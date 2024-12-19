https://sarabic.ae/20241219/اندلاع-حريق-في-مصفاة-للنفط-بمقاطعة-روستوف-الروسية-بسبب-هجوم-بطائرة-مسير-1095941074.html
اندلاع حريق في مصفاة للنفط بمقاطعة روستوف الروسية بسبب هجوم بطائرة مسير
اندلاع حريق في مصفاة للنفط بمقاطعة روستوف الروسية بسبب هجوم بطائرة مسير
سبوتنيك عربي
أعلن القائم بأعمال حاكم مقاطعة روستوف الروسية، يوري سليسار، صباح اليوم الخميس، أن حريقًا اندلع في مصنع نوفوشاختينسك للمنتجات النفطية نتيجة هجوم بطائرة مسيرة. 19.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-19T00:35+0000
2024-12-19T00:35+0000
2024-12-19T00:35+0000
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
روستوف
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وقال سليسار عبر قناته في "تلغرام": "نتيجة لهجوم طائرة مسيرة، وقع حريق في مصنع نوفوشاختينسك للمنتجات النفطية بمدينة نوفوشاختينسك".وأضاف أن فرق الطوارئ والإنقاذ هرعت إلى موقع الحريق، مشيرًا إلى أن المعلومات حول الإصابات قيد التحقق حاليًا.وفي وقت سابق من ليلة الخميس، أفاد سليسار أن هجمات بطائرات مسيرة تم التصدي لها، حيث تم إسقاط 6 طائرات في مدينة تاغانروغ وطائرة واحدة في مدينة باتايسك.وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا.وتستهدف القوات الأوكرانية بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية الآهلة في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ بهدف إثارة الفزع وإحباط الروح المعنوية لدى السكان المدنيين.وتواصل القوات المسلحة الروسية منذ يوم 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في دونباس الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد من قبل نظام كييف.
https://sarabic.ae/20241213/-تدمير-9-طائرات-مسيرة-أوكرانية-فوق-مقاطعة-روستوف-الروسية-1095742248.html
روستوف
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, روستوف
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, روستوف
اندلاع حريق في مصفاة للنفط بمقاطعة روستوف الروسية بسبب هجوم بطائرة مسير
أعلن القائم بأعمال حاكم مقاطعة روستوف الروسية، يوري سليسار، صباح اليوم الخميس، أن حريقًا اندلع في مصنع نوفوشاختينسك للمنتجات النفطية نتيجة هجوم بطائرة مسيرة.
وقال سليسار عبر قناته في "تلغرام": "نتيجة لهجوم طائرة مسيرة، وقع حريق في مصنع نوفوشاختينسك للمنتجات النفطية بمدينة نوفوشاختينسك".
وأضاف أن فرق الطوارئ والإنقاذ هرعت إلى موقع الحريق، مشيرًا إلى أن المعلومات حول الإصابات قيد التحقق حاليًا.
وفي وقت سابق من ليلة الخميس، أفاد سليسار أن هجمات بطائرات مسيرة تم التصدي لها، حيث تم إسقاط 6 طائرات في مدينة تاغانروغ وطائرة واحدة في مدينة باتايسك.
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا.
وتستهدف القوات الأوكرانية بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية الآهلة في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ بهدف إثارة الفزع وإحباط الروح المعنوية لدى السكان المدنيين.
وتواصل القوات المسلحة الروسية منذ يوم 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة
، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في دونباس الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد من قبل نظام كييف.