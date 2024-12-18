https://sarabic.ae/20241218/موسكو-حول-استبعاد-هيئة-تحرير-الشام-من-قائمة-الإرهاب-سننطلق-من-تقييم-أعمال-محددة-1095911245.html
موسكو حول استبعاد "هيئة تحرير الشام" من قائمة الإرهاب: سننطلق من تقييم أعمال محددة
موسكو حول استبعاد "هيئة تحرير الشام" من قائمة الإرهاب: سننطلق من تقييم أعمال محددة
سبوتنيك عربي
أكدت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، أن موسكو ستنطلق من تقييم أحداث محددة وأعمال محددة لـ"هيئة تحرير الشام" في... 18.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-18T08:58+0000
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2024-12-18T09:08+0000
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وقالت زاخاروفا في مؤتمر صحفي خلال ردها على سؤال حول هذه المسألة: "سننطلق من تقييم أحداث محددة، وأعمال محددة، بطبيعة الحال، على أساس تشريعاتنا والقانون الدولي".وأشارت إلى أنه يتم توفير المساعدة اللازمة للمواطنين الروس، لكن العمل محفوف بمخاطر معينة.وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، سيطرت جماعات المعارضة المسلحة السورية، على مبنى التلفزيون السوري الرسمي في العاصمة دمشق، وأعلنوا سيطرتهم على البلاد، وسقوط حكم الرئيس السوري بشار الأسد.وقررت المعارضة المسلحة تكليف محمد البشير، بتشكيل حكومة مؤقتة لإدارة شؤون البلاد خلال الفترة الانتقالية حتى مارس/ آذار 2025، وكان البشير قد ترأس "حكومة الإنقاذ"، التي أسستها المعارضة في محافظة إدلب السورية، منذ يناير/ كانون الثاني 2024.ودعت الخارجية الروسية جميع الأطراف المعنية إلى ضرورة نبذ العنف وحل الخلافات المتعلقة بالحكم في سوريا عبر الوسائل السياسية، مضيفة أن موسكو على تواصل مع جميع فئات المعارضة السورية وتدعو إلى احترام آراء جميع القوى العرقية والطائفية في المجتمع السوري، ودعم الجهود الرامية إلى إقامة عملية سياسية شاملة."لم يعد لنا قوات هناك"... تفاصيل جلسة "سرية" في إيران حول سورياطهران: نفضل التواصل مع السلطات السورية الحالية عبر القنوات الرسمية
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روسيا, العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, العالم
موسكو حول استبعاد "هيئة تحرير الشام" من قائمة الإرهاب: سننطلق من تقييم أعمال محددة
08:58 GMT 18.12.2024 (تم التحديث: 09:08 GMT 18.12.2024)
أكدت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، أن موسكو ستنطلق من تقييم أحداث محددة وأعمال محددة لـ"هيئة تحرير الشام" في مسألة رفعها من قائمة المنظمات الإرهابية.
وقالت زاخاروفا في مؤتمر صحفي خلال ردها على سؤال حول هذه المسألة: "سننطلق من تقييم أحداث محددة، وأعمال محددة، بطبيعة الحال، على أساس تشريعاتنا والقانون الدولي".
وأضافت: "نحن على اتصال مع أولئك الذين يشكلون الآن سلطات جديدة في سوريا، الذين يسيطرون على مناطق معينة لحل القضايا العملية المتعلقة بضمان سلامة مواطنينا".
وأشارت إلى أنه يتم توفير المساعدة اللازمة للمواطنين الروس، لكن العمل محفوف بمخاطر معينة.
وأكدت زاخاروفا أن هناك بيانات حول عدد المواطنين الروس الموجودين في سوريا والمسجلين لدى القنصلية.
وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، سيطرت جماعات المعارضة المسلحة السورية، على مبنى التلفزيون السوري الرسمي في العاصمة دمشق، وأعلنوا سيطرتهم على البلاد، وسقوط حكم الرئيس السوري بشار الأسد
.
وقررت المعارضة المسلحة تكليف محمد البشير، بتشكيل حكومة مؤقتة لإدارة شؤون البلاد خلال الفترة الانتقالية حتى مارس/ آذار 2025، وكان البشير قد ترأس "حكومة الإنقاذ"، التي أسستها المعارضة في محافظة إدلب السورية، منذ يناير/ كانون الثاني 2024.
وأكدت وزارة الخارجية الروسية أن بشار الأسد، قرر بعد مفاوضات التخلي عن منصبه ومغادرة سوريا، مشيرة إلى أنه أصدر تعليماته لنقل السلطة بشكل سلمي. وصرح مصدر في الكرملين (الرئاسة الروسية) أن الأسد وعائلته وصلوا إلى موسكو، حيث منحوا حق اللجوء لأسباب إنسانية.
ودعت الخارجية الروسية جميع الأطراف المعنية إلى ضرورة نبذ العنف وحل الخلافات المتعلقة بالحكم في سوريا عبر الوسائل السياسية، مضيفة أن موسكو على تواصل مع جميع فئات المعارضة السورية وتدعو إلى احترام آراء جميع القوى العرقية والطائفية في المجتمع السوري، ودعم الجهود الرامية إلى إقامة عملية سياسية شاملة.