https://sarabic.ae/20241218/ترامب-يقاضي-صحيفة-وشركة-لاستطلاعات-الرأي-بسبب-كامالا-هاريس-1095908059.html
ترامب يقاضي صحيفة وشركة لاستطلاعات الرأي بسبب كامالا هاريس
ترامب يقاضي صحيفة وشركة لاستطلاعات الرأي بسبب كامالا هاريس
سبوتنيك عربي
رفع الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، دعوى قضائية ضد صحيفة في ولاية آيوا وشركة استطلاعات رأي كانت وراء نشر توقع غير صحيح بفوز منافسته الديمقراطية كامالا... 18.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-18T07:23+0000
2024-12-18T07:23+0000
2024-12-18T07:23+0000
دونالد ترامب
الولايات المتحدة الأمريكية
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وأفادت وسائل إعلام أمريكية بأن "ترامب اتهمها بالتدخل في الانتخابات"، مشيرة إلى أن هذا التحرك ينظر على أنه أحدث طلقة تحذيرية للمؤسسات الإعلامية والصحفيين مما قد يحدث في ظل ولاية ترامب الثانية.وتأتي هذه الخطوة في أعقاب التسوية المفاجئة التي قامت بها مؤسسة إخبارية كبرى، خلال عطلة نهاية الأسبوع، بعدما وافقت على دفع 15 مليون دولار لتسوية دعوى تشهير ضد المذيع ومقدم البرامج جورج ستيفانوبولوس، الذي أشار بشكل غير صحيح إلى إدانة ترامب بالاغتصاب في قضية في نيويورك تتعلق بالكاتبة إي جين كارول.وأثارت التسوية، انتقادات لاذعة من قبل العاملين في وسائل الإعلام وخارجها، حيث رأى الكثيرون أن الشبكة لم تكن بحاجة إلى التسوية، بسبب الحماية القوية لحرية التعبير في الدستور الأمريكي بموجب التعديل الأول.ولكن حقيقة الأمر أثبتت مسؤولية ترامب في محاكمة مدنية بتهمة "الاعتداء الجنسي"، وقد حكمت المحكمة بأن ترامب مدين لكارول بمبلغ 88.3 مليون دولار في دعويين قضائيتين، وقد استأنفهما.
https://sarabic.ae/20241110/ترامب-يعرض-على-هاريس-مساعدة-مالية-1094650404.html
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سبوتنيك عربي
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دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
ترامب يقاضي صحيفة وشركة لاستطلاعات الرأي بسبب كامالا هاريس
رفع الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، دعوى قضائية ضد صحيفة في ولاية آيوا وشركة استطلاعات رأي كانت وراء نشر توقع غير صحيح بفوز منافسته الديمقراطية كامالا هاريس في ولاية أيوا.
وأفادت وسائل إعلام أمريكية بأن "ترامب اتهمها بالتدخل في الانتخابات
"، مشيرة إلى أن هذا التحرك ينظر على أنه أحدث طلقة تحذيرية للمؤسسات الإعلامية والصحفيين مما قد يحدث في ظل ولاية ترامب الثانية.
وتأتي هذه الخطوة في أعقاب التسوية المفاجئة التي قامت بها مؤسسة إخبارية كبرى، خلال عطلة نهاية الأسبوع، بعدما وافقت على دفع 15 مليون دولار لتسوية دعوى تشهير ضد المذيع ومقدم البرامج جورج ستيفانوبولوس، الذي أشار بشكل غير صحيح إلى إدانة ترامب بالاغتصاب في قضية في نيويورك تتعلق بالكاتبة إي جين كارول.
وأثارت التسوية، انتقادات لاذعة من قبل العاملين في وسائل الإعلام وخارجها، حيث رأى الكثيرون أن الشبكة لم تكن بحاجة إلى التسوية، بسبب الحماية القوية لحرية التعبير في الدستور الأمريكي بموجب التعديل الأول.
ولكن حقيقة الأمر أثبتت مسؤولية ترامب في محاكمة مدنية بتهمة "الاعتداء الجنسي
"، وقد حكمت المحكمة بأن ترامب مدين لكارول بمبلغ 88.3 مليون دولار في دعويين قضائيتين، وقد استأنفهما.