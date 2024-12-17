تمساح يلتقط طائرة مسيرة في الهواء ويتناولها والنتيجة غير متوقعة.. فيديو

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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
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البرنامج الصباحي
06:00 GMT
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قوانين الاقتصاد
خبير يوضح البنود التي ستنعش الاقتصاد السوري
09:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
افتتاح مراكز للتعليم المفتوح لدراسة اللغة الروسية في بلدان الخليج العربي
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
10:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:50 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
هل نجحت القوانين في إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع؟
11:03 GMT
21 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
11:24 GMT
24 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
11:49 GMT
11 د
لقاء سبوتنيك
الصعوبات التي يمكن ان تواجهها سوريا من أجل بناء دولة ديموقراطية مستقرة
12:03 GMT
57 د
صدى الحياة
من يحمي نساء وأطفال السودان من الاغتصاب والاختطاف والاستعباد الجنسي؟
13:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
جورج صبرا: لا بد من وجود مجلس عسكري ليعيد بناء المؤسسات العسكرية والأمنية في سوريا
17:03 GMT
59 د
مساحة حرة
مستقبل علاقات سوريا مع العالم العربي في ظل النظام الجديد
18:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
متى كانت أنتاركتيكا بلا جليد؟ وهل يمكن أن تعود كذلك؟
18:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
34 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مستقبل علاقات سوريا مع العالم العربي في ظل النظام الجديد
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:46 GMT
14 د
من الملعب
النشاط الرياضي يعود في لبنان مع بداية العام الجديد وصدارة برشلونة مهددة
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
10:30 GMT
30 د
لقاء سبوتنيك
الصعوبات التي يمكن ان تواجهها سوريا من أجل بناء دولة ديموقراطية مستقرة
11:03 GMT
57 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى ال132 لميلاد الشاعرة الروسية مارينا تسيفتايفا
12:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
كيف يستعد اللبنانيون؟ وهل يساعدهم الواقع الاقتصادي على إتمام مظاهر العيد؟
13:36 GMT
4 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: اغتيال كيريلوف لاستجداء الدعم الغربي لأوكرانيا ولفضحه جرائم الغرب الكيميائية
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59 د
ملفات ساخنة
حراك دبلوماسي و أممي ودعم لانتقال سياسي شامل في سوريا
18:03 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تدخل العلاقات الجزائرية الفرنسية مرحلة جديدة من التوتر؟
18:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
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https://sarabic.ae/20241217/تمساح-يلتقط-طائرة-مسيرة-في-الهواء-ويتناولها-والنتيجة-غير-متوقعة-فيديو-1095901822.html
تمساح يلتقط طائرة مسيرة في الهواء ويتناولها والنتيجة غير متوقعة.. فيديو
تمساح يلتقط طائرة مسيرة في الهواء ويتناولها والنتيجة غير متوقعة.. فيديو
سبوتنيك عربي
تداول ملايين المستخدمين على مواقع التواصل، مقطع مصور لتمساح قفز ومضغ طائرة مسيرة بدون طيار، كانت تحلق فوق رأسه مباشرة. 17.12.2024, سبوتنيك عربي
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2024-12-17T20:24+0000
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وفي اللقطات المتداولة، تظهر المسيرة وهي تحلق على ارتفاع منخفض فوق أحد المستنقعات، لينتبه لها التمساح ويقفز من الماء بسرعة لا تصدق ويلتقطها، ويضغط بقوة عليها بفكيه، ويبدأ في تناولها، وفقا لصحيفة "هندوستان تايمز".لكن ما يحدث هو أنه بعد أن غرس التمساح أسنانه بالطائرة، انفجرت بطاريتها، وبدأت أعمدة الدخان تتصاعد من فم الحيوان الزاحف، مما يشير إلى أن بطارية الليثيوم أيون الخاصة بالطائرة انفجرت. وفيما حصدت اللقطة أكثر من 5 ملايين مشاهدة، فقد أثارت مخاوف بشأن سلامة الحياة البرية، والاستخدام غير المسؤول للمسيرات، والمخاطر التي تشكلها الطائرات بدون طيار على الحيوانات في البرية.
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نادي الفيديو
نادي الفيديو

تمساح يلتقط طائرة مسيرة في الهواء ويتناولها والنتيجة غير متوقعة.. فيديو

20:24 GMT 17.12.2024
© Photo / Unsplash/ Rajeevan MSN تمساح
تمساح - سبوتنيك عربي, 1920, 17.12.2024
تمساح
© Photo / Unsplash/ Rajeevan MSN
تابعنا عبر
تداول ملايين المستخدمين على مواقع التواصل، مقطع مصور لتمساح قفز ومضغ طائرة مسيرة بدون طيار، كانت تحلق فوق رأسه مباشرة.
وفي اللقطات المتداولة، تظهر المسيرة وهي تحلق على ارتفاع منخفض فوق أحد المستنقعات، لينتبه لها التمساح ويقفز من الماء بسرعة لا تصدق ويلتقطها، ويضغط بقوة عليها بفكيه، ويبدأ في تناولها، وفقا لصحيفة "هندوستان تايمز".
لكن ما يحدث هو أنه بعد أن غرس التمساح أسنانه بالطائرة، انفجرت بطاريتها، وبدأت أعمدة الدخان تتصاعد من فم الحيوان الزاحف، مما يشير إلى أن بطارية الليثيوم أيون الخاصة بالطائرة انفجرت.
وفيما حصدت اللقطة أكثر من 5 ملايين مشاهدة، فقد أثارت مخاوف بشأن سلامة الحياة البرية، والاستخدام غير المسؤول للمسيرات، والمخاطر التي تشكلها الطائرات بدون طيار على الحيوانات في البرية.
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