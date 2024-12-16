https://sarabic.ae/20241216/وزير-الخارجية-التركي-يكشف-مفاجأة-بشأن-رحيل-الأسد-من-سوريا-1095831054.html

وزير الخارجية التركي يكشف مفاجأة بشأن "رحيل الأسد" من سوريا

وزير الخارجية التركي يكشف مفاجأة بشأن "رحيل الأسد" من سوريا

سبوتنيك عربي

كشف وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، عن مفاجأة بشأن رحيل الرئيس المخلوع، بشار الأسد، عن سوريا بعد سقوط نظامه، الأسبوع الماضي. 16.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-16T10:14+0000

2024-12-16T10:14+0000

2024-12-16T10:14+0000

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وأكد فيدان خلال مقابلة مع قناة "الحدث"، أمس الأحد، أن المزاعم بشأن تسهيل أنقرة خروج الرئيس الأسد، من دمشق، بالتعاون مع أطراف معينة، هي "مزاعم كاذبة".وتابع مؤكدا أن "هذا ليس شيئا يمكن لتركيا أن تفعله، وليس لأنقرة دور في هذا الأمر"، وفقا لوكالة أنباء "الأناضول" التركية.كما كشف وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، خلال المقابلة، أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، وقتما كان نائبا للرئيس، قبل 6 أو 7 سنوات، أعرب خلال زيارة أجراها إلى تركيا، عن معارضته لرحيل بشار الأسد عن الحكم.وقال فيدان معلقا على موقف بايدن: "نعلم أن هذا لم يكن وجهة نظر بايدن، وإنما هي وجهة نظر إسرائيل، وإسرائيل لم ترغب أبدا في رحيل الأسد".وتابع: "بينما كانت إسرائيل غير راضية عن البيئة التي خلقها بشار الأسد للإيرانيين، إلا أنها رأت فيه لاعبا مفيدا بشكل عام لمصالحها الخاصة".وأكد وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، خلال المقابلة، أن "هناك تحديات مختلفة قد تواجهها سوريا خلال هذه الفترة الجديدة".وقال موضحا: "نريد دولة مدنية وديمقراطية، ونتوقع الديمقراطية على الطريقة السويسرية بين عشية وضحاها، أو في غضون شهر، أو حتى في غضون عام، أمر غير واقعي".وأشار إلى اعتقاده بأن سوريا "قادرة على إقامة دولة وطنية شاملة داخل حدودها، على أساس المواطنة الدستورية، مع تجنب تعزيز التمييز أو الانقسام".كما شدد وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، أن تصرفات الإدارة الجديدة في دمشق (المعارضة السورية المسلحة) ستظل خاضعة للمراقبة، مبديا المخاوف الرئيسية لها، بما في ذلك الامتناع عن الارتباط بالجماعات الإرهابية، وضمان المعاملة العادلة للأقليات، ومعالجة حقوق المرأة.وبين فيدان ذكر أنه لم يتم الإبلاغ عن أي شكاوى حتى الآن في هذه المناطق، إلا أنه أقر بأن الوضع لا يزال جديدا للغاية.

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