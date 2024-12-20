https://sarabic.ae/20241220/كييف-تفقد-أكثر-من-340-عسكريا-و3-دبابات-على-محور-كورسك-خلال-يوم-1096011292.html

كييف تفقد أكثر من 340 عسكريا و3 دبابات على محور كورسك خلال يوم

كييف تفقد أكثر من 340 عسكريا و3 دبابات على محور كورسك خلال يوم

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن القوات الروسية كبدت القوات الأوكرانية في المناطق الحدودية لمقاطعة كورسك خسائر بلغت أكثر من 340 عسكرياً، والعديد من... 20.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-20T12:18+0000

2024-12-20T12:18+0000

2024-12-20T12:18+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

رصد عسكري

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وجاء في تقرير الوزارة حول التقدم المحرز في التصدي لمحاولات التوغل الأوكراني في مقاطعة كورسك أن: "خسائر القوات الأوكرانية خلال الـ 24 ساعة الماضية، بلغت أكثر من 340 عسكرياً، وناقلة جند مدرعة، ومركبة قتالية مصفحة، و12 سيارة و6 مدافع هاون".وأوضحت الوزارة أن "مجمل خسائر القوات الأوكرانية منذ بدء العمليات القتالية على محور كورسك بلغت 36600 عسكرياً، و223 دبابة، و158 عربة مشاة قتالية، و123 ناقلة جند مدرعة، و1201 مركبة قتالية مصفحة، و1056 سيارة، و305 مدافع ميدانية، و40 راجمة صواريخ من بينها 11 راجمة من طراز "هيمارس" و6 من طراز "ملرز" أمريكية الصنع، و13 قاذفة لمنظومات صواريخ مضادة للطائرات، و7 سيارات للنقل والتذخير، و70 محطة حرب إلكترونية، و13 راداراً مضاداً للبطاريات، و4 رادارات دفاع جوي، و27 وحدة من المعدات الهندسية من بينها 13 مركبة هندسية لإزالة الحواجز، ومركبة واحدة لإزالة الألغام من طراز "أو آر-77، وكذلك 6 مركبات مدرعة للإصلاح والإخلاء".وقالت الدفاع الروسية في بيان: "من 14 إلى 20 ديسمبر هذا العام. نفذت القوات المسلحة الروسية 24 ضربة مشتركة بأسلحة دقيقة وهاجمت بطائرات دون طيار، منشآت الطاقة التي تدعم عمل المجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا، البنية التحتية للمطارات العسكرية ومواقع التجميع والتخزين للطائرات بدون طيار والقطارات العسكرية في محطات التفريغ، وتمركزات العدو من القوى البشرية والمعدات العسكرية".وأشار البيان إلى أنه "خلال أسبوع، استسلم 59 عسكريًا أوكرانيًا على خط التماس القتالي".وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

https://sarabic.ae/20241220/الدفاعات-الجوية-الروسية-تسقط--36-طائرة-مسيرة-أوكرانية-خلال-الليل-1095992124.html

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روسيا, رصد عسكري