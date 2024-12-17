https://sarabic.ae/20241217/لقاء-مستقلون-من-أجل-لبنان-أمريكا-تواصل-ازدواجية-المعايير-في-المنطقة-وتحرك-داعش-1095886248.html

"لقاء مستقلون من أجل لبنان": أمريكا تواصل ازدواجية المعايير في المنطقة وتحرك "داعش"

"لقاء مستقلون من أجل لبنان": أمريكا تواصل ازدواجية المعايير في المنطقة وتحرك "داعش"

سبوتنيك عربي

انتقد عضو "لقاء مستقلون من أجل لبنان"، الدكتور بسام الهاشم، "الدور الذي تلعبه الولايات المتحدة في المنطقة"، واصفًا إياه بـ"الازدواجيّة المنافية للقيم المعلنة". 17.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-17T15:06+0000

2024-12-17T15:06+0000

2024-12-17T15:06+0000

حصري

تقارير سبوتنيك

أخبار سوريا اليوم

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/11/1095886783_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ac3ac315c10cc0eb3ce110f34aaa406d.jpg

وأشار الهاشم في حديث لوكالة "سبوتنيك" إلى أنّ "ما يجري في سوريا من تغييرات سياسية وعسكرية، وخاصة في منطقة سوريا التي يتزعمها أحمد الشرع، يتناقض بشكل كامل مع مواقف الولايات المتحدة السابقة، حيث كانت تصنف الجماعات التي تضمها المنطقة كتنظيمات إرهابية قبل أن تنقلب مواقفها فجأة وتدعمها".واعتبر أنّ "ما يحصل في المنطقة هو انعكاس للتدخل الأمريكي الذي يرعى مصالح كل من إسرائيل وتركيا، اللتين تعدان أدوات مهمة في سياستها بالمنطقة". وتساءل ضيف "سبوتنيك" عن "الأسباب التي دفعت الولايات المتحدة إلى التراجع عن موقفها تجاه الجماعات التي كانت تعتبرها تهديدًا إرهابيًا، مثل جماعة الجولاني، التي كانت الولايات المتحدة قد رصدت مكافأة مالية كبيرة لمن يساهم في القبض عليها".ولفت الهاشم إلى أنه "على الرغم من أن الولايات المتحدة كانت تعتبر الجولاني زعيمًا إرهابيًا، إلا أنها الآن تحاول إعادة تصنيفه من خلال الضغط على حلفائها".كما أشار عضو "لقاء مستقلون من أجل لبنان" إلى أنّ "الولايات المتحدة، التي تدعي دعم الديمقراطية في سوريا ولبنان، تسعى في الواقع إلى تفكيك المنطقة لصالح إسرائيل". وأضاف أنّ "الولايات المتحدة قد اعتادت على ازدواجية الحركة، حيث تعلن عن نوايا معينة وتتصرف بطريقة مغايرة، وهو ما ظهر بشكل جلي في تعاملها مع الأوضاع في غزة خلال الـ14 شهرًا الأخيرة"، معتبرا أنّ "هذه الازدواجية تؤكد أن الولايات المتحدة لم تعد قادرة على تنفيذ وعودها في المنطقة".وفي ما يتعلق بالأوضاع في فلسطين، لفت الهاشم إلى أنّ ما يحدث هناك هو "عملية نفاق أمريكي غير مسبوق"،وأوضح الهاشم أنّ "الولايات المتحدة قد لعبت دورًا محوريًا في تقسيم العراق وتشجيع الاهتراء في لبنان، واليوم تواصل مخططاتها نفسها في سوريا، حيث تسعى إلى تنفيذ سياسات تمهد الطريق لتفكيك المنطقة وتقوية إسرائيل"، وتابع قائلًا إنّ " الادارة الأمريكية تواصل السيطرة على منابع النفط في سوريا، مما يسهم في إدامة حالة الفوضى والصراع هناك".وتطرق الهاشم إلى "دور تركيا وإسرائيل في المنطقة"، معتبرًا أنّ "تركيا تعمل كمظلة تجمع مختلف التنظيمات التي انضوت تحت لواء أحمد الشرع في شمال سوريا، بينما تواصل إسرائيل تمددها في الجولان السوري المحتل".وأضاف أنّ "تركيا، التي كانت تطمح دائمًا للتمدد إلى دمشق، وجدت في الظروف الحالية فرصة لتحقيق طموحاتها التوسعية في الشمال السوري".وأشار الهاشم إلى أنّ "طريقة تثبيت إسرائيل في الشرق الأوسط تعتمد على تفكيك دول المنطقة واختلاق النزاعات والصراعات، وهو ما يجعل من الصعب تحقيق استقرار طويل الأمد في المنطقة"، وذكر أنّ "تركيا، التي ترغب في استعادة أراضٍ قديمة، تسعى إلى تنفيذ مخططاتها في الوقت الذي تتقاطع فيه مصالحها مع مصالح الولايات المتحدة وإسرائيل".وأردف، قائلا: "الولايات المتحدة تواصل اتباع سياسة النفاق"، مشيرًا إلى أنّ "مواقفها بشأن إيران باتت غير قابلة للتصديق، وخاصة في ضوء الدعم المستمر لإسرائيل وتركيا". وأكد الهاشم أنّ محور المقاومة، على الرغم من الضغوط التي تعرض لها أخيرا، لم يتحقق له أي فشل، وأن إسرائيل فشلت في تحقيق أهدافها في المنطقة، رغم محاولاتها المستمرة لتوسيع نفوذها".

https://sarabic.ae/20241217/رئيس-الحكومة-السورية-المؤقتة-نعمل-على-إعادة-العلاقات-مع-دول-الجوار-والعالم-إلى-مكانها-الطبيعي-1095868007.html

https://sarabic.ae/20241217/بسبب-تردي-الأوضاع-الأمنية-تجارة-الخطف-تزدهر-في-سوريا----1095865391.html

https://sarabic.ae/20241217/وزير-الخارجية-الصيني-بكين-ستساعد-سوريا-في-الدفاع-عن-سيادتها-واستعادة-الاستقرار-1095854753.html

https://sarabic.ae/20241217/ترامب-تركيا-وراء-ما-حدث-في-سوريا-لقد-أرادت-ذلك-منذ-آلاف-السنين-1095853754.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي