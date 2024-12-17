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خبير عسكري: العلاقة بين روسيا وسوريا ستشهد إعادة تنظيم
خبير عسكري: العلاقة بين روسيا وسوريا ستشهد إعادة تنظيم
سبوتنيك عربي
رأى الخبير العسكري الاستراتيجي اللواء الدكتور سمير فرج بأنّ "العلاقة بين روسيا وسوريا لن تشهد انتكاسات، بل ستشهد إعادة تنظيم"، مشيرًا إلى أنّ "هذا التغيير يأتي... 17.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-17T15:04+0000
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وأوضح في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك" أنّ "هذا التغيير لا يعني أن روسيا ستنسحب بشكل كامل من سوريا، بل ستحتفظ بقاعدتيها العسكريتين الرئيسيتين في طرطوس وحميميم".وحول التصريح الروسي الأخير، اعتبر ضيف "سبوتنيك" أنّ "البيان الروسي كان "دبلوماسيًا رائعًا"، حيث أكد على العلاقة الأخوية بين الشعبين الروسي والسوري"، وأشار إلى أنّ "هذه العلاقة ستستمر في دعم وجود القاعدتين الروسيتين في سوريا". كما لفت إلى أنّ "هذا التصريح يؤكد على استمرارية التعاون العسكري بين روسيا وسوريا في إطار جديد يتناسب مع التغيرات الحالية".وحول ما يتعلق بإسرائيل، أكد فرج أنّ "تل أبيب لا تعير اهتمامًا كبيرًا للتصريحات أو القرارات الدولية، حيث أن ما حققته إسرائيل في سوريا يعتبر إنجازًا استراتيجيًا عجزت عن تحقيقه طوال خمسين عامًا".وأضاف أنّ "إسرائيل قد نجحت في تحقيق أهدافها في سوريا على الرغم من محاولات القوى الكبرى الأخرى للحد من نفوذها في المنطقة".واشنطن تحذر من تصعيد عسكري تركي وشيك على الحدود السورية
https://sarabic.ae/20241212/باحث-سياسي-روسيا-لم-تألو-جهدا-للحفاظ-على-وحدة-سوريا-وهناك-4-سيناريوهات-للحكم-الجديد-1095734497.html
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العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, حصري, تقارير سبوتنيك
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, حصري, تقارير سبوتنيك

خبير عسكري: العلاقة بين روسيا وسوريا ستشهد إعادة تنظيم

15:04 GMT 17.12.2024
© AP Photo / Ghaith Alsayedسوريون يرفعون علم ضخم لسوريا خلال مظاهرة احتفالية بعد صلاة الجمعة الأولى منذ الإطاحة ببشار الأسد، في الساحة المركزية في دمشق، سوريا، 13 ديسمبر/كانون الأول 2024
سوريون يرفعون علم ضخم لسوريا خلال مظاهرة احتفالية بعد صلاة الجمعة الأولى منذ الإطاحة ببشار الأسد، في الساحة المركزية في دمشق، سوريا، 13 ديسمبر/كانون الأول 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.12.2024
© AP Photo / Ghaith Alsayed
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رأى الخبير العسكري الاستراتيجي اللواء الدكتور سمير فرج بأنّ "العلاقة بين روسيا وسوريا لن تشهد انتكاسات، بل ستشهد إعادة تنظيم"، مشيرًا إلى أنّ "هذا التغيير يأتي في سياق إعادة هيكلة الوجود العسكري الروسي في سوريا".
وأوضح في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك" أنّ "هذا التغيير لا يعني أن روسيا ستنسحب بشكل كامل من سوريا، بل ستحتفظ بقاعدتيها العسكريتين الرئيسيتين في طرطوس وحميميم".

وتابع فرج قائلا: "شهدنا مؤخرًا صورًا جوية تُظهر انسحاب القوات الروسية من بعض المناطق داخل سوريا، ولكن هذا الانسحاب يعد تنظيميًا وليس نتيجة لانتكاسة في العلاقة بين البلدين".

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وحول التصريح الروسي الأخير، اعتبر ضيف "سبوتنيك" أنّ "البيان الروسي كان "دبلوماسيًا رائعًا"، حيث أكد على العلاقة الأخوية بين الشعبين الروسي والسوري"، وأشار إلى أنّ "هذه العلاقة ستستمر في دعم وجود القاعدتين الروسيتين في سوريا". كما لفت إلى أنّ "هذا التصريح يؤكد على استمرارية التعاون العسكري بين روسيا وسوريا في إطار جديد يتناسب مع التغيرات الحالية".

كما تطرق فرج إلى "تصريحات الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، الذي قال إن تركيا سيطرت بشكل فعال على المشهد السوري"، مشيرًا إلى أنّ "العامل التركي أصبح جزءًا أساسيًا في المعادلة السورية، مما يغير الديناميكيات في المنطقة".

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وحول ما يتعلق بإسرائيل، أكد فرج أنّ "تل أبيب لا تعير اهتمامًا كبيرًا للتصريحات أو القرارات الدولية، حيث أن ما حققته إسرائيل في سوريا يعتبر إنجازًا استراتيجيًا عجزت عن تحقيقه طوال خمسين عامًا".
وأضاف أنّ "إسرائيل قد نجحت في تحقيق أهدافها في سوريا على الرغم من محاولات القوى الكبرى الأخرى للحد من نفوذها في المنطقة".
واشنطن تحذر من تصعيد عسكري تركي وشيك على الحدود السورية
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مناورات الطيران الحربي الروسي لمقاتلات «سو-25» و «ميغ- 31» التابعة للمنطقة الغربية لشرق روسيا، في مقاطعة تفير، 23-24 نوفمبر 2020 - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:12 GMT
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