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واشنطن تحذر من تصعيد عسكري تركي وشيك على الحدود السورية
واشنطن تحذر من تصعيد عسكري تركي وشيك على الحدود السورية
سبوتنيك عربي
أعلن مسؤولون أمريكيون بارزون أن تركيا وحلفاءها يعززون تواجدهم على الحدود مع سوريا، ما يثير القلق من أن أنقرة تستعد لتوغل في الأراضي التي يسيطر عليها الأكراد... 17.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-17T07:47+0000
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ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية عن مصادر، أن "القوات التركية أو الموالية لها، تشمل مقاتلين من فصائل مسلحة وقوات خاصة تركية ومدفعية بأعداد كبيرة، تتركز قرب مدينة كوباني ذات الأغلبية الكردية على الحدود الشمالية مع تركيا".واعتبر المسؤولون الأمريكيون، بحسب الصحيفة، أن تعزيز التواجد التركي الذي بدأ بعد رحيل حكومة الأسد، مشابه للتحركات العسكرية التركية قبل دخولها شمال شرقي سوريا عام 2019، في حين قال مسؤول أمريكي آخر: "نركز على الأمر ونضغط من أجل ضبط النفس".وسيطرت مجموعة من المسلحين المنتمين إلى "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة سابقا والمحظورة في روسيا ودول عدة) في 8 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، على مبنى التلفزيون السوري في دمشق، وأعلنوا سيطرتهم على البلاد، وسقوط حكم الرئيس السابق بشار الأسد.من جهته، قال مصدر في الكرملين لوكالة "سبوتنيك"، إن الأسد وعائلته وصلوا إلى موسكو، وقدمت لهم روسيا حق اللجوء. وأشار مراسل وكالة "سبوتنيك" أيضًا إلى أن المسؤولين الروس على اتصال بممثلي المعارضة السورية المسلحة، التي يضمن قادتها أمن القواعد العسكرية والمؤسسات الدبلوماسية لروسيا.قوات سوريا الديمقراطية: الأكراد يخشون تكرار السيناريو الليبي في سوريا
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أخبار سوريا اليوم, أخبار تركيا اليوم, واشنطن, العالم العربي
أخبار سوريا اليوم, أخبار تركيا اليوم, واشنطن, العالم العربي
واشنطن تحذر من تصعيد عسكري تركي وشيك على الحدود السورية
07:47 GMT 17.12.2024 (تم التحديث: 07:48 GMT 17.12.2024)
أعلن مسؤولون أمريكيون بارزون أن تركيا وحلفاءها يعززون تواجدهم على الحدود مع سوريا، ما يثير القلق من أن أنقرة تستعد لتوغل في الأراضي التي يسيطر عليها الأكراد المدعومون أمريكيا.
ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية عن مصادر، أن "القوات التركية أو الموالية لها، تشمل مقاتلين من فصائل مسلحة وقوات خاصة تركية ومدفعية بأعداد كبيرة، تتركز قرب مدينة كوباني ذات الأغلبية الكردية على الحدود الشمالية مع تركيا".
وقال أحد المسؤولين الأمريكيين إن عملية تركية عبر الحدود "قد تكون وشيكة"، بحسب قوله.
واعتبر المسؤولون الأمريكيون، بحسب الصحيفة، أن تعزيز التواجد التركي الذي بدأ بعد رحيل حكومة الأسد، مشابه للتحركات العسكرية التركية قبل دخولها شمال شرقي سوريا عام 2019، في حين قال مسؤول أمريكي آخر: "نركز على الأمر ونضغط من أجل ضبط النفس".
وسيطرت مجموعة من المسلحين المنتمين إلى "هيئة تحرير الشام"
(جبهة النصرة سابقا والمحظورة في روسيا ودول عدة) في 8 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، على مبنى التلفزيون السوري في دمشق، وأعلنوا سيطرتهم على البلاد، وسقوط حكم الرئيس السابق بشار الأسد.
يذكر أن الرئيس السوري السابق بشار الأسد، وبعد مفاوضات مع عدد من المشاركين في الصراع، قرر التخلي عن منصبه ومغادرة البلاد، معطيا تعليماته بانتقال السلطة سلميا، وفقا لما ذكرته وزارة الخارجية الروسية.
من جهته، قال مصدر في الكرملين لوكالة "سبوتنيك"، إن الأسد وعائلته وصلوا إلى موسكو، وقدمت لهم روسيا حق اللجوء. وأشار مراسل وكالة "سبوتنيك" أيضًا إلى أن المسؤولين الروس على اتصال بممثلي المعارضة السورية المسلحة،
التي يضمن قادتها أمن القواعد العسكرية والمؤسسات الدبلوماسية لروسيا.