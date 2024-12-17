https://sarabic.ae/20241217/سيارة-تصطدم-بمجموعة-رجال-بشكل-مفاجئ-وتسبب-كارثة-فيديو-1095874748.html
سيارة تصطدم بمجموعة رجال بشكل مفاجئ وتتسبب بكارثة... فيديو
سيارة تصطدم بمجموعة رجال بشكل مفاجئ وتتسبب بكارثة... فيديو
سبوتنيك عربي
اصطدمت سيارة بمجموعة رجال بشكل مفاجئ وتسببت في كارثة، وذلك في منطقة أدارش ناجار في مدينة دلهي الهندية. 17.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-17T13:09+0000
2024-12-17T13:09+0000
2024-12-17T13:12+0000
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والتقطت كاميرا مراقبة مثبتة في منطقة الحادث لقطات يمكن من خلالها رؤية السيارة المسرعة وهي تندفع في الشارع بينما يفقد السائق السيطرة عليها.كما تظهر اللقطات كيف انحرفت السيارة البيضاء فجأة إلى اليمين واصطدمت برجل كان يحمل طفلا بين ذراعيه، لتكمل طريقها وتصطدم بمجموعة من المارة.وقالت شرطة دلهي إن "صبيًا يبلغ من العمر 17 عامًا كان يقود السيارة، وفي غضون ثوانٍ، اصطدمت السيارة أولا برجل يحمل طفلا بالغا وتبعها 4 أشخاص كانوا يقفون في زاوية بالشارع. ويمكن سماع والدة الطفل المصاب وهي تصرخ طلبا للمساعدة.مسن يشعل النار بدار المسنين في الأردن أودت بحياة العشرات... فيديوطائرة تحول سيارات إلى حطام بعد هبوطها في طريق عام... فيديو
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سيارة تصطدم بمجموعة رجال بشكل مفاجئ وتتسبب بكارثة... فيديو
13:09 GMT 17.12.2024 (تم التحديث: 13:12 GMT 17.12.2024)
اصطدمت سيارة بمجموعة رجال بشكل مفاجئ وتسببت في كارثة، وذلك في منطقة أدارش ناجار في مدينة دلهي الهندية.
والتقطت كاميرا مراقبة مثبتة في منطقة الحادث لقطات يمكن من خلالها رؤية السيارة المسرعة وهي تندفع في الشارع بينما يفقد السائق السيطرة عليها.
كما تظهر اللقطات كيف انحرفت السيارة البيضاء فجأة إلى اليمين واصطدمت برجل كان يحمل طفلا بين ذراعيه، لتكمل طريقها وتصطدم بمجموعة من المارة.
وقالت شرطة دلهي إن "صبيًا يبلغ من العمر 17 عامًا كان يقود السيارة، وفي غضون ثوانٍ، اصطدمت السيارة أولا برجل يحمل طفلا بالغا وتبعها 4 أشخاص كانوا يقفون في زاوية بالشارع. ويمكن سماع والدة الطفل المصاب وهي تصرخ طلبا للمساعدة.