https://sarabic.ae/20241219/خبير-سوري-لـسبوتنيك-أمريكا-غير-جادة-حول-أعمال-الكيان-الإسرائيلي-1095976953.html
خبير سوري لـ"سبوتنيك": أمريكا غير جادة حول أعمال الكيان الإسرائيلي
خبير سوري لـ"سبوتنيك": أمريكا غير جادة حول أعمال الكيان الإسرائيلي
سبوتنيك عربي
أكد خبير الشؤون الاستراتيجية علاء الأصفري، أن "أمريكا تحاول الضغط على إسرائيل لكي تكون ورقة رابحة في يدها في حال التمادي، سواء على سوريا أو اليمن، وقد يكون على... 19.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-19T14:36+0000
2024-12-19T14:36+0000
2024-12-19T14:36+0000
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ولفت الخبير في حديثه لـ"سبوتنيك"، إلى "وجود احتمال ثان للولايات المتحدة الأمريكية، وهو بث الرعب لدى إيران، أن هناك قنابل نووية وبرنامج متطور إسرائيلي هو بالخدمة. لذا، فإن المنطقة تتجه نحو التصعيد حول هذا الشأن".وأضاف الأصفري: "جميعنا نعلم أن أميركا تحكمها الدولة العميقة، وتأثير الرؤساء يكون ظاهريًا، أما بحالة ترامب فهو رجل مثير للجدل، وسيكون متشددًا، لذلك عليه أن يضغط على إسرائيل في هذا الموضوع لكبح العدوان الإسرائيلي والعمل على محاولة وجود السلام الحقيقي".وختم الأصفري أن "دعم ترامب كبير لإسرائيل"، منوهًا إلى أن "الأمور سوف تكون لمزيد من التصعيد في المنطقة، وخاصة بين أميركا وإيران، لذلك قد يكون هناك تغييرات دراماتيكية في حقبته، وخاصة أنه متشدد في كثير من القضايا".
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تقارير سبوتنيك, حصري, أخبار سوريا اليوم
تقارير سبوتنيك, حصري, أخبار سوريا اليوم
خبير سوري لـ"سبوتنيك": أمريكا غير جادة حول أعمال الكيان الإسرائيلي
حصري
أكد خبير الشؤون الاستراتيجية علاء الأصفري، أن "أمريكا تحاول الضغط على إسرائيل لكي تكون ورقة رابحة في يدها في حال التمادي، سواء على سوريا أو اليمن، وقد يكون على إيران، بحكم البرنامج النووي".
ولفت الخبير في حديثه لـ"سبوتنيك"، إلى "وجود احتمال ثان للولايات المتحدة الأمريكية، وهو بث الرعب لدى إيران، أن هناك قنابل نووية وبرنامج متطور إسرائيلي هو بالخدمة. لذا، فإن المنطقة تتجه نحو التصعيد حول هذا الشأن".
وأوضح الخبير أن "الولايات المتحدة الأمريكية غير جادة حول الكيان الإسرائيلي، فاليوم إسرائيل تعربد على غزة وجنوب لبنان وتعربد في سوريا، وقد احتلت أكثر من 440 كم من مرتفعات الجولان، إذًا، هي داخل الأراضي السورية وستصعد باتجاه الضغط على اليمن وإيران، وقد طورت صواريخ بعيدة المدى وتتجه إلى تصنيع نووي معين في حال وجدت تهديدًا وجدها في أي أرض من هذه الأراضي".
وأضاف الأصفري: "جميعنا نعلم أن أميركا تحكمها الدولة العميقة، وتأثير الرؤساء يكون ظاهريًا، أما بحالة ترامب فهو رجل مثير للجدل، وسيكون متشددًا، لذلك عليه أن يضغط على إسرائيل في هذا الموضوع لكبح العدوان الإسرائيلي والعمل على محاولة وجود السلام الحقيقي".
وأشار الخبير إلى أنه "حتى تاريخ هذه اللحظة، لم نشعر أنه (أمريكا) يريد الضغط على الأعمال الإسرائيلية لحكم اعتقاده على بناء شرق جديد".
وختم الأصفري أن "دعم ترامب كبير لإسرائيل"، منوهًا إلى أن "الأمور سوف تكون لمزيد من التصعيد في المنطقة، وخاصة بين أميركا وإيران، لذلك قد يكون هناك تغييرات دراماتيكية في حقبته، وخاصة أنه متشدد في كثير من القضايا".