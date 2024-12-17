سيارة تصطدم بمجموعة رجال بشكل مفاجئ وتتسبب بكارثة... فيديو

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قوانين الاقتصاد
خبير يوضح البنود التي ستنعش الاقتصاد السوري
09:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
افتتاح مراكز للتعليم المفتوح لدراسة اللغة الروسية في بلدان الخليج العربي
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
10:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:50 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
هل نجحت القوانين في إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع؟
11:03 GMT
21 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
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عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
11:49 GMT
11 د
لقاء سبوتنيك
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12:03 GMT
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صدى الحياة
من يحمي نساء وأطفال السودان من الاغتصاب والاختطاف والاستعباد الجنسي؟
13:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
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بلا قيود
جورج صبرا: لا بد من وجود مجلس عسكري ليعيد بناء المؤسسات العسكرية والأمنية في سوريا
17:03 GMT
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مساحة حرة
مستقبل علاقات سوريا مع العالم العربي في ظل النظام الجديد
18:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
متى كانت أنتاركتيكا بلا جليد؟ وهل يمكن أن تعود كذلك؟
18:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
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03:30 GMT
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مدار الليل والنهار
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183 د
مساحة حرة
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09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
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10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
10:30 GMT
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لقاء سبوتنيك
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57 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى ال132 لميلاد الشاعرة الروسية مارينا تسيفتايفا
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https://sarabic.ae/20241217/سيارة-تصطدم-بمجموعة-رجال-بشكل-مفاجئ-وتسبب-كارثة-فيديو-1095874748.html
سيارة تصطدم بمجموعة رجال بشكل مفاجئ وتتسبب بكارثة... فيديو
سيارة تصطدم بمجموعة رجال بشكل مفاجئ وتتسبب بكارثة... فيديو
سبوتنيك عربي
اصطدمت سيارة بمجموعة رجال بشكل مفاجئ وتسببت في كارثة، وذلك في منطقة أدارش ناجار في مدينة دلهي الهندية. 17.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-17T13:09+0000
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والتقطت كاميرا مراقبة مثبتة في منطقة الحادث لقطات يمكن من خلالها رؤية السيارة المسرعة وهي تندفع في الشارع بينما يفقد السائق السيطرة عليها.كما تظهر اللقطات كيف انحرفت السيارة البيضاء فجأة إلى اليمين واصطدمت برجل كان يحمل طفلا بين ذراعيه، لتكمل طريقها وتصطدم بمجموعة من المارة.وقالت شرطة دلهي إن "صبيًا يبلغ من العمر 17 عامًا كان يقود السيارة، وفي غضون ثوانٍ، اصطدمت السيارة أولا برجل يحمل طفلا بالغا وتبعها 4 أشخاص كانوا يقفون في زاوية بالشارع. ويمكن سماع والدة الطفل المصاب وهي تصرخ طلبا للمساعدة.مسن يشعل النار بدار المسنين في الأردن أودت بحياة العشرات... فيديوطائرة تحول سيارات إلى حطام بعد هبوطها في طريق عام... فيديو
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نادي الفيديو, منوعات
نادي الفيديو, منوعات

سيارة تصطدم بمجموعة رجال بشكل مفاجئ وتتسبب بكارثة... فيديو

13:09 GMT 17.12.2024 (تم التحديث: 13:12 GMT 17.12.2024)
© Photo / x سيارة تصطدم بمجموعة رجال بشكل مفاجئ وتسبب كارثة
سيارة تصطدم بمجموعة رجال بشكل مفاجئ وتسبب كارثة - سبوتنيك عربي, 1920, 17.12.2024
© Photo / x
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اصطدمت سيارة بمجموعة رجال بشكل مفاجئ وتسببت في كارثة، وذلك في منطقة أدارش ناجار في مدينة دلهي الهندية.
والتقطت كاميرا مراقبة مثبتة في منطقة الحادث لقطات يمكن من خلالها رؤية السيارة المسرعة وهي تندفع في الشارع بينما يفقد السائق السيطرة عليها.
كما تظهر اللقطات كيف انحرفت السيارة البيضاء فجأة إلى اليمين واصطدمت برجل كان يحمل طفلا بين ذراعيه، لتكمل طريقها وتصطدم بمجموعة من المارة.
وقالت شرطة دلهي إن "صبيًا يبلغ من العمر 17 عامًا كان يقود السيارة، وفي غضون ثوانٍ، اصطدمت السيارة أولا برجل يحمل طفلا بالغا وتبعها 4 أشخاص كانوا يقفون في زاوية بالشارع. ويمكن سماع والدة الطفل المصاب وهي تصرخ طلبا للمساعدة.
مسن يشعل النار بدار المسنين في الأردن أودت بحياة العشرات... فيديو
طائرة تحول سيارات إلى حطام بعد هبوطها في طريق عام... فيديو
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مناورات الطيران الحربي الروسي لمقاتلات «سو-25» و «ميغ- 31» التابعة للمنطقة الغربية لشرق روسيا، في مقاطعة تفير، 23-24 نوفمبر 2020 - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:12 GMT
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