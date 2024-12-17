https://sarabic.ae/20241217/سموتريتش-لن-نسمح-للعرب-بإقامة-دولة-فلسطينية-1095863863.html
سموتريتش: لن نسمح للعرب بإقامة دولة فلسطينية
سموتريتش: لن نسمح للعرب بإقامة دولة فلسطينية
سبوتنيك عربي
أكد وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، اليوم الثلاثاء، أن تل أبيب تواصل العمل لتعزيز قبضتها في جميع مناطق البلاد، على حد قوله. 17.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-17T08:59+0000
2024-12-17T08:59+0000
2024-12-17T08:59+0000
أخبار فلسطين اليوم
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
العدوان الإسرائيلي على غزة
غزة
قطاع غزة
أخبار العالم الآن
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/01/1092273826_0:138:1330:886_1920x0_80_0_0_eb1fec1cf25fc9d20a10383240b8ca1f.jpg
وقال سموتريتش، في منشور عبر منصة "إكس"، إن "إسرائيل لن تسمح للعرب بالفصل بين غوش عتصيون (كتلة استيطانية في جنوبي الضفة الغربية) والقدس، وإقامة دولة فلسطينية تعرض وجودنا هنا للخطر".وكان الدكتور واصل أبو يوسف، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، قد قال إن "الحوارات التي جرت في مصر، كانت تهدف إلى قطع الطريق على الاحتلال الذي تحدث عن اليوم التالي للحرب"، ويعتقد أنه "من الممكن إحضار قوات دولية وعربية للقطاع".وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "إسرائيل كانت تهدف من هذه الخطوة لمنع إقامة الدولة الفلسطينية المتكاملة، على كافة أراضي الضفة وقطاع غزة والقدس، مستغلة بذلك حرب الإبادة التي تشنها على القطاع، مع الدعم والإسناد والشراكة الأمريكية والصمت الدولي المستمر".وتابع أبو يوسف: "تعتقد إسرائيل أن بإمكانها تصفية القضية الفلسطينية، وإنهاء التمثيل الوطني في إطار منظمة التحرير الفلسطينية، وأداتها في الأراضي المحتلة السلطة الوطنية".وقال إن "مصر تحركت خلال المحادثات السابقة حول مسألتين، الأولى كيفية إدارة المسائل الحياتية في قطاع غزة، في ظل الجرائم والعدوان وبعد وقف الحرب، خاصة فيما يتطلبه ذلك من ورشة عمل لإعادة الإعمار وإنقاذ ما تعرض له الشعب الفلسطيني من دمار وقتل وغير ذلك".ويرى أن "لجنة الإسناد المجتمعي تم طرحها من أجل القيام بمهام الإغاثة والصحة والتعليم، وغير ذلك على صعيد الخدمات في قطاع غزة، وأن تقع مسؤولياتها تحت إطار حكومة التوافق الوطني الفلسطيني، وجلسات الحوار في القاهرة كانت تدور حول هذا الأمر".
https://sarabic.ae/20241216/باحث-في-العلاقات-الدولية-الوضع-الحالي-في-المنطقة-هو-مرحلة-تمهيدية-لحل-القضية-الفلسطينية-1095838045.html
إسرائيل
غزة
قطاع غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/01/1092273826_149:0:1330:886_1920x0_80_0_0_2ef4df4d3ff72279f9ff20f101eabc63.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, غزة, قطاع غزة, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, غزة, قطاع غزة, أخبار العالم الآن, العالم العربي
سموتريتش: لن نسمح للعرب بإقامة دولة فلسطينية
أكد وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، اليوم الثلاثاء، أن تل أبيب تواصل العمل لتعزيز قبضتها في جميع مناطق البلاد، على حد قوله.
وقال سموتريتش، في منشور عبر منصة "إكس"، إن "إسرائيل لن تسمح للعرب بالفصل بين غوش عتصيون (كتلة استيطانية في جنوبي الضفة الغربية) والقدس، وإقامة دولة فلسطينية تعرض وجودنا هنا للخطر".
وكان الدكتور واصل أبو يوسف، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، قد قال إن "الحوارات التي جرت في مصر، كانت تهدف إلى قطع الطريق على الاحتلال الذي تحدث عن اليوم التالي للحرب"، ويعتقد أنه "من الممكن إحضار قوات دولية وعربية للقطاع
".
وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك
"، أن "إسرائيل كانت تهدف من هذه الخطوة لمنع إقامة الدولة الفلسطينية المتكاملة، على كافة أراضي الضفة وقطاع غزة والقدس، مستغلة بذلك حرب الإبادة التي تشنها على القطاع، مع الدعم والإسناد والشراكة الأمريكية والصمت الدولي المستمر".
وتابع أبو يوسف: "تعتقد إسرائيل أن بإمكانها تصفية القضية الفلسطينية
، وإنهاء التمثيل الوطني في إطار منظمة التحرير الفلسطينية، وأداتها في الأراضي المحتلة السلطة الوطنية".
وقال إن "مصر تحركت خلال المحادثات السابقة حول مسألتين، الأولى كيفية إدارة المسائل الحياتية في قطاع غزة، في ظل الجرائم والعدوان وبعد وقف الحرب، خاصة فيما يتطلبه ذلك من ورشة عمل لإعادة الإعمار وإنقاذ ما تعرض له الشعب الفلسطيني من دمار وقتل وغير ذلك".
ويرى أن "لجنة الإسناد المجتمعي تم طرحها من أجل القيام بمهام الإغاثة والصحة والتعليم، وغير ذلك على صعيد الخدمات في قطاع غزة، وأن تقع مسؤولياتها تحت إطار حكومة التوافق الوطني الفلسطيني، وجلسات الحوار
في القاهرة كانت تدور حول هذا الأمر".