https://sarabic.ae/20241217/تمساح-يلتقط-طائرة-مسيرة-في-الهواء-ويتناولها-والنتيجة-غير-متوقعة-فيديو-1095901822.html
تمساح يلتقط طائرة مسيرة في الهواء ويتناولها والنتيجة غير متوقعة.. فيديو
تمساح يلتقط طائرة مسيرة في الهواء ويتناولها والنتيجة غير متوقعة.. فيديو
سبوتنيك عربي
تداول ملايين المستخدمين على مواقع التواصل، مقطع مصور لتمساح قفز ومضغ طائرة مسيرة بدون طيار، كانت تحلق فوق رأسه مباشرة. 17.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-17T20:24+0000
2024-12-17T20:24+0000
2024-12-17T20:24+0000
نادي الفيديو
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/02/1094428406_0:0:1184:667_1920x0_80_0_0_84e7c3643d9cf8857dc79484a0662a11.jpg
وفي اللقطات المتداولة، تظهر المسيرة وهي تحلق على ارتفاع منخفض فوق أحد المستنقعات، لينتبه لها التمساح ويقفز من الماء بسرعة لا تصدق ويلتقطها، ويضغط بقوة عليها بفكيه، ويبدأ في تناولها، وفقا لصحيفة "هندوستان تايمز".لكن ما يحدث هو أنه بعد أن غرس التمساح أسنانه بالطائرة، انفجرت بطاريتها، وبدأت أعمدة الدخان تتصاعد من فم الحيوان الزاحف، مما يشير إلى أن بطارية الليثيوم أيون الخاصة بالطائرة انفجرت. وفيما حصدت اللقطة أكثر من 5 ملايين مشاهدة، فقد أثارت مخاوف بشأن سلامة الحياة البرية، والاستخدام غير المسؤول للمسيرات، والمخاطر التي تشكلها الطائرات بدون طيار على الحيوانات في البرية.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
نادي الفيديو
تمساح يلتقط طائرة مسيرة في الهواء ويتناولها والنتيجة غير متوقعة.. فيديو
تداول ملايين المستخدمين على مواقع التواصل، مقطع مصور لتمساح قفز ومضغ طائرة مسيرة بدون طيار، كانت تحلق فوق رأسه مباشرة.
وفي اللقطات المتداولة، تظهر المسيرة وهي تحلق على ارتفاع منخفض فوق أحد المستنقعات، لينتبه لها التمساح ويقفز من الماء بسرعة لا تصدق ويلتقطها، ويضغط بقوة عليها بفكيه، ويبدأ في تناولها، وفقا لصحيفة
"هندوستان تايمز".
لكن ما يحدث هو أنه بعد أن غرس التمساح أسنانه بالطائرة، انفجرت بطاريتها، وبدأت أعمدة الدخان تتصاعد من فم الحيوان الزاحف، مما يشير إلى أن بطارية الليثيوم أيون الخاصة بالطائرة انفجرت.
وفيما حصدت اللقطة أكثر من 5 ملايين مشاهدة، فقد أثارت مخاوف بشأن سلامة الحياة البرية، والاستخدام غير المسؤول للمسيرات
، والمخاطر التي تشكلها الطائرات بدون طيار على الحيوانات في البرية.