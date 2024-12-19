https://sarabic.ae/20241219/الخارجية-الإيرانية-تعلق-على-الهجمات-الإسرائيلية-على-البنية-التحتية-في-اليمن-1095948250.html

الخارجية الإيرانية تعلق على الهجمات الإسرائيلية على البنية التحتية في اليمن

الخارجية الإيرانية تعلق على الهجمات الإسرائيلية على البنية التحتية في اليمن

سبوتنيك عربي

علق المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، على الهجمات الإسرائيلية الأخيرة التي استهدفت البنية التحتية في اليمن. 19.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-19T08:18+0000

2024-12-19T08:18+0000

2024-12-19T08:18+0000

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ونقلت وكالة "مهر" عن بقائي بيانا قال فيه إنه الهجمات التي استهدفت محطة توليد الكهرباء في صنعاء، ومستودعات الوقود في رأس عيسى، وميناء الحديدة، تُعد عملاً عدوانياً وانتهاكاً صارخاً لمبادئ وأحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.وتابع المتحدث "هذه الجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني تتم بدعم غير مشروط من الولايات المتحدة، مؤكداً أن واشنطن شريكة في هذه الانتهاكات والجرائم التي يرتكبها الكيان الإجرامي الحاكم في تل أبيب".ودعا بقائي المجتمع الدولي والعالم الإسلامي إلى تحمل مسؤوليتهما القانونية والأخلاقية لوقف الاعتداءات الإسرائيلية، ومحاكمة ومعاقبة إسرائيل، لا سيما فيما يتعلق بالجرائم التي ينص عليها نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وبخاصة جرائم العدوان وجرائم الحرب.وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، شن هجمات جوية استهدفت مواقع عسكرية لجماعة "أنصار الله" اليمنية.وقال الجيش في بيان: "بعد المصادقة على خطط الهجوم من قبل وزير الدفاع شنّت طائرات حربية لسلاح الجو بتوجيه من هيئة الاستخبارات وسلاح البحرية قبل قليل سلسلة غارات طالت أهدافًا عسكرية لنظام الحوثي في القطاع الساحلي الغربي وفي عمق اليمن".وأضاف البيان: "️لقد نفذ نظام الحوثي الإرهابي هجمات متكررة ضد دولة إسرائيل شملت إطلاق مسيرات وصواريخ أرض أرض نحو الاراضي الاسرائيلية حيث تم اعتراض معظمها بنجاح".‏وتابع: "تستخدم قوات نظام الحوثي الأهداف التي تم استهدافها في أنشطتها الإرهابية حيث تضرب هذه الغارات نظام الحوثي بحيث تمنع استخدام هذه البنى التحتية لأغراض عسكرية وإرهابية بما فيها نقل الوسائل القتالية الايرانية إلى المنطقة"، وأشار الجيش إلى مواصلة العمل واستهداف كل من يشكل تهديدًا على مواطني دولة إسرائيل في كل مسافة يتطلب ذلك.وفي وقت سابق من اليوم، قال الجيش الإسرائيلي اليوم الخميس إنه اعترض صاروخا أطلقت من اليمن وذلك قبل دخوله الأجواء الإسرائيلية.

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