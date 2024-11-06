أسطول البحرية الإيرانية رقم 100 يتمركز في خليج عدن

عربي
موسكو: سنعمل مع الإدارة الأمريكية الجديدة ونركز على تحقيق أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة
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من الملعب
كيف هو واقع الرياضة اللبنانية وكرة القدم تحديدا في ظل الحرب
10:03 GMT
28 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
10:31 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: نشر قاذفات أمريكية قادرة على مسح مدن بأكملها في ضربة واحدة هو رسالة تهديد لكل بلدان محور المقاومة ولروسيا أيضا
11:30 GMT
30 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
12:03 GMT
27 د
صدى الحياة
منظمات الإغاثة تحذر من المجاعة في السودان.. وتندد بموقف «اللامبالاة» الذي يتخذه المجتمع
12:31 GMT
29 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي
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ما مصير نتنياهو بعد تسريب "وثائق غزة" المزورة؟
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29 د
مرايا العلوم
من أين جاءت أغلب النيازك التي سقطت على الأرض؟
18:33 GMT
29 د
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183 د
ملفات ساخنة
ما مصير نتنياهو بعد تسريب "وثائق غزة" المزورة؟
09:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
مساحة حرة
كيف تؤثر الانتخابات الأمريكية على الحرب الدائرة في الشرق الأوسط
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عرب بوينت بودكاست
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مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
11:31 GMT
29 د
صدى الحياة
لماذا تتعمد إسرائيل قتل الإعلاميين في لبنان وفلسطين؟
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29 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
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27 د
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صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
13:30 GMT
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https://sarabic.ae/20241106/أسطول-البحرية-الإيرانية-رقم-100-يتمركز-في-خليج-عدن-1094539773.html
أسطول البحرية الإيرانية رقم 100 يتمركز في خليج عدن
أسطول البحرية الإيرانية رقم 100 يتمركز في خليج عدن
سبوتنيك عربي
صرح قائد جامعة الإمام الخميني الإيرانية البحرية في نوشهر، الأدميرال آريا شفقت رودسري، بأنه تم تفعيل تواجد أسطول البحرية الإيرانية رقم 100 في خليج عدن للحفاظ... 06.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-06T11:09+0000
2024-11-06T11:09+0000
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ونقلت وكالة "إرنا" عن رودسري تصريحاته، على هامش المؤتمر الوطني الثالث للتقنيات البحرية الحديثة مع التركيز على دراسات القارة القطبية الجنوبية، حيث قال إن تلك الخطوة تأتي نظرا لأهمية وجود إيران في القارة القطبية الجنوبية.وأضاف رودسري أن أكثر من 40 دولة في العالم جهزت منظماتها الواسعة والطويلة لدراسة هذه القارة، كما أن 32 دولة في العالم لديها تواجد دائم وموسمي في القارة القطبية الجنوبية.وأوضح القائد الإيراني أن بلاده دولة ساحلية ولها منفذ على البحار المفتوحة للعالم، ورغم أن السلطات اتخذت خطوات في هذا الصدد، إلا أنها ليست كافية ويجب كسب الوقت كي تكون إيران لها حاضرة بشكل دائم أو مؤقت في هذه القارة كي يتم استخدام الموارد الطبيعية لهذه القارة لصالح إيران.وشدد الأدميرال على ضرورة توفير الأمن لخطوط الشحن بسبب وجود القراصنة حتى لا يكون هناك ضرر على التصدير والاستيراد ليس لإيران فقط بل أيضا للعالم أجمع.يشار إلى أن العالم يترقب الرد الإيراني على إسرائيل خلال الأيام المقبلة، والارتدادات التي تترتب على الخطوة، في ظل توعد طهران برد أكثر قوة.وأعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، أن إعلان واشنطن نشر قاذفات القنابل الأمريكية "بي -52" في الشرق الأوسط لن يكون له تأثير على قرار طهران في "الدفاع عن النفس".وأكد بقائي، في مؤتمر الوزارة الصحفي الأسبوعي، يوم الاثنين، أن "نشر قاذفات القنابل الأمريكية "بي -52" في الشرق الأوسط لن يؤثر على تصميمنا في الدفاع عن أنفسنا".وجدد بقائي "موقف طهران الرافض لأسلحة الدمار الشامل"، مؤكدا تصريحات المرشد الأعلى حول جاهزية إيران "بكل ما يلزم للدفاع عن نفسها"، وشدد بالقول: "سنستخدم كافة مواردنا المادية والمعنوية للرد على إسرائيل".
https://sarabic.ae/20241105/إيران-توجه-رسالة-جديدة-إلى-إسرائيل-لنا-الحق-مرة-أخرى-في-الرد-على-هجومكم-الأخير-1094490975.html
https://sarabic.ae/20241104/مقتل-عنصرين-من-الحرس-الثوري-الإيراني-إثر-حادث-تحطم-طائرة-جنوب-شرقي-إيران-1094463745.html
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العالم, أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
العالم, أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

