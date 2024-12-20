https://sarabic.ae/20241220/موسكو-الناتو-يستعد-للحرب-ضد-روسيا--1095996436.html

موسكو: الناتو يستعد للحرب ضد روسيا

موسكو: الناتو يستعد للحرب ضد روسيا

سبوتنيك عربي

أكدت الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، أن "الناتو" يستعد للحرب ضد روسيا، مشيرة إلى أن موسكو تأخذ هذه المخاطر في الاعتبار من خلال التخطيط العسكري. 20.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-20T08:50+0000

2024-12-20T08:50+0000

2024-12-20T08:50+0000

روسيا

العالم

الناتو

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وقال نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو، في مقابلة مع "كومسومولسكايا برافدا"، إن "روسيا تلتزم باستمرار بسياسة منع الصراع المباشر، بما في ذلك من خلال إظهار قدراتنا العسكرية".وأوضح غروشكو: "أما بالنسبة للمسار العام لحلف شمال الأطلسي، فهو يشكل خطرا على روسيا وعلى البنية الشاملة للأمن العالمي والإقليمي".ونوه السياسي الروسي إلى أن الوحدات العسكرية الغربية بالقرب من الحدود الروسية تقوم بإجراء التدريبات، بما في ذلك التدريب على الأعمال الهجومية، وبتطوير البنية التحتية اللوجستية للنقل السريع للقوات والأسلحة والمعدات.واختتم الدبلوماسي الروسي حديثه، قائلا: "لتلخيص ذلك، إن الناتو يستعد لصراع مسلح ضد روسيا. لقد رفضت الولايات المتحدة وحلفاؤها مقترحاتنا لتعزيز الأمن العسكري. إن السلوك العدواني لحلف شمال الأطلسي والمخاطر المباشرة المرتبطة بأمن روسيا تؤخذ في الاعتبار في تطورنا العسكري سيتم توفير عملية التخطيط الدفاعي لروسيا".

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