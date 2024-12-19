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https://sarabic.ae/20241219/يقلد-صوت-الإنسان-طائر-يسبب-رعبا-في-دولة-عربية--1095978831.html
"يقلد صوت الإنسان"... طائر يسبب رعبا في دولة عربية
"يقلد صوت الإنسان"... طائر يسبب رعبا في دولة عربية
سبوتنيك عربي
حذّرت محافظة الغابات في ولايات عدة بالجزائر، من اقتناء طائر "المينا" للحد من انتشاره، لكون هذا الصنف من الطيور "يؤثر سلبا على الاقتصاد والنظام الإيكولوجي... 19.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-19T15:06+0000
2024-12-19T15:06+0000
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بدورها، وجّهت مختلف بلديات ولاية ميلة البليدة وقسنطينة، نداء إلى المواطنين، لتبليغ مصالح البلدية أو مديرية البيئة بتواجد هذا النوع من الطيور مع تحديد المكان والموقع بدقة في حال مشاهدته.وفي السياق ذاته، وتبعا لتعليمات وزارة البيئة وجودة الحياة الجزائرية، تم عقد اجتماع تنسيقي برئاسة مدير البيئة لولاية البليدة وحيد تشاشي، على مستوى مقر المديرية، حول تنصيب خلية من أجل مراقبة الطائر "المينا"، من أجل منع انتشاره في الوسط الحضري.ودعت الوزارة الجزائرية أيضا إلى تكثيف "العمل التحسيسي" خاصة مع مربي وتجار الطيور من أجل المساهمة في عدم انتشار هذا الطير، من خلال التبليغ عن مكان تواجده للمصالح المعنية، بحسب موقع "النهار".ويذكر أن طائر "المينا" عدواني وخطير، كما أنه ناقل للأمراض مثل السلامونيا وإنفلونزا الطيور وهي أمراض خطيرة جدا.
https://sarabic.ae/20241120/الجزائر-تعلن-ظهور-طائر-خطير-يهدد-البلاد-1095021675.html
https://sarabic.ae/20241125/مسابقة-توظيف-ضخمة-في-الجزائر-تشمل-فئات-واسعة-بهدف-تنفيذ-عمليات-استراتيجية-1095151824.html
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منوعات, الجزائر
منوعات, الجزائر

"يقلد صوت الإنسان"... طائر يسبب رعبا في دولة عربية

15:06 GMT 19.12.2024
© unsplash/viswaprem anbarasapandianطائر المينا
طائر المينا - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2024
© unsplash/viswaprem anbarasapandian
تابعنا عبر
حذّرت محافظة الغابات في ولايات عدة بالجزائر، من اقتناء طائر "المينا" للحد من انتشاره، لكون هذا الصنف من الطيور "يؤثر سلبا على الاقتصاد والنظام الإيكولوجي للبيئة"، داعية المواطنين للتبليغ في حالة مشاهدة هذا النوع من الطيور الخطيرة.
بدورها، وجّهت مختلف بلديات ولاية ميلة البليدة وقسنطينة، نداء إلى المواطنين، لتبليغ مصالح البلدية أو مديرية البيئة بتواجد هذا النوع من الطيور مع تحديد المكان والموقع بدقة في حال مشاهدته.

وبحسب خبراء في تربية الطيور، فإن طائر "المينا"، يقضي على أي نوع من الطيور، ويأكل فراخها وبيوضها، ويستولي على أعشاشها، كما أنه يستطيع أكل الغراب من الحجم الكبير.

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يضاف إلى ذلك أن طائر "المينا" له قدرة في تقليد الأصوات، تفوق الببغاء في إعادة كلام الإنسان سواء كان رضيعا أو رجلا أو امرأة، ويمكن لهذا النوع من الطيور الخطيرة، القضاء على المحاصيل الزراعية، ما يعتبر تهديدا للأمن الغذائي الجزائري.

وفي السياق ذاته، وتبعا لتعليمات وزارة البيئة وجودة الحياة الجزائرية، تم عقد اجتماع تنسيقي برئاسة مدير البيئة لولاية البليدة وحيد تشاشي، على مستوى مقر المديرية، حول تنصيب خلية من أجل مراقبة الطائر "المينا"، من أجل منع انتشاره في الوسط الحضري.
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ودعت الوزارة الجزائرية أيضا إلى تكثيف "العمل التحسيسي" خاصة مع مربي وتجار الطيور من أجل المساهمة في عدم انتشار هذا الطير، من خلال التبليغ عن مكان تواجده للمصالح المعنية، بحسب موقع "النهار".
ويذكر أن طائر "المينا" عدواني وخطير، كما أنه ناقل للأمراض مثل السلامونيا وإنفلونزا الطيور وهي أمراض خطيرة جدا.
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