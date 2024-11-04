طهران تؤكد حقها في "الدفاع عن النفس" رغم وصول قاذفات "بي -52" إلى المنطقة

عربي
القوات الروسية تحسن تموضعها على عدد من المحاور وتكبد قوات كييف خسائر فادحة
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
09:17 GMT
22 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:40 GMT
20 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
10:29 GMT
20 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
10:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
11:30 GMT
17 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
11:47 GMT
13 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
12:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المنصات العراقية ..المأذون أقوى من القانون
13:03 GMT
48 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:52 GMT
7 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
افتتاح مراكز للتعليم المفتوح لدراسة اللغة الروسية في بلدان الخليج العربي
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
من أين جاءت أغلب النيازك التي سقطت على الأرض؟
17:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
ميقاتي يأمر بتقديم شكوى لمجلس الأمن بعد اختطاف إسرائيل لمواطن لبناني، فتح وحماس تبحثان اقتراح تشكيل "لجنة مدنية لإدارة غزة"
18:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
09:16 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
افتتاح مراكز للتعليم المفتوح لدراسة اللغة الروسية في بلدان الخليج العربي
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
10:03 GMT
22 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
10:25 GMT
18 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:43 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
11:03 GMT
6 د
صدى الحياة
مهرجان "لون كلمة نغم" يبث رسائل سلام ومحبة للعالم
11:09 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
الجوع يفتك باليمنيين
11:36 GMT
24 د
مساحة حرة
كيف كسر الاقتصاد الروسي طوق العقوبات الغربية؟
12:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
13:03 GMT
27 د
مساحة حرة
"بريكس باي" نظام دفع دولي غير مرتبط بالدولار .. ما مميزاته؟
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
لماذا تتعمد إسرائيل قتل الإعلاميين في لبنان وفلسطين؟
18:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
المعالجة البصرية في الدماغ والقدرة على فصل الأشياء
18:34 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20241104/طهران-تؤكد-حقها-في-الدفاع-عن-النفس-رغم-وصول-قاذفات-بي--52-إلى-المنطقة-1094466298.html
طهران تؤكد حقها في "الدفاع عن النفس" رغم وصول قاذفات "بي -52" إلى المنطقة
طهران تؤكد حقها في "الدفاع عن النفس" رغم وصول قاذفات "بي -52" إلى المنطقة
سبوتنيك عربي
أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، أن إعلان واشنطن نشر قاذفات القنابل الأمريكية "بي -52" في الشرق الأوسط لن يكون له تأثير على قرار طهران في... 04.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-04T08:49+0000
2024-11-04T08:49+0000
رصد عسكري
إيران
أخبار إيران
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/01/14/1072516010_0:0:3305:1859_1920x0_80_0_0_b1d48d284ebab43b10a1228715370d95.jpg
وأكد بقائي، في مؤتمر الوزارة الصحفي الأسبوعي، اليوم الاثنين، أن "نشر قاذفات القنابل الأمريكية "بي -52" في الشرق الأوسط لن يؤثر على تصميمنا في الدفاع عن أنفسنا".وجدد بقائي "موقف طهران الرافض لأسلحة الدمار الشامل"، مؤكدا تصريحات المرشد الأعلى حول جاهزية إيران "بكل ما يلزم للدفاع عن نفسها".وأكد الحرس الثوري الإيراني، اليوم الاثنين، على حتمية تنفيذ عملية "الوعد الصادق 3" ضد إسرائيل.وقال نائب القائد العام لقوات الحرس الثوري العميد علي فدوي، في كلمة له، خلال مراسم "يوم مقارعة الاستكبار" في جامعة شريف للتكنولوجيا في العاصمة طهران، إن "من خصائص حرب غزة كشف الأكذوبة المستمرة منذ 96 عاما عن الكيان الصهيوني".وأكد أن "إيران والمقاومة تقفان إلى جانب شعب غزة وفلسطين"، قائلا إن "'بعض الدول العربية تساعد إسرائيل سرا وتحتفظ بعلاقات مع هذا الكيان، بينما دول المقاومة لم تترك الشعب الفلسطيني وحيدا".وقال الجيش الإسرائيلي، بعد وقت قصير من الضربات، إنه "من بين المواقع العسكرية المستهدفة، بطاريات دفاع جوي ومواقع تصنيع صواريخ بالستية استخدمت في أحدث هجوم مباشر لإيران على إسرائيل، في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، وهجوم سابق في 14 أبريل/ نيسان الماضي".وأكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن الشعب الإيراني يقف بلا خوف دفاعا عن أرضه وسيرد على كل ما وصفه بـ"الحماقة" بحكمة وذكاء، في إشارة إلى الهجوم الإسرائيلي على بلاده.إقرأ أيضا... ‌‏الرئيس الإيراني يربط نوع وشدة رد طهران على إسرائيل بوقف إطلاق النار
https://sarabic.ae/20241104/مقتل-عنصرين-من-الحرس-الثوري-الإيراني-إثر-حادث-تحطم-طائرة-جنوب-شرقي-إيران-1094463745.html
إيران
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/01/14/1072516010_70:0:2793:2042_1920x0_80_0_0_db11bff6842b16fb5516d6747cd55a50.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
رصد عسكري, إيران, أخبار إيران
رصد عسكري, إيران, أخبار إيران