أسطول البحرية الإيرانية رقم 100 يتمركز في خليج عدن

11:09 GMT 06.11.2024
© Sputnik . Said Tsarnaevسفن البحرية الإيرانية تصل إلى ميناء محج قلعة التابع لأسطول بحر قزوين
سفن البحرية الإيرانية تصل إلى ميناء محج قلعة التابع لأسطول بحر قزوين - سبوتنيك عربي, 1920, 06.11.2024
© Sputnik . Said Tsarnaev
تابعنا عبر
صرح قائد جامعة الإمام الخميني الإيرانية البحرية في نوشهر، الأدميرال آريا شفقت رودسري، بأنه تم تفعيل تواجد أسطول البحرية الإيرانية رقم 100 في خليج عدن للحفاظ على أمن التجارة البحرية في المنطقة.
ونقلت وكالة "إرنا" عن رودسري تصريحاته، على هامش المؤتمر الوطني الثالث للتقنيات البحرية الحديثة مع التركيز على دراسات القارة القطبية الجنوبية، حيث قال إن تلك الخطوة تأتي نظرا لأهمية وجود إيران في القارة القطبية الجنوبية.
وأضاف رودسري أن أكثر من 40 دولة في العالم جهزت منظماتها الواسعة والطويلة لدراسة هذه القارة، كما أن 32 دولة في العالم لديها تواجد دائم وموسمي في القارة القطبية الجنوبية.
وزير الخارحية الإيراني، عباس عراقجي - سبوتنيك عربي, 1920, 05.11.2024
إيران توجه رسالة جديدة إلى إسرائيل: لنا الحق مرة أخرى في الرد على هجومكم الأخير
أمس, 07:16 GMT
وأوضح القائد الإيراني أن بلاده دولة ساحلية ولها منفذ على البحار المفتوحة للعالم، ورغم أن السلطات اتخذت خطوات في هذا الصدد، إلا أنها ليست كافية ويجب كسب الوقت كي تكون إيران لها حاضرة بشكل دائم أو مؤقت في هذه القارة كي يتم استخدام الموارد الطبيعية لهذه القارة لصالح إيران.
وشدد الأدميرال على ضرورة توفير الأمن لخطوط الشحن بسبب وجود القراصنة حتى لا يكون هناك ضرر على التصدير والاستيراد ليس لإيران فقط بل أيضا للعالم أجمع.
يشار إلى أن العالم يترقب الرد الإيراني على إسرائيل خلال الأيام المقبلة، والارتدادات التي تترتب على الخطوة، في ظل توعد طهران برد أكثر قوة.
تحطم طائرة - سبوتنيك عربي, 1920, 04.11.2024
مقتل عنصرين من الحرس الثوري الإيراني إثر حادث تحطم طائرة جنوب شرقي إيران
4 نوفمبر, 07:17 GMT
وأعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، أن إعلان واشنطن نشر قاذفات القنابل الأمريكية "بي -52" في الشرق الأوسط لن يكون له تأثير على قرار طهران في "الدفاع عن النفس".
وأكد بقائي، في مؤتمر الوزارة الصحفي الأسبوعي، يوم الاثنين، أن "نشر قاذفات القنابل الأمريكية "بي -52" في الشرق الأوسط لن يؤثر على تصميمنا في الدفاع عن أنفسنا".
وجدد بقائي "موقف طهران الرافض لأسلحة الدمار الشامل"، مؤكدا تصريحات المرشد الأعلى حول جاهزية إيران "بكل ما يلزم للدفاع عن نفسها"، وشدد بالقول: "سنستخدم كافة مواردنا المادية والمعنوية للرد على إسرائيل".
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Военнослужащий 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по стрельбе на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:04 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. والتوتر بين لبنان وإسرائيل06:21 GMT
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