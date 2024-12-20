https://sarabic.ae/20241220/شرطان-للتنفيذ-بلينكن-اتفاقية-التطبيع-بين-السعودية-واسرائيل-تقترب-من-تحقيق-اختراق-1095994937.html

شرطان للتنفيذ... بلينكن: اتفاقية التطبيع بين السعودية واسرائيل تقترب من تحقيق اختراق

شرطان للتنفيذ... بلينكن: اتفاقية التطبيع بين السعودية واسرائيل تقترب من تحقيق اختراق

سبوتنيك عربي

أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أن الجهود الرامية إلى التوصل لاتفاق تطبيع بين السعودية وإسرائيل ستستمر، رغم التحديات التي تواجهها حاليا. 20.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-20T07:59+0000

2024-12-20T07:59+0000

2024-12-20T07:59+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

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إسرائيل

تطبيع علاقات الدول العربية مع إسرائيل

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العالم العربي

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وقال بلينكن في مقابلة مع وسائل إعلام أمريكية، أمس الخميس: "العمل الذي قمنا به لوضع عناصر هذا الاتفاق، بما في ذلك ما يمكن أن نفعله معا نحن والسعودية، وما يمكن أن تقوم به مع إسرائيل، جاهز الآن".وأوضح بلينكن أنه يأمل تحقيق أكبر قدر ممكن من التقدم قبل انتهاء ولاية الإدارة الحالية، مضيفاً: "لن يكتمل الاتفاق، لكن يمكننا تسليم ما تم تحقيقه للإدارة المقبلة لتقرر كيفية المضي قدما".وأثنى بلينكن على جهود الرئيس المنتخب دونالد ترامب في دفع "اتفاقيات أبراهام" عام 2020، التي شهدت تطبيع العلاقات بين إسرائيل وكل من الإمارات والبحرين والمغرب. وقال: "الفرصة الآن متاحة لتوسيع تلك الاتفاقيات لتشمل السعودية، وهو أمر سيكون محور تركيز الرئيس".ويعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تطبيع العلاقات مع الدول العربية والإسلامية إنجازا رئيسيا في إرثه السياسي، حيث تمثل السعودية جائزة كبرى نظراً لدورها ومكانتها في العالم الإسلامي.ومع ذلك، توقفت جهود التطبيع بعد هجوم حركة حماس الواسع على إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وما أعقبه من حملة عسكرية إسرائيلية مكثفة على قطاع غزة.وكانت إدارة الرئيس بايدن قد عرضت في الأشهر الأخيرة حزمة أمريكية للسعودية، تتضمن ضمانات أمنية، في حال وافقت على التطبيع مع إسرائيل، إلا أن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، شدد على أن الاعتراف بإسرائيل والتطبيع معها لن يتحقق دون إقامة دولة فلسطينية.

https://sarabic.ae/20241219/بلينكن-ابن-سلمان-أخبرني-برفض-إقامة-السعودية-لعلاقات-مع-إسرائيل-دون-إقامة-دولة-فلسطينية-1095947277.html

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الولايات المتحدة الأمريكية, السعودية, إسرائيل, تطبيع علاقات الدول العربية مع إسرائيل, العالم, العالم العربي, الأخبار