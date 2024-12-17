https://sarabic.ae/20241217/الصين-تبني-أكبر-مطار-في-العالم-على-جزيرة-اصطناعية-1095885734.html
الصين تبني أكبر مطار في العالم على جزيرة اصطناعية
الصين تبني أكبر مطار في العالم على جزيرة اصطناعية
سبوتنيك عربي
أعلنت الصين عن بناء أكبر مطار في العالم على جزيرة اصطناعية في مدينة داليان، الواقعة في مقاطعة لياونينغ شمال شرق البلاد، بكلفة تقدر بـ 4.3 مليار دولار أمريكي. 17.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-17T15:02+0000
2024-12-17T15:02+0000
2024-12-17T15:02+0000
الصين
اقتصاد
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ووفقًا لما أفادت به صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ" بوست، فإن مطار داليان الدولي "جينتشووان" سيغطي مساحة تبلغ 20 كيلومترًا مربعًا (7.72 ميل مربع) على الجزيرة الصناعية المخصصة لهذا المشروع. وذكرت وسائل الإعلام، أن المطار الجديد سيتفوق في حجمه على مطار هونغ كونغ الدولي الذي يمتد على 12.48 كيلومترًا مربعًا، ومطار كانساي الدولي في اليابان الذي يشغل مساحة 10.5 كيلومترًا مربعًا، وكلاهما يقع على جزر اصطناعية.ويُعد هذا المشروع دليلاً على التزام الصين بتطوير بنيتها التحتية وتعزيز شبكة النقل في واحدة من أكثر المناطق ديناميكية في البلاد.مطار عربي يتوج بلقب "الأجمل في العالم"
https://sarabic.ae/20241217/لمراقبة-الأرض-الصين-تطلق-4-أقمار-صناعية-جديدة-1095866545.html
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الصين, اقتصاد
الصين تبني أكبر مطار في العالم على جزيرة اصطناعية
أعلنت الصين عن بناء أكبر مطار في العالم على جزيرة اصطناعية في مدينة داليان، الواقعة في مقاطعة لياونينغ شمال شرق البلاد، بكلفة تقدر بـ 4.3 مليار دولار أمريكي.
ووفقًا لما أفادت به صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ" بوست، فإن مطار داليان الدولي "جينتشووان" سيغطي مساحة تبلغ 20 كيلومترًا مربعًا (7.72 ميل مربع) على الجزيرة الصناعية المخصصة لهذا المشروع.
وأفادت الصحيفة أن المشروع الضخم يهدف إلى تعزيز موقع مدينة داليان كمركز رئيسي للنقل الإقليمي.
وذكرت وسائل الإعلام، أن المطار الجديد سيتفوق في حجمه على مطار هونغ كونغ الدولي الذي يمتد على 12.48 كيلومترًا مربعًا، ومطار كانساي الدولي في اليابان الذي يشغل مساحة 10.5 كيلومترًا مربعًا، وكلاهما يقع على جزر اصطناعية.
ويُعد هذا المشروع دليلاً على التزام الصين بتطوير بنيتها التحتية وتعزيز شبكة النقل في واحدة من أكثر المناطق ديناميكية في البلاد.