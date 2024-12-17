مشهد مخيف لقطار يصدم فتاة ويرميها أسفل عجلاته... فيديو

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البرنامج المسائي - إعادة
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البرنامج الصباحي
06:00 GMT
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قوانين الاقتصاد
خبير يوضح البنود التي ستنعش الاقتصاد السوري
09:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
افتتاح مراكز للتعليم المفتوح لدراسة اللغة الروسية في بلدان الخليج العربي
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
10:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:50 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
هل نجحت القوانين في إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع؟
11:03 GMT
21 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
11:24 GMT
24 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
11:49 GMT
11 د
لقاء سبوتنيك
الصعوبات التي يمكن ان تواجهها سوريا من أجل بناء دولة ديموقراطية مستقرة
12:03 GMT
57 د
صدى الحياة
من يحمي نساء وأطفال السودان من الاغتصاب والاختطاف والاستعباد الجنسي؟
13:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
جورج صبرا: لا بد من وجود مجلس عسكري ليعيد بناء المؤسسات العسكرية والأمنية في سوريا
17:03 GMT
59 د
مساحة حرة
مستقبل علاقات سوريا مع العالم العربي في ظل النظام الجديد
18:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
متى كانت أنتاركتيكا بلا جليد؟ وهل يمكن أن تعود كذلك؟
18:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
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34 د
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06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مستقبل علاقات سوريا مع العالم العربي في ظل النظام الجديد
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عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
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من الملعب
النشاط الرياضي يعود في لبنان مع بداية العام الجديد وصدارة برشلونة مهددة
10:03 GMT
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مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
10:30 GMT
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لقاء سبوتنيك
الصعوبات التي يمكن ان تواجهها سوريا من أجل بناء دولة ديموقراطية مستقرة
11:03 GMT
57 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى ال132 لميلاد الشاعرة الروسية مارينا تسيفتايفا
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كيف يستعد اللبنانيون؟ وهل يساعدهم الواقع الاقتصادي على إتمام مظاهر العيد؟
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خبير: اغتيال كيريلوف لاستجداء الدعم الغربي لأوكرانيا ولفضحه جرائم الغرب الكيميائية
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حراك دبلوماسي و أممي ودعم لانتقال سياسي شامل في سوريا
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هل تدخل العلاقات الجزائرية الفرنسية مرحلة جديدة من التوتر؟
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https://sarabic.ae/20241217/مشهد-مخيف-لقطار-يصدم-فتاة-ويرميها-أسفل-عجلاته-فيديو--1095889336.html
مشهد مخيف لقطار يصدم فتاة ويرميها أسفل عجلاته... فيديو
مشهد مخيف لقطار يصدم فتاة ويرميها أسفل عجلاته... فيديو
سبوتنيك عربي
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مشهدا مخيفا لفتاة سائحة يصدمها قطار، عندما كانت تحاول التقاط صورة "سيلفي" في حديقة أليشان الوطنية في تايوان. 17.12.2024, سبوتنيك عربي
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2024-12-17T15:39+0000
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ويظهر في الفيديو كيف صدم القطار امرأة وهي تحاول التقاط صورة لنفسها مع القطار في الخلفية.وبالرغم من إطلاق سائق القطار تحذيرا للسائحة وتدعى "لوي" لكنها واصلت تركيزها على التقاط السيلفي.ونجت السائحة بشكل لا يصدق من الاصطدام بالقطار في تشيايي بتايوان في 14 ديسمبر/كاون الأول، حيث ذكرت وسائل إعلام محلية أن لوي أصيبت في قدمها اليسرى نتيجة الاصطدام.سيارة تصطدم بمجموعة رجال بشكل مفاجئ وتتسبب بكارثة... فيديوطائرة تحول سيارات إلى حطام بعد هبوطها في طريق عام... فيديو
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مشهد مخيف لقطار يصدم فتاة ويرميها أسفل عجلاته... فيديو

15:39 GMT 17.12.2024
© Photo / xمشهد مخيف لقطار يصدم فتاة ويرميها أسفل عجلاته.
مشهد مخيف لقطار يصدم فتاة ويرميها أسفل عجلاته. - سبوتنيك عربي, 1920, 17.12.2024
© Photo / x
تابعنا عبر
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مشهدا مخيفا لفتاة سائحة يصدمها قطار، عندما كانت تحاول التقاط صورة "سيلفي" في حديقة أليشان الوطنية في تايوان.
ويظهر في الفيديو كيف صدم القطار امرأة وهي تحاول التقاط صورة لنفسها مع القطار في الخلفية.
وبالرغم من إطلاق سائق القطار تحذيرا للسائحة وتدعى "لوي" لكنها واصلت تركيزها على التقاط السيلفي.
ونجت السائحة بشكل لا يصدق من الاصطدام بالقطار في تشيايي بتايوان في 14 ديسمبر/كاون الأول، حيث ذكرت وسائل إعلام محلية أن لوي أصيبت في قدمها اليسرى نتيجة الاصطدام.
سيارة تصطدم بمجموعة رجال بشكل مفاجئ وتتسبب بكارثة... فيديو
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مناورات الطيران الحربي الروسي لمقاتلات «سو-25» و «ميغ- 31» التابعة للمنطقة الغربية لشرق روسيا، في مقاطعة تفير، 23-24 نوفمبر 2020 - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:12 GMT
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