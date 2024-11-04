https://sarabic.ae/20241104/طهران-تؤكد-حقها-في-الدفاع-عن-النفس-رغم-وصول-قاذفات-بي--52-إلى-المنطقة-1094466298.html
طهران تؤكد حقها في "الدفاع عن النفس" رغم وصول قاذفات "بي -52" إلى المنطقة
طهران تؤكد حقها في "الدفاع عن النفس" رغم وصول قاذفات "بي -52" إلى المنطقة
سبوتنيك عربي
أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، أن إعلان واشنطن نشر قاذفات القنابل الأمريكية "بي -52" في الشرق الأوسط لن يكون له تأثير على قرار طهران في... 04.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-04T08:49+0000
2024-11-04T08:49+0000
2024-11-04T08:49+0000
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وأكد بقائي، في مؤتمر الوزارة الصحفي الأسبوعي، اليوم الاثنين، أن "نشر قاذفات القنابل الأمريكية "بي -52" في الشرق الأوسط لن يؤثر على تصميمنا في الدفاع عن أنفسنا".وجدد بقائي "موقف طهران الرافض لأسلحة الدمار الشامل"، مؤكدا تصريحات المرشد الأعلى حول جاهزية إيران "بكل ما يلزم للدفاع عن نفسها".وأكد الحرس الثوري الإيراني، اليوم الاثنين، على حتمية تنفيذ عملية "الوعد الصادق 3" ضد إسرائيل.وقال نائب القائد العام لقوات الحرس الثوري العميد علي فدوي، في كلمة له، خلال مراسم "يوم مقارعة الاستكبار" في جامعة شريف للتكنولوجيا في العاصمة طهران، إن "من خصائص حرب غزة كشف الأكذوبة المستمرة منذ 96 عاما عن الكيان الصهيوني".وأكد أن "إيران والمقاومة تقفان إلى جانب شعب غزة وفلسطين"، قائلا إن "'بعض الدول العربية تساعد إسرائيل سرا وتحتفظ بعلاقات مع هذا الكيان، بينما دول المقاومة لم تترك الشعب الفلسطيني وحيدا".وقال الجيش الإسرائيلي، بعد وقت قصير من الضربات، إنه "من بين المواقع العسكرية المستهدفة، بطاريات دفاع جوي ومواقع تصنيع صواريخ بالستية استخدمت في أحدث هجوم مباشر لإيران على إسرائيل، في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، وهجوم سابق في 14 أبريل/ نيسان الماضي".وأكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن الشعب الإيراني يقف بلا خوف دفاعا عن أرضه وسيرد على كل ما وصفه بـ"الحماقة" بحكمة وذكاء، في إشارة إلى الهجوم الإسرائيلي على بلاده.إقرأ أيضا... الرئيس الإيراني يربط نوع وشدة رد طهران على إسرائيل بوقف إطلاق النار
https://sarabic.ae/20241104/مقتل-عنصرين-من-الحرس-الثوري-الإيراني-إثر-حادث-تحطم-طائرة-جنوب-شرقي-إيران-1094463745.html
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رصد عسكري, إيران, أخبار إيران
رصد عسكري, إيران, أخبار إيران
طهران تؤكد حقها في "الدفاع عن النفس" رغم وصول قاذفات "بي -52" إلى المنطقة
أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، أن إعلان واشنطن نشر قاذفات القنابل الأمريكية "بي -52" في الشرق الأوسط لن يكون له تأثير على قرار طهران في "الدفاع عن النفس".
وأكد بقائي، في مؤتمر الوزارة الصحفي الأسبوعي، اليوم الاثنين، أن "نشر قاذفات القنابل الأمريكية "بي -52" في الشرق الأوسط لن يؤثر على تصميمنا في الدفاع عن أنفسنا".
وجدد بقائي "موقف طهران الرافض لأسلحة الدمار الشامل"، مؤكدا تصريحات المرشد الأعلى حول جاهزية إيران "بكل ما يلزم للدفاع عن نفسها".
وشدد بالقول: "سنستخدم كافة مواردنا المادية والمعنوية للرد على إسرائيل".
وأكد الحرس الثوري الإيراني، اليوم الاثنين، على حتمية تنفيذ عملية "الوعد الصادق 3" ضد إسرائيل.
وقال نائب القائد العام لقوات الحرس الثوري العميد علي فدوي، في كلمة له
، خلال مراسم "يوم مقارعة الاستكبار" في جامعة شريف للتكنولوجيا في العاصمة طهران، إن "من خصائص حرب غزة كشف الأكذوبة المستمرة منذ 96 عاما عن الكيان الصهيوني".
وأكد أن "إيران والمقاومة تقفان إلى جانب شعب غزة وفلسطين"، قائلا إن "'بعض الدول العربية تساعد إسرائيل سرا وتحتفظ بعلاقات مع هذا الكيان، بينما دول المقاومة لم تترك الشعب الفلسطيني وحيدا".
وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، الأسبوع الماضي، أن 100 طائرة من مقاتلاته شنت هجوما على إيران ونفذت "ضربات دقيقة على أهداف عسكرية إيرانية".
وقال الجيش الإسرائيلي، بعد وقت قصير من الضربات، إنه "من بين المواقع العسكرية المستهدفة، بطاريات دفاع جوي ومواقع تصنيع صواريخ بالستية استخدمت في أحدث هجوم مباشر لإيران على إسرائيل، في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، وهجوم سابق في 14 أبريل/ نيسان الماضي".
ومن جانبها، أعلنت إيران، أن الضربات الإسرائيلية استهدفت قواعد عسكرية في محافظات إيلام وخوزستان وطهران، وتسببت بـ"أضرار محدودة".
وأكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن الشعب الإيراني يقف بلا خوف دفاعا عن أرضه وسيرد على كل ما وصفه بـ"الحماقة" بحكمة وذكاء، في إشارة إلى الهجوم الإسرائيلي
على بلاده.