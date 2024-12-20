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أمين مجلس الأمن القومي الإيراني: حكومة الأسد لم تطلب منا الدعم
أمين مجلس الأمن القومي الإيراني: حكومة الأسد لم تطلب منا الدعم
سبوتنيك عربي
صرح أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي أكبر أحمديان، بأن حكومة الرئيس السوري السابق بشار الأسد، لم تطلب من إيران الدعم، مؤكدًا أن "تواجد إيران في كل... 20.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-20T15:59+0000
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ونقلت وكالة "إرنا" عن أحمديان، تصريحات شدد خلالها على أن "إيران لم تتدخل إطلاقا في شؤون أي بلد لخدمة مصالحها الخاصة"، لافتًا إلى أن "حضور الجمهورية الإسلامية الإيرانية في أي مكان، يخضع دائماً للمبادئ التالية، الدفاع بقوة عن ذلك البلد وشعبه ومصالحه الوطنية ضد التدخل الاجنبي وهو المبدأ الذي يشكل أساس العمل، ألا تكون إيران البادئة في أي هجوم على بلد آخر، عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.وحول التواجد في سوريا والعراق، خلال الحرب على "داعش" (تنظيم إرهابي محظور في روسيا وعدة دول أخرى)، أشار المسؤول الإيراني إلى أن "ذلك حدث بناء على طلب رسمي من قبل الحكومة الرسمية في كل من سوريا والعراق".وتابع أحمديان أنه "خلال تدخل إيران لمحاربة "داعش" في سوريا والعراق، التزمت عدم التعرض لشعب البلدين، وهو قرار ينبع من المبادئ التي نهتم بها، كما كان التواجد الإيراني بناء على مصلحة وطنية محددة أو فكرة مبدئية محددة، على سبيل المثال "حماية المظلوم" شكلت إحدى المبادئ التي حثتنا للذهاب إلى هذين البلدين".وعلّق المسؤول الإيراني على التطورات الأخيرة بسوريا وموقف إيران من الجماعات المسلحة التي اجتاحت هذا البلد، قائلا إن "إيران لم تقرر يوما أن تقاتل بدلاً من الجيش السوري، ناهيك عن أن هذا التيار لم يشكل أي تهديد جاد للجمهورية الإسلامية"، مؤكدًا في الوقت نفسه بأنه "لو كانت هناك جهوزية للصمود أو توفرت الفرصة والإمكانية لنقل القوات والعتاد قبل أن يحدث الانهيار السريع، بشرط أن يقف الشعب والجيش السوريين، فبالتأكيد كنا سنقف معهم أيضاً، إضافة إلى أن الحكومة السورية لم تتقدم، خلال الأيام الأخيرة بأي طلب إلينا في هذا الخصوص".وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، على خطورة الأوضاع الإقليمية الناجمة عن تصاعد العدوان الإسرائيلي، ونبّه إلى أن "الدعم الأمريكي والدولي الشامل يُمكّن إسرائيل من الاستمرار في تدمير البنية التحتية الدفاعية والاقتصادية في سوريا، وارتكاب الجرائم في غزة ولبنان".وأعرب عراقجي عن قلق الدول الإقليمية حيال الوضع الراهن في سوريا، مثنيًا على البيان المشترك الصادر عن الدول الضامنة لمسار "أستانا" وعدد من الدول العربية في الدوحة، والذي جدّد التأكيد على دعم سيادة سوريا وسلامة أراضيها.وأضاف أن "التصميم الأمريكي والصهيوني على تقسيم الدول الإسلامية وإضعافها يُمهد لعودة تهديد الإرهاب الداعشي (تنظيم داعش الإرهابي المحظور في روسيا) في المنطقة"، على حد تعبيره.
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أمين مجلس الأمن القومي الإيراني: حكومة الأسد لم تطلب منا الدعم

15:59 GMT 20.12.2024
© AP Photo / Omar Sanadikiسوريا
سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 20.12.2024
© AP Photo / Omar Sanadiki
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صرح أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي أكبر أحمديان، بأن حكومة الرئيس السوري السابق بشار الأسد، لم تطلب من إيران الدعم، مؤكدًا أن "تواجد إيران في كل بلد قائم على أسس مبدئية سامية"، بحسب قوله.
ونقلت وكالة "إرنا" عن أحمديان، تصريحات شدد خلالها على أن "إيران لم تتدخل إطلاقا في شؤون أي بلد لخدمة مصالحها الخاصة"، لافتًا إلى أن "حضور الجمهورية الإسلامية الإيرانية في أي مكان، يخضع دائماً للمبادئ التالية، الدفاع بقوة عن ذلك البلد وشعبه ومصالحه الوطنية ضد التدخل الاجنبي وهو المبدأ الذي يشكل أساس العمل، ألا تكون إيران البادئة في أي هجوم على بلد آخر، عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.
وحول التواجد في سوريا والعراق، خلال الحرب على "داعش" (تنظيم إرهابي محظور في روسيا وعدة دول أخرى)، أشار المسؤول الإيراني إلى أن "ذلك حدث بناء على طلب رسمي من قبل الحكومة الرسمية في كل من سوريا والعراق".
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أمس, 05:20 GMT
وتابع أحمديان أنه "خلال تدخل إيران لمحاربة "داعش" في سوريا والعراق، التزمت عدم التعرض لشعب البلدين، وهو قرار ينبع من المبادئ التي نهتم بها، كما كان التواجد الإيراني بناء على مصلحة وطنية محددة أو فكرة مبدئية محددة، على سبيل المثال "حماية المظلوم" شكلت إحدى المبادئ التي حثتنا للذهاب إلى هذين البلدين".
وعلّق المسؤول الإيراني على التطورات الأخيرة بسوريا وموقف إيران من الجماعات المسلحة التي اجتاحت هذا البلد، قائلا إن "إيران لم تقرر يوما أن تقاتل بدلاً من الجيش السوري، ناهيك عن أن هذا التيار لم يشكل أي تهديد جاد للجمهورية الإسلامية"، مؤكدًا في الوقت نفسه بأنه "لو كانت هناك جهوزية للصمود أو توفرت الفرصة والإمكانية لنقل القوات والعتاد قبل أن يحدث الانهيار السريع، بشرط أن يقف الشعب والجيش السوريين، فبالتأكيد كنا سنقف معهم أيضاً، إضافة إلى أن الحكومة السورية لم تتقدم، خلال الأيام الأخيرة بأي طلب إلينا في هذا الخصوص".
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وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، على خطورة الأوضاع الإقليمية الناجمة عن تصاعد العدوان الإسرائيلي، ونبّه إلى أن "الدعم الأمريكي والدولي الشامل يُمكّن إسرائيل من الاستمرار في تدمير البنية التحتية الدفاعية والاقتصادية في سوريا، وارتكاب الجرائم في غزة ولبنان".
وأعرب عراقجي عن قلق الدول الإقليمية حيال الوضع الراهن في سوريا، مثنيًا على البيان المشترك الصادر عن الدول الضامنة لمسار "أستانا" وعدد من الدول العربية في الدوحة، والذي جدّد التأكيد على دعم سيادة سوريا وسلامة أراضيها.
وأضاف أن "التصميم الأمريكي والصهيوني على تقسيم الدول الإسلامية وإضعافها يُمهد لعودة تهديد الإرهاب الداعشي (تنظيم داعش الإرهابي المحظور في روسيا) في المنطقة"، على حد تعبيره.
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