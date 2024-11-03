https://sarabic.ae/20241103/الرئيس-الإيراني-يربط-نوع-وشدة-رد-طهران-على-إسرائيل-بوقف-إطلاق-النار-1094453959.html
الرئيس الإيراني يربط نوع وشدة رد طهران على إسرائيل بوقف إطلاق النار
الرئيس الإيراني يربط نوع وشدة رد طهران على إسرائيل بوقف إطلاق النار
سبوتنيك عربي
صرح الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، أنه إذا أوقفت إسرائيل إطلاق النار في المنطقة، سيكون لذلك تأثير على "نوع وشدة الرد الإيراني" على الهجوم الإسرائيلي الأخير ضد... 03.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-03T16:45+0000
2024-11-03T16:45+0000
2024-11-03T16:45+0000
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طهران - سبوتنيك. وقال بزشكيان، في اجتماع الحكومة "لن نترك أي اعتداء على أمننا وسيادتنا دون رد وأي خطأ يرتكبه الكيان الصهيوني سيواجه برد قاس".وأضاف: "إذا أعاد الصهاينة النظر بسياساتهم، وقاموا بوقف إطلاق النار وقتل المدنيين والأبرياء في المنطقة، فقد يكون لذلك تأثير على نوع وشدة ردنا".وصرح الحرس الثوري الإيراني، يوم أمس السبت، أن إسرائيل تعتقد أن إيران تخشى الدخول في حرب معها ومواجهتها بشكل مباشر.وقال المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني، العميد علي محمد نائيني، إن "إيران ستتبنى عنصر المفاجأة في عملياتها للرد على إسرائيل"، مشيرا إلى أن عليها ألا تتصور أن إيران لن ترد.وفي الأول من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ردت إيران على اغتيال إسرائيل لرئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، إسماعيل هنية، والأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، والقائد في الحرس الثوري الإيراني، عباس نيلفروشان، بإطلاق نحو 200 صاروخ باليستي باتجاه القواعد العسكرية والاستخباراتية الإسرائيلية.وفي الساعات الأولى من صباح يوم 26 أكتوبر/ تشرين الأول الفائت، هاجمت إسرائيل عددا من المواقع العسكرية في إيران، ما أسفر عن مقتل 4 عسكريين ومدني.وأضاف: "إن العدو يرتكب خطأ في الحسابات فيما يتعلق بإيران، ويجب أن يكون مسؤولونا هم الذين يقومون بتقييم وفهم ما يجب القيام به بدقة، وبذل كل ما هو في مصلحة هذا البلد والأمة، ويجب أن يدرك العدو من هو الشعب الإيراني، وكيف يكون الشباب الإيراني".
https://sarabic.ae/20241102/تقرير-يكشف-عن-رسالة-مباشرة-ونادرة-بين-أمريكا-وإيران-بشأن-إسرائيل-1094437809.html
https://sarabic.ae/20241103/باحث-إيران-ستحول-الانتخابات-الأمريكية-من-تهديد-إلى-فرصة-لرد-مؤلم-على-إسرائيل-1094447259.html
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إيران, أخبار إيران, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الشرق الاوسط, العالم العربي
إيران, أخبار إيران, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الشرق الاوسط, العالم العربي
الرئيس الإيراني يربط نوع وشدة رد طهران على إسرائيل بوقف إطلاق النار
صرح الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، أنه إذا أوقفت إسرائيل إطلاق النار في المنطقة، سيكون لذلك تأثير على "نوع وشدة الرد الإيراني" على الهجوم الإسرائيلي الأخير ضد طهران.
طهران - سبوتنيك. وقال بزشكيان، في اجتماع الحكومة "لن نترك أي اعتداء على أمننا وسيادتنا دون رد وأي خطأ يرتكبه الكيان الصهيوني سيواجه برد قاس".
وأضاف: "إذا أعاد الصهاينة النظر بسياساتهم، وقاموا بوقف إطلاق النار وقتل المدنيين والأبرياء في المنطقة، فقد يكون لذلك تأثير على نوع وشدة ردنا".
"لم نبدأ حربًا أبدًا ولم ننصح أبدًا أي دولة بالذهاب إلى الحرب، لقد كانت الولايات المتحدة هي التي بدأت دائمًا الحروب في أجزاء مختلفة من العالم، بما في ذلك منطقتنا، واليوم، بدعمها للكيان الصهيوني تبقي نار الحرب مشتعلة في المنطقة".
وصرح الحرس الثوري الإيراني، يوم أمس السبت، أن إسرائيل تعتقد أن إيران تخشى الدخول في حرب معها ومواجهتها بشكل مباشر.
وقال المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني، العميد علي محمد نائيني، إن "إيران ستتبنى عنصر المفاجأة في عملياتها للرد على إسرائيل"، مشيرا إلى أن عليها ألا تتصور أن إيران لن ترد.
"الصهاينة يعتقدون أن الشعب الإيراني ملّ من المقاومة وأنه لا يرحّب بالحرب مع الكيان المحتل وهذا التصور مصداق من مصاديق حسابات الكيان الصهيوني الخاطئة"، متابعا: "عمليتا الوعد الصادق، أثبتتا أن الكيان الصهيوني غير قادر على الدفاع عن نفسه في مواجهة الصواريخ الإيرانية"
وفي الأول من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ردت إيران على اغتيال إسرائيل لرئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، إسماعيل هنية، والأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله
، والقائد في الحرس الثوري الإيراني، عباس نيلفروشان، بإطلاق نحو 200 صاروخ باليستي
باتجاه القواعد العسكرية والاستخباراتية الإسرائيلية.
وفي الساعات الأولى من صباح يوم 26 أكتوبر/ تشرين الأول الفائت، هاجمت إسرائيل عددا من المواقع العسكرية في إيران، ما أسفر عن مقتل 4 عسكريين ومدني.
وفي تصريحات له، يوم 27 أكتوبر، أكد المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، على ضرورة تعطيل الحسابات الخاطئة لإسرائيل فيما يتعلق بإيران.
وأضاف: "إن العدو يرتكب خطأ
في الحسابات فيما يتعلق بإيران، ويجب أن يكون مسؤولونا هم الذين يقومون بتقييم وفهم ما يجب القيام به بدقة، وبذل كل ما هو في مصلحة هذا البلد والأمة، ويجب أن يدرك العدو من هو الشعب الإيراني، وكيف يكون الشباب الإيراني".