيره.
وأوضح رئيس الوزراء الإسرائيلي أنه ناقش كل تلك القضايا مجددًا الليلة الماضية مع الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، واصفا تلك المحادثة بالدافئة والودية والمهمة للغاية.
وأضاف نتنياهو أنه تحدث مع ترامب كذلك عن الجهود المبذولة لاستكمال ما وصفه بأنه "انتصار إسرائيل" وكذلك الجهود الرامية إلى تحرير الرهائن الإسرائيليين من قبضة حركة "حماس".
احتجاجات ضد حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والمطالبة بالإفراج عن الرهائن المحتجزين في قطاع غزة من قبل حركة حماس، في تل أبيب - سبوتنيك عربي, 1920, 16.12.2024
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07:21 GMT
وفي وقت سابق، أعلنت الحكومة الإسرائيلية، أمس الأحد، الموافقة على خطة لتوسيع المستوطنات في هضبة الجولان السوري المحتل بتكلفة تزيد عن 11 مليون دولار أمريكي.
وقال نتنياهو إن حكومته "ستواصل التمسك بالجولان من أجل ازدهاره والاستيطان فيه"، مؤكدًا أن "تعزيز الاستيطان هناك يعني تعزيز دولة إسرائيل وهو أمر بالغ الأهمية في هذه الفترة".
وأكد نتنياهو، الأسبوع الماضي، أن بلاده "تغيّر الشرق الأوسط" كما وعد، مشددًا على أن "هضبة الجولان ستبقى إلى الأبد جزءا لا يتجزأ من إسرائيل"، بحسب قوله.
الحرس الثوري الإيراني - سبوتنيك عربي, 1920, 15.12.2024
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أمس, 19:24 GMT
وقال نتنياهو، في كلمة له، إن "إسرائيل سيطرت على قمة جبل الشيخ السورية والمنطقة العازلة في الجولان"، مضيفا أنه وجّه الجيش "للقيام بكل ما من شأنه منع الإضرار بإسرائيل".
وتابع: "تم فتح فصل جديد في تاريخ الشرق الأوسط، فنظام الأسد انهار بعد 54 عاما من الحكم، والجميع يدرك اليوم الأهمية البالغة لسيطرتنا على هضبة الجولان".
وتعزز إسرائيل بنشاط دفاعاتها على مرتفعات الجولان السوري المحتل، وسط سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد في سوريا، واستيلاء قوات المعارضة المسلحة على جزء كبير من البلاد.
وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، سيطرت مجموعة من المسلحين المنتمين إلى "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة سابقا والمحظورة في روسيا ودول عدة) على مبنى التلفزيون السوري الرسمي في العاصمة دمشق، وأعلنوا سيطرة الهيئة على البلاد، وسقوط حكم الرئيس السابق بشار الأسد.
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