https://sarabic.ae/20241219/الخارجية-الامريكية-تعترف-بمحاولات-تغييرات-السلطة-في-إيران-1095942695.html
الخارجية الامريكية تعترف بمحاولات تغييرات السلطة في إيران
الخارجية الامريكية تعترف بمحاولات تغييرات السلطة في إيران
سبوتنيك عربي
اعترف وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، يوم أمس الأربعاء، أن الولايات المتحدة أجرت تجارب على مدى العشرين عاماً الماضية لتحقيق تغيير في السلطة في إيران، لكن... 19.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-19T05:20+0000
2024-12-19T05:20+0000
2024-12-19T05:20+0000
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وفي تعليقه على الجهود الأمريكية للتأثير على السكان في إيران في محاولة لإحداث تغيير في السلطة بالبلاد، قال في مجلس العلاقات الخارجية الأمريكية: "إذا نظرنا إلى السنوات العشرين الماضية، نجد أن تجاربنا في تغيير النظام لم تكن ناجحة بشكل خاص".وأشار بلينكن إلى أنه لا توجد حاليًا علاقات دبلوماسية ثنائية مع طهران.ووفقا له فإن هناك احتمال استئناف المفاوضات مع إيران بشأن برنامجها النووي.وشدد بلينكن أيضًا على أن القرار بشأن التفاعل المحتمل مع طهران ستتخذه الإدارة الأمريكية الجديدة، ومن الطبيعي أن القرار ستتخذه الإدارة المقبلة.يذكر أن إدارة دونالد ترامب أنهت مشاركة الولايات المتحدة في الاتفاق حول برنامج إيران النووي في عام 2018، واتبع سياسة الضغط الأقصى ضد طهران.وبعد وصول إدارة الرئيس جو بايدن في عام 2021 ناقشت الأطراف العودة إلى الصفقة النووية، لكن المفاوضات بهذا الصدد تعثرت ولم تؤد إلى أي نتائج تذكر.أول زيارة لرئيس إيراني إلى مصر منذ 11 عاماالجيش الإيراني يوجه رسائل غامضة عما سيحدث ويحذر من "المفاجآت"
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الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, إيران
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, إيران
الخارجية الامريكية تعترف بمحاولات تغييرات السلطة في إيران
اعترف وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، يوم أمس الأربعاء، أن الولايات المتحدة أجرت تجارب على مدى العشرين عاماً الماضية لتحقيق تغيير في السلطة في إيران، لكن هذه المحاولات لم تكن ناجحة.
وفي تعليقه على الجهود الأمريكية للتأثير على السكان في إيران في محاولة لإحداث تغيير في السلطة بالبلاد، قال في مجلس العلاقات الخارجية الأمريكية: "إذا نظرنا إلى السنوات العشرين الماضية، نجد أن تجاربنا في تغيير النظام لم تكن ناجحة بشكل خاص".
كما أشار وزير الخارجية الأمريكي إلى أن واشنطن حاولت "الاستثمار" في دعم السكان داخل إيران، لكن ثبت أنه من الصعب على السلطات الأمريكية القيام بذلك من خارج البلاد.
وأشار بلينكن إلى أنه لا توجد حاليًا علاقات دبلوماسية ثنائية مع طهران.
وأضاف: "سأكون حذرا للغاية من محاولة تصميم أي شيء من الخارج".
ووفقا له فإن هناك احتمال استئناف المفاوضات مع إيران بشأن برنامجها النووي.
وقال بلينكن: "أعتقد أن هناك احتمالا (لاستئناف) المفاوضات. لكن الأمر يعتمد بالطبع على ما تختاره إيران وما إذا كانت ستقرر المشاركة في هذه العملية".
وشدد بلينكن أيضًا على أن القرار بشأن التفاعل المحتمل مع طهران ستتخذه الإدارة الأمريكية الجديدة، ومن الطبيعي أن القرار ستتخذه الإدارة المقبلة.
وتابع: "هذا كل ما أعرفه، من إدارة إلى إدارة، سواء كانت إدارتنا، أو إدارة ترامب، أو إدارة أوباما، كان هناك تصميم مشترك لا يزال قائما لضمان عدم حصول إيران على سلاح نووي، بطريقة أو بأخرى، وأنا مقتنع أنه كما كانت إدارتنا لديها هذه السياسة، فإن الإدارة القادمة ستفعل ذلك أيضا".
يذكر أن إدارة دونالد ترامب أنهت مشاركة الولايات المتحدة في الاتفاق حول برنامج إيران النووي في عام 2018، واتبع سياسة الضغط الأقصى ضد طهران.
وبعد وصول إدارة الرئيس جو بايدن في عام 2021 ناقشت الأطراف العودة إلى الصفقة النووية، لكن المفاوضات بهذا الصدد تعثرت ولم تؤد إلى أي نتائج تذكر.