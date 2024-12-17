https://sarabic.ae/20241217/مصدر-مصري-مطلع-ينفي-ما-زعمته-تقارير-إعلامية-عن-زيارة-مرتقبة-لنتنياهو-إلى-القاهرة--1095888794.html
مصدر مصري مطلع ينفي ما زعمته تقارير إعلامية عن زيارة مرتقبة لنتنياهو إلى القاهرة
مصدر مصري مطلع ينفي ما زعمته تقارير إعلامية عن زيارة مرتقبة لنتنياهو إلى القاهرة
سبوتنيك عربي
نفى مصدر مصري مطلع، ما زعمته تقارير إعلامية عن زيارة مرتقبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى القاهرة. 17.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-17T15:32+0000
2024-12-17T15:32+0000
2024-12-17T15:32+0000
العالم
أخبار العالم الآن
مصر
أخبار مصر الآن
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/0a/1095673892_0:0:1616:909_1920x0_80_0_0_1c3c1630ae58cfff66ac38824c3c9b28.jpg
ذكرت ذلك "بوابة الأهرام" المصرية، اليوم الثلاثاء، بينما أشارت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، إلى أن متحدث باسم نتنياهو قال إن رئيس الوزراء ليس في القاهرة، دون أن ينكر أنه في طريقه إليها. وقالت الصحيفة إن تعليق المتحدث باسم نتنياهو جاء ردا على أنباء تداولتها وسائل إعلام غربية حول زيارة نتنياهو إلى القاهرة، حيث قالت إن رئيس وزراء إسرائيل في طريقه إلى القاهرة. وزعمت الأنباء التي تم تداولها، أن نتنياهو سيزور القاهرة للتوقيع على اتفاق تبادل أسرى مع حركة "حماس".كما تحدثت تلك التقارير عن أن حماس قبلت بوجود قوات إسرائيلية في بعض المناطق بصورة قادت لاتفاق. وأفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الثلاثاء، أن مصر وقطر تبذلان جهودا مكثفة مع جميع الأطراف للتوصل إلى اتفاق تهدئة في قطاع غزة يقود لوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية للفلسطينيين.وفي وقت سابق، طالبت وزارة الخارجية المصرية المجتمع الدولي بالاضطلاع بدوره لضمان النفاذ الكامل وغير المشروط للمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون عراقيل، بسبب تدهور الأوضاع ووصولها إلى مستويات كارثية.وكان وفد إسرائيلي رفع المستوى قد زار القاهرة في الـ10 ديسمبر/ كانون الأول الحالي، ضمن الجهود التي تبذلها القاهرة للتوصل إلى اتفاق في قطاع غزة.ومنذ اندلاع الحرب في الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بلغت حصيلة قتلى الهجمات الإسرائيلية على غزة أكثر من 45 ألف قتيل ونحو 107 آلاف مصاب، إضافة إلى آلاف المفقودين.
https://sarabic.ae/20241028/نتنياهو-يرد-لأول-مرة-على-المقترح-المصري-لوقف-إطلاق-النار-في-غزة-لمدة-يومين-1094244741.html
https://sarabic.ae/20241216/نتنياهو-نفذت-وعدي-بتغيير-الشرق-الأوسط-1095832535.html
مصر
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/0a/1095673892_0:0:1436:1077_1920x0_80_0_0_045ecbe1d4170cf8c4e471be2c45782c.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, أخبار العالم الآن, مصر, أخبار مصر الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
العالم, أخبار العالم الآن, مصر, أخبار مصر الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
مصدر مصري مطلع ينفي ما زعمته تقارير إعلامية عن زيارة مرتقبة لنتنياهو إلى القاهرة
نفى مصدر مصري مطلع، ما زعمته تقارير إعلامية عن زيارة مرتقبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى القاهرة.
ذكرت ذلك "بوابة الأهرام
" المصرية، اليوم الثلاثاء، بينما أشارت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، إلى أن متحدث باسم نتنياهو قال إن رئيس الوزراء ليس في القاهرة، دون أن ينكر أنه في طريقه إليها.
وقالت الصحيفة إن تعليق المتحدث باسم نتنياهو
جاء ردا على أنباء تداولتها وسائل إعلام غربية حول زيارة نتنياهو إلى القاهرة، حيث قالت إن رئيس وزراء إسرائيل في طريقه إلى القاهرة.
وزعمت الأنباء التي تم تداولها، أن نتنياهو سيزور القاهرة للتوقيع على اتفاق تبادل أسرى مع حركة "حماس".
كما تحدثت تلك التقارير عن أن حماس قبلت بوجود قوات إسرائيلية في بعض المناطق بصورة قادت لاتفاق.
وأفادت قناة
"القاهرة الإخبارية"، اليوم الثلاثاء، أن مصر وقطر تبذلان جهودا مكثفة مع جميع الأطراف للتوصل إلى اتفاق تهدئة في قطاع غزة يقود لوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية للفلسطينيين.
وفي وقت سابق، طالبت وزارة الخارجية المصرية المجتمع الدولي بالاضطلاع بدوره لضمان النفاذ الكامل وغير المشروط للمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون عراقيل، بسبب تدهور الأوضاع ووصولها إلى مستويات كارثية.
وكان وفد إسرائيلي رفع المستوى قد زار القاهرة في الـ10 ديسمبر/ كانون الأول الحالي، ضمن الجهود التي تبذلها القاهرة
للتوصل إلى اتفاق في قطاع غزة.
ومنذ اندلاع الحرب في الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بلغت حصيلة قتلى الهجمات الإسرائيلية على غزة أكثر من 45 ألف قتيل ونحو 107 آلاف مصاب، إضافة إلى آلاف المفقودين.