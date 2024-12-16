https://sarabic.ae/20241216/نتنياهو-نفذت-وعدي-بتغيير-الشرق-الأوسط-1095832535.html

نتنياهو: نفذت وعدي بتغيير الشرق الأوسط

نتنياهو: نفذت وعدي بتغيير الشرق الأوسط

سبوتنيك عربي

صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الإثنين، بأنه نفذ وعده الذي تعهد به قبل عام بتغيير الشرق الأوسط. 16.12.2024, سبوتنيك عربي

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بنيامين نتنياهو

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ونقل موقع "jewishpress" عن نتنياهو قوله إنه "قبل عام قلت إننا سنغير الشرق الأوسط، وها نحن نغيره بالفعل، فسوريا ليست سوريا نفسها، ولبنان ليس لبنان نفسه، وغزة ليست غزة نفسها، ورأس المحور إيران، ليست إيران نفسها"، على حد تعبيره.وأوضح رئيس الوزراء الإسرائيلي أنه ناقش كل تلك القضايا مجددًا الليلة الماضية مع الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، واصفا تلك المحادثة بالدافئة والودية والمهمة للغاية.وأضاف نتنياهو أنه تحدث مع ترامب كذلك عن الجهود المبذولة لاستكمال ما وصفه بأنه "انتصار إسرائيل" وكذلك الجهود الرامية إلى تحرير الرهائن الإسرائيليين من قبضة حركة "حماس".وفي وقت سابق، أعلنت الحكومة الإسرائيلية، أمس الأحد، الموافقة على خطة لتوسيع المستوطنات في هضبة الجولان السوري المحتل بتكلفة تزيد عن 11 مليون دولار أمريكي.وقال نتنياهو إن حكومته "ستواصل التمسك بالجولان من أجل ازدهاره والاستيطان فيه"، مؤكدًا أن "تعزيز الاستيطان هناك يعني تعزيز دولة إسرائيل وهو أمر بالغ الأهمية في هذه الفترة".وأكد نتنياهو، الأسبوع الماضي، أن بلاده "تغيّر الشرق الأوسط" كما وعد، مشددًا على أن "هضبة الجولان ستبقى إلى الأبد جزءا لا يتجزأ من إسرائيل"، بحسب قوله.وقال نتنياهو، في كلمة له، إن "إسرائيل سيطرت على قمة جبل الشيخ السورية والمنطقة العازلة في الجولان"، مضيفا أنه وجّه الجيش "للقيام بكل ما من شأنه منع الإضرار بإسرائيل".وتابع: "تم فتح فصل جديد في تاريخ الشرق الأوسط، فنظام الأسد انهار بعد 54 عاما من الحكم، والجميع يدرك اليوم الأهمية البالغة لسيطرتنا على هضبة الجولان".وتعزز إسرائيل بنشاط دفاعاتها على مرتفعات الجولان السوري المحتل، وسط سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد في سوريا، واستيلاء قوات المعارضة المسلحة على جزء كبير من البلاد.وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، سيطرت مجموعة من المسلحين المنتمين إلى "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة سابقا والمحظورة في روسيا ودول عدة) على مبنى التلفزيون السوري الرسمي في العاصمة دمشق، وأعلنوا سيطرة الهيئة على البلاد، وسقوط حكم الرئيس السابق بشار الأسد.

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