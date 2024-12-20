https://sarabic.ae/20241220/موسكو-الناتو-يستعد-للحرب-ضد-روسيا--1095996436.html
موسكو: الناتو يستعد للحرب ضد روسيا
موسكو: الناتو يستعد للحرب ضد روسيا
سبوتنيك عربي
أكدت الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، أن "الناتو" يستعد للحرب ضد روسيا، مشيرة إلى أن موسكو تأخذ هذه المخاطر في الاعتبار من خلال التخطيط العسكري. 20.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-20T08:50+0000
2024-12-20T08:50+0000
2024-12-20T08:50+0000
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وقال نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو، في مقابلة مع "كومسومولسكايا برافدا"، إن "روسيا تلتزم باستمرار بسياسة منع الصراع المباشر، بما في ذلك من خلال إظهار قدراتنا العسكرية".وأوضح غروشكو: "أما بالنسبة للمسار العام لحلف شمال الأطلسي، فهو يشكل خطرا على روسيا وعلى البنية الشاملة للأمن العالمي والإقليمي".ونوه السياسي الروسي إلى أن الوحدات العسكرية الغربية بالقرب من الحدود الروسية تقوم بإجراء التدريبات، بما في ذلك التدريب على الأعمال الهجومية، وبتطوير البنية التحتية اللوجستية للنقل السريع للقوات والأسلحة والمعدات.واختتم الدبلوماسي الروسي حديثه، قائلا: "لتلخيص ذلك، إن الناتو يستعد لصراع مسلح ضد روسيا. لقد رفضت الولايات المتحدة وحلفاؤها مقترحاتنا لتعزيز الأمن العسكري. إن السلوك العدواني لحلف شمال الأطلسي والمخاطر المباشرة المرتبطة بأمن روسيا تؤخذ في الاعتبار في تطورنا العسكري سيتم توفير عملية التخطيط الدفاعي لروسيا".
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MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, العالم, الناتو
موسكو: الناتو يستعد للحرب ضد روسيا
أكدت الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، أن "الناتو" يستعد للحرب ضد روسيا، مشيرة إلى أن موسكو تأخذ هذه المخاطر في الاعتبار من خلال التخطيط العسكري.
وقال نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو، في مقابلة مع "كومسومولسكايا برافدا"، إن "روسيا تلتزم باستمرار بسياسة منع الصراع المباشر، بما في ذلك من خلال إظهار قدراتنا العسكرية".
وتابع السياسي الروسي: "هناك كل الأسباب التي تجعلنا نعتقد أن الإشارات التي نرسلها حول العواقب المحتملة لـ "قياس القوة" تتم قراءتها على الجانب الآخر".
وأوضح غروشكو: "أما بالنسبة للمسار العام لحلف شمال الأطلسي
، فهو يشكل خطرا على روسيا وعلى البنية الشاملة للأمن العالمي والإقليمي".
وأضاف أن الناتو يعتبر روسيا هي "التهديد الأكثر أهمية ومباشرة لأمن الحلفاء" على المدى الطويل، مشيراً إلى أنه بينما يحاول حلف شمال الأطلسي "شيطنة نوايا روسيا"، فإنه يحاول أيضا تحقيق التفوق في جميع بيئات التشغيل (العسكرية)، وزيادة حجمه بشكل مستمر.
ونوه السياسي الروسي إلى أن الوحدات العسكرية الغربية بالقرب من الحدود الروسية
تقوم بإجراء التدريبات، بما في ذلك التدريب على الأعمال الهجومية، وبتطوير البنية التحتية اللوجستية للنقل السريع للقوات والأسلحة والمعدات.
واختتم الدبلوماسي الروسي حديثه، قائلا: "لتلخيص ذلك، إن الناتو يستعد لصراع مسلح ضد روسيا. لقد رفضت الولايات المتحدة وحلفاؤها مقترحاتنا لتعزيز الأمن العسكري. إن السلوك العدواني لحلف شمال الأطلسي والمخاطر المباشرة المرتبطة بأمن روسيا تؤخذ في الاعتبار في تطورنا العسكري سيتم توفير عملية التخطيط الدفاعي لروسيا".