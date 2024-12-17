https://sarabic.ae/20241217/مشهد-مخيف-لقطار-يصدم-فتاة-ويرميها-أسفل-عجلاته-فيديو--1095889336.html
مشهد مخيف لقطار يصدم فتاة ويرميها أسفل عجلاته... فيديو
مشهد مخيف لقطار يصدم فتاة ويرميها أسفل عجلاته... فيديو
سبوتنيك عربي
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مشهدا مخيفا لفتاة سائحة يصدمها قطار، عندما كانت تحاول التقاط صورة "سيلفي" في حديقة أليشان الوطنية في تايوان. 17.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-17T15:39+0000
2024-12-17T15:39+0000
2024-12-17T15:39+0000
مجتمع
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ويظهر في الفيديو كيف صدم القطار امرأة وهي تحاول التقاط صورة لنفسها مع القطار في الخلفية.وبالرغم من إطلاق سائق القطار تحذيرا للسائحة وتدعى "لوي" لكنها واصلت تركيزها على التقاط السيلفي.ونجت السائحة بشكل لا يصدق من الاصطدام بالقطار في تشيايي بتايوان في 14 ديسمبر/كاون الأول، حيث ذكرت وسائل إعلام محلية أن لوي أصيبت في قدمها اليسرى نتيجة الاصطدام.سيارة تصطدم بمجموعة رجال بشكل مفاجئ وتتسبب بكارثة... فيديوطائرة تحول سيارات إلى حطام بعد هبوطها في طريق عام... فيديو
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
نادي الفيديو
مشهد مخيف لقطار يصدم فتاة ويرميها أسفل عجلاته... فيديو
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مشهدا مخيفا لفتاة سائحة يصدمها قطار، عندما كانت تحاول التقاط صورة "سيلفي" في حديقة أليشان الوطنية في تايوان.
ويظهر في الفيديو كيف صدم القطار امرأة وهي تحاول التقاط صورة لنفسها مع القطار في الخلفية.
وبالرغم من إطلاق سائق القطار تحذيرا للسائحة وتدعى "لوي" لكنها واصلت تركيزها على التقاط السيلفي.
ونجت السائحة بشكل لا يصدق من الاصطدام بالقطار في تشيايي بتايوان في 14 ديسمبر/كاون الأول، حيث ذكرت وسائل إعلام محلية أن لوي أصيبت في قدمها اليسرى نتيجة الاصطدام.