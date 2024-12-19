https://sarabic.ae/20241219/الخارجية-الامريكية-تعترف-بمحاولات-تغييرات-السلطة-في-إيران-1095942695.html

الخارجية الامريكية تعترف بمحاولات تغييرات السلطة في إيران

الخارجية الامريكية تعترف بمحاولات تغييرات السلطة في إيران

سبوتنيك عربي

اعترف وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، يوم أمس الأربعاء، أن الولايات المتحدة أجرت تجارب على مدى العشرين عاماً الماضية لتحقيق تغيير في السلطة في إيران، لكن... 19.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-19T05:20+0000

2024-12-19T05:20+0000

2024-12-19T05:20+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

إيران

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وفي تعليقه على الجهود الأمريكية للتأثير على السكان في إيران في محاولة لإحداث تغيير في السلطة بالبلاد، قال في مجلس العلاقات الخارجية الأمريكية: "إذا نظرنا إلى السنوات العشرين الماضية، نجد أن تجاربنا في تغيير النظام لم تكن ناجحة بشكل خاص".وأشار بلينكن إلى أنه لا توجد حاليًا علاقات دبلوماسية ثنائية مع طهران.ووفقا له فإن هناك احتمال استئناف المفاوضات مع إيران بشأن برنامجها النووي.وشدد بلينكن أيضًا على أن القرار بشأن التفاعل المحتمل مع طهران ستتخذه الإدارة الأمريكية الجديدة، ومن الطبيعي أن القرار ستتخذه الإدارة المقبلة.يذكر أن إدارة دونالد ترامب أنهت مشاركة الولايات المتحدة في الاتفاق حول برنامج إيران النووي في عام 2018، واتبع سياسة الضغط الأقصى ضد طهران.وبعد وصول إدارة الرئيس جو بايدن في عام 2021 ناقشت الأطراف العودة إلى الصفقة النووية، لكن المفاوضات بهذا الصدد تعثرت ولم تؤد إلى أي نتائج تذكر.أول زيارة لرئيس إيراني إلى مصر منذ 11 عاماالجيش الإيراني يوجه رسائل غامضة عما سيحدث ويحذر من "المفاجآت"

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