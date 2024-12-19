https://sarabic.ae/20241219/خبير-سوري-لـسبوتنيك-أمريكا-غير-جادة-حول-أعمال-الكيان-الإسرائيلي-1095976953.html

خبير سوري لـ"سبوتنيك": أمريكا غير جادة حول أعمال الكيان الإسرائيلي

خبير سوري لـ"سبوتنيك": أمريكا غير جادة حول أعمال الكيان الإسرائيلي

سبوتنيك عربي

أكد خبير الشؤون الاستراتيجية علاء الأصفري، أن "أمريكا تحاول الضغط على إسرائيل لكي تكون ورقة رابحة في يدها في حال التمادي، سواء على سوريا أو اليمن، وقد يكون على... 19.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-19T14:36+0000

2024-12-19T14:36+0000

2024-12-19T14:36+0000

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ولفت الخبير في حديثه لـ"سبوتنيك"، إلى "وجود احتمال ثان للولايات المتحدة الأمريكية، وهو بث الرعب لدى إيران، أن هناك قنابل نووية وبرنامج متطور إسرائيلي هو بالخدمة. لذا، فإن المنطقة تتجه نحو التصعيد حول هذا الشأن".وأضاف الأصفري: "جميعنا نعلم أن أميركا تحكمها الدولة العميقة، وتأثير الرؤساء يكون ظاهريًا، أما بحالة ترامب فهو رجل مثير للجدل، وسيكون متشددًا، لذلك عليه أن يضغط على إسرائيل في هذا الموضوع لكبح العدوان الإسرائيلي والعمل على محاولة وجود السلام الحقيقي".وختم الأصفري أن "دعم ترامب كبير لإسرائيل"، منوهًا إلى أن "الأمور سوف تكون لمزيد من التصعيد في المنطقة، وخاصة بين أميركا وإيران، لذلك قد يكون هناك تغييرات دراماتيكية في حقبته، وخاصة أنه متشدد في كثير من القضايا".

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