https://sarabic.ae/20241218/موسكو-حول-استبعاد-هيئة-تحرير-الشام-من-قائمة-الإرهاب-سننطلق-من-تقييم-أعمال-محددة-1095911245.html

موسكو حول استبعاد "هيئة تحرير الشام" من قائمة الإرهاب: سننطلق من تقييم أعمال محددة

موسكو حول استبعاد "هيئة تحرير الشام" من قائمة الإرهاب: سننطلق من تقييم أعمال محددة

سبوتنيك عربي

أكدت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، أن موسكو ستنطلق من تقييم أحداث محددة وأعمال محددة لـ"هيئة تحرير الشام" في... 18.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-18T08:58+0000

2024-12-18T08:58+0000

2024-12-18T09:08+0000

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وقالت زاخاروفا في مؤتمر صحفي خلال ردها على سؤال حول هذه المسألة: "سننطلق من تقييم أحداث محددة، وأعمال محددة، بطبيعة الحال، على أساس تشريعاتنا والقانون الدولي".وأشارت إلى أنه يتم توفير المساعدة اللازمة للمواطنين الروس، لكن العمل محفوف بمخاطر معينة.وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، سيطرت جماعات المعارضة المسلحة السورية، على مبنى التلفزيون السوري الرسمي في العاصمة دمشق، وأعلنوا سيطرتهم على البلاد، وسقوط حكم الرئيس السوري بشار الأسد.وقررت المعارضة المسلحة تكليف محمد البشير، بتشكيل حكومة مؤقتة لإدارة شؤون البلاد خلال الفترة الانتقالية حتى مارس/ آذار 2025، وكان البشير قد ترأس "حكومة الإنقاذ"، التي أسستها المعارضة في محافظة إدلب السورية، منذ يناير/ كانون الثاني 2024.ودعت الخارجية الروسية جميع الأطراف المعنية إلى ضرورة نبذ العنف وحل الخلافات المتعلقة بالحكم في سوريا عبر الوسائل السياسية، مضيفة أن موسكو على تواصل مع جميع فئات المعارضة السورية وتدعو إلى احترام آراء جميع القوى العرقية والطائفية في المجتمع السوري، ودعم الجهود الرامية إلى إقامة عملية سياسية شاملة."لم يعد لنا قوات هناك"... تفاصيل جلسة "سرية" في إيران حول سورياطهران: نفضل التواصل مع السلطات السورية الحالية عبر القنوات الرسمية

https://sarabic.ae/20241218/مجلس-الأمن-يدعو-لعملية-سياسية-شاملة-يقودها-السوريون-1095906078.html

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