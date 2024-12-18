https://sarabic.ae/20241218/وثائق-أمريكية-ترفع-عنها-السرية-حول-البرنامج-النووي-الإسرائيلي-1095905724.html
وثائق أمريكية ترفع عنها السرية حول البرنامج النووي الإسرائيلي
وثائق أمريكية ترفع عنها السرية حول البرنامج النووي الإسرائيلي
سبوتنيك عربي
أظهرت وثائق رفعت عنها السرية أن الولايات المتحدة عرفت منذ ستينيات القرن الماضي أن إسرائيل يمكنها إنتاج بلوتونيوم صالح للاستخدام في صنع الأسلحة في مركز "ديمونة"... 18.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-18T05:28+0000
2024-12-18T05:28+0000
2024-12-18T05:28+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
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العالم
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ونشر أرشيف الأمن القومي الأمريكي، الذي أسسه صحفيون وأكاديميون عام 1985، مجموعة جديدة من الوثائق التي رفعت عنها السرية والمتعلقة بالبرنامج النووي الإسرائيلي.وكتبت المنظمة: "المخابرات الأمريكية اللاحقة نظرت إلى قضية إعادة المعالجة لم يتم حلها حتى أواخر الستينيات، عندما وصلت إسرائيل إلى عتبة القدرة على صناعة الأسلحة النووية و"اتفاق سري مع الولايات المتحدة لاعتبارها في وضع دولة نووية غير معلنة".وذكر التقرير أنه في عام 1967 كانت هناك أدلة على أن محطة إعادة المعالجة في ديمونة قد اكتملت أو قريبة من ذلك، وكان المفاعل يعمل بكامل طاقته، مما يعني أن إسرائيل يمكن أن تنتج أسلحة نووية في "ستة إلى ثمانية أسابيع".وأوضح الأرشيف أنه في العقد التالي كانت واشنطن، وفقا للوثائق التي رفعت عنها السرية، تتقبل بالفعل حقيقة أن إسرائيل تمتلك قدرات أسلحة نووية.إيران تعلن استعدادها لبيع الأسلحة لأي دولة ترغب في الدفاع عن نفسها10 قنابل محتملة... أمريكا تحذر من اقتراب إيران إنتاج ترسانة نووية مدمرة
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الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, العالم
الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, العالم
وثائق أمريكية ترفع عنها السرية حول البرنامج النووي الإسرائيلي
أظهرت وثائق رفعت عنها السرية أن الولايات المتحدة عرفت منذ ستينيات القرن الماضي أن إسرائيل يمكنها إنتاج بلوتونيوم صالح للاستخدام في صنع الأسلحة في مركز "ديمونة" للأبحاث النووية.
ونشر أرشيف الأمن القومي الأمريكي، الذي أسسه صحفيون وأكاديميون عام 1985، مجموعة جديدة من الوثائق التي رفعت عنها السرية والمتعلقة بالبرنامج النووي الإسرائيلي.
وجاء في الأرشيف أن وثيقة لجنة استخبارات الطاقة الذرية الصادرة في ديسمبر/ كانون الأول 1960، هي "التقرير الأول والوحيد المعروف الذي ينص بشكل صحيح وبشكل لا لبس فيه على أن المشروع الإسرائيلي في ديمونة سيشمل مصنعا لإعادة معالجة البلوتونيوم وسيكون مرتبطا ببرنامج أسلحة".
وكتبت المنظمة: "المخابرات الأمريكية اللاحقة نظرت إلى قضية إعادة المعالجة لم يتم حلها حتى أواخر الستينيات، عندما وصلت إسرائيل إلى عتبة القدرة على صناعة الأسلحة النووية و"اتفاق سري مع الولايات المتحدة لاعتبارها في وضع دولة نووية غير معلنة".
وذكر التقرير أنه في عام 1967 كانت هناك أدلة على أن محطة إعادة المعالجة في ديمونة قد اكتملت أو قريبة من ذلك، وكان المفاعل يعمل بكامل طاقته، مما يعني أن إسرائيل يمكن أن تنتج أسلحة نووية في "ستة إلى ثمانية أسابيع".
وأوضح الأرشيف أنه في العقد التالي كانت واشنطن، وفقا للوثائق التي رفعت عنها السرية، تتقبل بالفعل حقيقة أن إسرائيل تمتلك قدرات أسلحة نووية.