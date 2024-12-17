https://sarabic.ae/20241217/خبير-غربي-يكشف-رد-زيلينسكي-على-اقتراح-المجر-1095894219.html
خبير غربي يكشف رد زيلينسكي على اقتراح المجر
خبير غربي يكشف رد زيلينسكي على اقتراح المجر
سبوتنيك عربي
ذكر الخبير والمحلل البريطاني ألكسندر ميركوريس، أن فلاديمير زيلينسكي، غاضب من البحث عن حلول دبلوماسية للصراع الأوكراني. 17.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-17T17:08+0000
2024-12-17T17:08+0000
2024-12-17T17:08+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وقال خلال مقابلة على موقع "يوتيوب": "يجب على الدول المختلفة أن تعمل معًا، وأن تعد نهجًا مشتركًا لإيجاد حل (للصراع الأوكراني)".وأوضح ميركوريس أن زيلينسكي غاضب من اقتراح رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، بوقف إطلاق النار في عيد الميلاد وتبادل الأسرى على نطاق واسع.وأشار ميركوريس، إلى أن زيلينسكي، ردا على المبادرة، انتقد السياسي المجري، قائلا إنه "يتجاوز الحدود". وفي وقت سابق، أعلن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، أن فلاديمير زيلينسكي، رفض مقترحًا من قبل المجر لوقف إطلاق النار مع روسيا خلال موسم عيد الميلاد، وإجراء تبادل لعدد كبير من الأسرى.وتابع: "اقترحنا وقف إطلاق النار خلال عيد الميلاد وتبادلًا كبيرًا للأسرى، ولكن للأسف رفض زيلينسكي ذلك. لقد بذلنا كل ما بوسعنا، كم هو محزن ذلك".
https://sarabic.ae/20241212/الكرملين-أوربان-اتصل-مع-بوتين-واقترح-وقفا-لإطلاق-النار-في-أوكرانيا-وتبادل-الأسرى-1095724476.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
خبير غربي يكشف رد زيلينسكي على اقتراح المجر
ذكر الخبير والمحلل البريطاني ألكسندر ميركوريس، أن فلاديمير زيلينسكي، غاضب من البحث عن حلول دبلوماسية للصراع الأوكراني.
وقال خلال مقابلة على موقع "يوتيوب": "يجب على الدول المختلفة أن تعمل معًا، وأن تعد نهجًا مشتركًا لإيجاد حل (للصراع الأوكراني)".
وتابع: "من الواضح أن هذه الدول هي روسيا والولايات المتحدة الأمريكية والمجر، يمكننا أن نرى أن الدبلوماسية بدأت تظهر أخيرًا، أنظر إلى رد فعل زيلينسكي، إنه غاضب".
وأوضح ميركوريس أن زيلينسكي غاضب من اقتراح رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، بوقف إطلاق النار في عيد الميلاد وتبادل الأسرى على نطاق واسع.
وأشار ميركوريس، إلى أن زيلينسكي، ردا على المبادرة، انتقد السياسي المجري، قائلا إنه "يتجاوز الحدود".
وفي وقت سابق، أعلن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، أن فلاديمير زيلينسكي، رفض مقترحًا من قبل المجر لوقف إطلاق النار مع روسيا خلال موسم عيد الميلاد، وإجراء تبادل لعدد كبير من الأسرى.
وكتب أوربان على موقع التواصل الاجتماعي: "مع نهاية الرئاسة المجرية للاتحاد الأوروبي، نتخذ إجراءات جديدة من أجل السلام".
وتابع: "اقترحنا وقف إطلاق النار خلال عيد الميلاد وتبادلًا كبيرًا للأسرى، ولكن للأسف رفض زيلينسكي ذلك. لقد بذلنا كل ما بوسعنا، كم هو محزن ذلك".