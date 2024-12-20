https://sarabic.ae/20241220/البحرية-الإيرانية-تعلن-إلحاق-قطع-بحرية-معقدة-وأسلحة-متطورة-بأسطولها-1096008045.html
البحرية الإيرانية تعلن إلحاق قطع بحرية معقدة وأسلحة متطورة بأسطولها
البحرية الإيرانية تعلن إلحاق قطع بحرية معقدة وأسلحة متطورة بأسطولها
سبوتنيك عربي
صرح الأدميرال شهرام إيراني، قائد القوة البحرية للجيش الإيراني، اليوم الجمعة، بأنه "ليس لدى الأعداء أدنى فكرة حول قدرات وإمكانيات القطع الجديدة التي زودت بجيل... 20.12.2024, سبوتنيك عربي
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2024-12-20T11:11+0000
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ونقلت وكالة "إرنا"، مساء اليوم الجمعة، عن الأدميرال شهرام إيراني إعلانه إلحاق قطع بحرية معقدة وأسلحة خاصة إلى أسطول البحرية الإيراني، مؤكدا أن "هذه النماذج المتطورة من الأسلحة والمعدات العسكرية ستباغت الأعداء".وأوضح القائد العسكري الإيراني أن هذه المنظومات العسكرية الجديدة تتعلق بشتى المجالات البحرية، السطحية والطائرات المأهولة وغير المأهولة، والصاروخية.وقال الأدميرال شهرام إيراني "ستكون المنظومات الصاروخية التي ضمت حديثا إلى سلاح البحر الإيراني، بمديات متطورة جدا، وعلى صعيد المنظومات الموجهة والمسيرة، تتميز هذه القطع بمدايات بعيدة جدا، وبما يتجاوز ألفي كيلومتر، الجوية منها والسطحية وتحت السطحية".وأشار قائد البحرية الإيرانية إلى أن الإجراءات متواصلة ليتم إزاحة الستار عن القطع المتطورة والفريدة من نوعها التي ستدخل الخدمة في سلاح البحرية الإيرانية خلال الأسبوع المقبل أو الأسابيع اللاحقة.
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إيران, أخبار إيران, العالم, حول العالم, الأخبار
إيران, أخبار إيران, العالم, حول العالم, الأخبار
البحرية الإيرانية تعلن إلحاق قطع بحرية معقدة وأسلحة متطورة بأسطولها
صرح الأدميرال شهرام إيراني، قائد القوة البحرية للجيش الإيراني، اليوم الجمعة، بأنه "ليس لدى الأعداء أدنى فكرة حول قدرات وإمكانيات القطع الجديدة التي زودت بجيل جديد من التقنيات والأسلحة المرموقة والرادعة".
ونقلت وكالة
"إرنا"، مساء اليوم الجمعة، عن الأدميرال شهرام إيراني إعلانه إلحاق قطع بحرية معقدة وأسلحة خاصة إلى أسطول البحرية الإيراني، مؤكدا أن "هذه النماذج المتطورة من الأسلحة والمعدات العسكرية ستباغت الأعداء".
وأوضح القائد العسكري الإيراني أن هذه المنظومات العسكرية الجديدة
تتعلق بشتى المجالات البحرية، السطحية والطائرات المأهولة وغير المأهولة، والصاروخية.
وقال الأدميرال شهرام إيراني "ستكون المنظومات الصاروخية التي ضمت حديثا إلى سلاح البحر الإيراني، بمديات متطورة جدا، وعلى صعيد المنظومات الموجهة والمسيرة، تتميز هذه القطع بمدايات بعيدة جدا، وبما يتجاوز ألفي كيلومتر، الجوية منها والسطحية وتحت السطحية".
وأشار قائد البحرية الإيرانية
إلى أن الإجراءات متواصلة ليتم إزاحة الستار عن القطع المتطورة والفريدة من نوعها التي ستدخل الخدمة في سلاح البحرية الإيرانية خلال الأسبوع المقبل أو الأسابيع اللاحقة.