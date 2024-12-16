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واشنطن تتهم إيرانيين أحدهما حاصل على الجنسية الأمريكية بمهاجمة قواتها في الأردن
واشنطن تتهم إيرانيين أحدهما حاصل على الجنسية الأمريكية بمهاجمة قواتها في الأردن
سبوتنيك عربي
وجهت الولايات المتحدة الأمريكية اتهامات لإيرانيين أحدهما حاصل على الجنسية الأمريكية، بمهاجمة قواتها في الأردن مما تسبب في مقتل 3 أفراد. 16.12.2024, سبوتنيك عربي
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وقالت وسائل إعلام أمريكية إن المدعي العام في ولاية بوسطن الأمريكية، وجه اتهامات، اليوم الاثنين، للشخصين، وقال إن لهما علاقة باستخدام الطائرة المسيرة، التي أدت إلى إصابة 40 جنديا آخرين، في يناير/ كانون الثاني الماضي.وتابعت: "الهجوم تم تنفيذه بواسطة مسيرة أطلقتها ميليشيات مدعومة من إيران استهدفت القوات الأمريكية الموجودة في الأردن بالقرب من الحدود السورية.وقال المدعي العام إن المتهمين قدما دعما لإيران ساعدها في تنفيذ الهجوم بواسطة الطائرة المسيرة في يناير الماضي.يذكر أنه في يناير الماضي، لقي 3 جنود أمريكيين مصرعهم وأصيب 40 آخرون في هجوم بطائرة مسيرة على موقع عسكري بالقرب من الحدود السورية العراقية.وذكرت وسائل إعلام أمريكية، حينها، أن واشنطن اتهمت إيران بدعم الميليشات التي نفذت الهجوم، ونفذت واشنطن ضربات ضد جماعات مسلحة، تقول إنها مدعومة من إيران، في العراق وسوريا.
https://sarabic.ae/20240407/طائرات-مسيرة-تدك-قاعدة-الجيش-الأمريكي-في-التنف-على-الحدود-السورية-العراقية-الإردنية-1087764879.html
https://sarabic.ae/20240611/هجوم-بالطائرات-المسيرة-يدك-قاعدة-أمريكية-على-الحدود-السورية-الأردنية-العراقية-1089742387.html
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العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار الأردن, إيران, أخبار إيران

واشنطن تتهم إيرانيين أحدهما حاصل على الجنسية الأمريكية بمهاجمة قواتها في الأردن

21:42 GMT 16.12.2024 (تم التحديث: 21:44 GMT 16.12.2024)
© Getty Images / Anadolu / Contributorقوات أمريكية وأدرنية في تدريبات عسكرية بالأردن
قوات أمريكية وأدرنية في تدريبات عسكرية بالأردن - سبوتنيك عربي, 1920, 16.12.2024
© Getty Images / Anadolu / Contributor
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وجهت الولايات المتحدة الأمريكية اتهامات لإيرانيين أحدهما حاصل على الجنسية الأمريكية، بمهاجمة قواتها في الأردن مما تسبب في مقتل 3 أفراد.
وقالت وسائل إعلام أمريكية إن المدعي العام في ولاية بوسطن الأمريكية، وجه اتهامات، اليوم الاثنين، للشخصين، وقال إن لهما علاقة باستخدام الطائرة المسيرة، التي أدت إلى إصابة 40 جنديا آخرين، في يناير/ كانون الثاني الماضي.
طائرة مسيرة كوادكوبتر - سبوتنيك عربي, 1920, 07.04.2024
طائرات مسيرة تدك قاعدة الجيش الأمريكي في "التنف" على الحدود السورية العراقية الإردنية
7 أبريل, 02:01 GMT
وتابعت: "الهجوم تم تنفيذه بواسطة مسيرة أطلقتها ميليشيات مدعومة من إيران استهدفت القوات الأمريكية الموجودة في الأردن بالقرب من الحدود السورية.
وقال المدعي العام إن المتهمين قدما دعما لإيران ساعدها في تنفيذ الهجوم بواسطة الطائرة المسيرة في يناير الماضي.
التنف - سبوتنيك عربي, 1920, 11.06.2024
هجوم بالطائرات المسيرة يدك قاعدة أمريكية على الحدود السورية الأردنية العراقية
11 يونيو, 11:38 GMT
يذكر أنه في يناير الماضي، لقي 3 جنود أمريكيين مصرعهم وأصيب 40 آخرون في هجوم بطائرة مسيرة على موقع عسكري بالقرب من الحدود السورية العراقية.
وذكرت وسائل إعلام أمريكية، حينها، أن واشنطن اتهمت إيران بدعم الميليشات التي نفذت الهجوم، ونفذت واشنطن ضربات ضد جماعات مسلحة، تقول إنها مدعومة من إيران، في العراق وسوريا.
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