https://sarabic.ae/20241217/الجولاني-الأراضي-السورية-لن-تستخدم-للهجوم-على-إسرائيل--1095853903.html
الجولاني: الأراضي السورية لن تستخدم للهجوم على إسرائيل
الجولاني: الأراضي السورية لن تستخدم للهجوم على إسرائيل
سبوتنيك عربي
قال قائد فصائل المعارضة المسلحة في سوريا، أحمد الشرع المعروف بـ"أبو محمد الجولاني"، أمس الاثنين، إنه لن يسمح باستخدام الأراضي السورية لشن هجمات ضد إسرائيل أو... 17.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-17T01:55+0000
2024-12-17T01:55+0000
2024-12-17T01:55+0000
الجولاني
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وطالب الجولاني في تصريحات نقلتها قناة "الشرق" السعودية، "المجتمع الدولي بضمان التزام إسرائيل باتفاقية فض الاشتباك، وضرورة إنهاء غاراتها الجوية في سوريا، والانسحاب من الأراضي التي استولت عليها (بما فيها المنطقة العازلة) في أعقاب سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد".وأشار إلى أن إسرائيل بررت توغلها داخل الأراضي السورية كإجراء دفاعي واستباقي ضد الجماعات المسلحة. مضيفاً أن "تل أبيب لم تعد بحاجة للإبقاء على هذه الأراضي تحت سيطرتها لحماية نفسها"، وعلل ذلك بأن "إسقاط حكومة الأسد أزالت هذه التهديدات".سيطرت المعارضة المسلحة السورية على دمشق في الثامن من ديسمبر/كانون الأول. وقال مسؤولون روس، إن "بشار الأسد تنحى عن منصبه كرئيس بعد مفاوضات مع المشاركين في الصراع السوري وغادر سوريا إلى روسيا، حيث حصل على اللجوء".تم تعيين محمد البشير، الذي كان يدير إدارة مقرها إدلب شكلتها "هيئة تحرير الشام وجماعات معارضة أخرى"، رئيسًا مؤقتًا للوزراء. وأعلن لاحقًا أنه تم تشكيل حكومة مؤقتة وستظل في الحكم حتى مارس/آذار 2025.
https://sarabic.ae/20241212/خبير-بالشأن-الإيراني-لـسبوتنيك-كلام-الشرع-يؤكد-اتهامات-خامنئي-لأمريكا-وإسرائيل-1095719682.html
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الجولاني, أخبار سوريا اليوم, إسرائيل, العالم العربي
الجولاني, أخبار سوريا اليوم, إسرائيل, العالم العربي
الجولاني: الأراضي السورية لن تستخدم للهجوم على إسرائيل
قال قائد فصائل المعارضة المسلحة في سوريا، أحمد الشرع المعروف بـ"أبو محمد الجولاني"، أمس الاثنين، إنه لن يسمح باستخدام الأراضي السورية لشن هجمات ضد إسرائيل أو أي دولة أخرى.
وطالب الجولاني في تصريحات نقلتها قناة
"الشرق" السعودية، "المجتمع الدولي بضمان التزام إسرائيل باتفاقية فض الاشتباك، وضرورة إنهاء غاراتها الجوية في سوريا، والانسحاب من الأراضي التي استولت عليها (بما فيها المنطقة العازلة) في أعقاب سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد
".
وأشار إلى أن إسرائيل بررت توغلها داخل الأراضي السورية كإجراء دفاعي واستباقي ضد الجماعات المسلحة. مضيفاً أن "تل أبيب لم تعد بحاجة للإبقاء على هذه الأراضي تحت سيطرتها لحماية نفسها"، وعلل ذلك بأن "إسقاط حكومة الأسد أزالت هذه التهديدات".
سيطرت المعارضة المسلحة السورية على دمشق في الثامن من ديسمبر/كانون الأول. وقال مسؤولون روس، إن "بشار الأسد تنحى عن منصبه كرئيس بعد مفاوضات مع المشاركين في الصراع السوري وغادر سوريا إلى روسيا، حيث حصل على اللجوء".
تم تعيين محمد البشير، الذي كان يدير إدارة مقرها إدلب شكلتها "هيئة تحرير الشام وجماعات معارضة أخرى"، رئيسًا مؤقتًا للوزراء. وأعلن لاحقًا أنه تم تشكيل حكومة مؤقتة وستظل في الحكم حتى مارس/آذار 2025.