طهران تؤكد حقها في "الدفاع عن النفس" رغم وصول قاذفات "بي -52" إلى المنطقة

08:49 GMT 04.11.2024
© AP Photo / Iranian Revolutionary Guard في هذه الصورة التي نشرها الحرس الثوري الإيراني يوم 17 يناير 2023، تم إطلاق صاروخ من قارب خلال مناورة بحرية في الخليج العربي بإيران.
في هذه الصورة التي نشرها الحرس الثوري الإيراني يوم 17 يناير 2023، تم إطلاق صاروخ من قارب خلال مناورة بحرية في الخليج العربي بإيران. - سبوتنيك عربي, 1920, 04.11.2024
© AP Photo / Iranian Revolutionary Guard
تابعنا عبر
أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، أن إعلان واشنطن نشر قاذفات القنابل الأمريكية "بي -52" في الشرق الأوسط لن يكون له تأثير على قرار طهران في "الدفاع عن النفس".
وأكد بقائي، في مؤتمر الوزارة الصحفي الأسبوعي، اليوم الاثنين، أن "نشر قاذفات القنابل الأمريكية "بي -52" في الشرق الأوسط لن يؤثر على تصميمنا في الدفاع عن أنفسنا".
وجدد بقائي "موقف طهران الرافض لأسلحة الدمار الشامل"، مؤكدا تصريحات المرشد الأعلى حول جاهزية إيران "بكل ما يلزم للدفاع عن نفسها".

وشدد بالقول: "سنستخدم كافة مواردنا المادية والمعنوية للرد على إسرائيل".

وأكد الحرس الثوري الإيراني، اليوم الاثنين، على حتمية تنفيذ عملية "الوعد الصادق 3" ضد إسرائيل.
وقال نائب القائد العام لقوات الحرس الثوري العميد علي فدوي، في كلمة له، خلال مراسم "يوم مقارعة الاستكبار" في جامعة شريف للتكنولوجيا في العاصمة طهران، إن "من خصائص حرب غزة كشف الأكذوبة المستمرة منذ 96 عاما عن الكيان الصهيوني".
وأكد أن "إيران والمقاومة تقفان إلى جانب شعب غزة وفلسطين"، قائلا إن "'بعض الدول العربية تساعد إسرائيل سرا وتحتفظ بعلاقات مع هذا الكيان، بينما دول المقاومة لم تترك الشعب الفلسطيني وحيدا".
وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، الأسبوع الماضي، أن 100 طائرة من مقاتلاته شنت هجوما على إيران ونفذت "ضربات دقيقة على أهداف عسكرية إيرانية".
تحطم طائرة - سبوتنيك عربي, 1920, 04.11.2024
مقتل عنصرين من الحرس الثوري الإيراني إثر حادث تحطم طائرة جنوب شرقي إيران
07:17 GMT
وقال الجيش الإسرائيلي، بعد وقت قصير من الضربات، إنه "من بين المواقع العسكرية المستهدفة، بطاريات دفاع جوي ومواقع تصنيع صواريخ بالستية استخدمت في أحدث هجوم مباشر لإيران على إسرائيل، في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، وهجوم سابق في 14 أبريل/ نيسان الماضي".
ومن جانبها، أعلنت إيران، أن الضربات الإسرائيلية استهدفت قواعد عسكرية في محافظات إيلام وخوزستان وطهران، وتسببت بـ"أضرار محدودة".
وأكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن الشعب الإيراني يقف بلا خوف دفاعا عن أرضه وسيرد على كل ما وصفه بـ"الحماقة" بحكمة وذكاء، في إشارة إلى الهجوم الإسرائيلي على بلاده.
إقرأ أيضا... ‌‏الرئيس الإيراني يربط نوع وشدة رد طهران على إسرائيل بوقف إطلاق النار
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:19 GMTДым поднимается от израильских авиаударов по Дахие, южному пригороду Бейрута, Ливан - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. والتوتر بين لبنان وإسرائيل05:48 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. والتوتر بين لبنان وإسرائيلأمس, 13:41 GMTБоевая работа 152-мм пушки 2А3б Гиацинт-Б на Краснолиманском направлении СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 04:04 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала