https://sarabic.ae/20241217/خبير-غربي-يكشف-رد-زيلينسكي-على-اقتراح-المجر-1095894219.html

خبير غربي يكشف رد زيلينسكي على اقتراح المجر

خبير غربي يكشف رد زيلينسكي على اقتراح المجر

سبوتنيك عربي

ذكر الخبير والمحلل البريطاني ألكسندر ميركوريس، أن فلاديمير زيلينسكي، غاضب من البحث عن حلول دبلوماسية للصراع الأوكراني. 17.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-17T17:08+0000

2024-12-17T17:08+0000

2024-12-17T17:08+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

أخبار أوكرانيا

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وقال خلال مقابلة على موقع "يوتيوب": "يجب على الدول المختلفة أن تعمل معًا، وأن تعد نهجًا مشتركًا لإيجاد حل (للصراع الأوكراني)".وأوضح ميركوريس أن زيلينسكي غاضب من اقتراح رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، بوقف إطلاق النار في عيد الميلاد وتبادل الأسرى على نطاق واسع.وأشار ميركوريس، إلى أن زيلينسكي، ردا على المبادرة، انتقد السياسي المجري، قائلا إنه "يتجاوز الحدود". وفي وقت سابق، أعلن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، أن فلاديمير زيلينسكي، رفض مقترحًا من قبل المجر لوقف إطلاق النار مع روسيا خلال موسم عيد الميلاد، وإجراء تبادل لعدد كبير من الأسرى.وتابع: "اقترحنا وقف إطلاق النار خلال عيد الميلاد وتبادلًا كبيرًا للأسرى، ولكن للأسف رفض زيلينسكي ذلك. لقد بذلنا كل ما بوسعنا، كم هو محزن ذلك".

https://sarabic.ae/20241212/الكرملين-أوربان-اتصل-مع-بوتين-واقترح-وقفا-لإطلاق-النار-في-أوكرانيا-وتبادل-الأسرى-1095724476.html

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