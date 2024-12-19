https://sarabic.ae/20241219/خبير-لـسبوتنيك-الغرب-لم-يتوقف-ولا-يوم-للبحث-عن-طرق-لاستفزاز-روسيا-1095977471.html

خبير لـ"سبوتنيك": الغرب لم يتوقف ولا يوم للبحث عن طرق لاستفزاز روسيا

خبير لـ"سبوتنيك": الغرب لم يتوقف ولا يوم للبحث عن طرق لاستفزاز روسيا

سبوتنيك عربي

أكد الباحث والمتخصص بالشأن الروسي إلكسندر كفوري، أن "الغرب لم يتوقف ولا يوم للبحث عن طرق لاستفزاز روسيا والمضي في تشكيل تهديد لروسيا والاقتراب من حدودها... 19.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-19T14:53+0000

2024-12-19T14:53+0000

2024-12-19T14:53+0000

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وقال الباحث في حديثه لإذاعة "سبوتنيك": "لولا الولايات المتحدة الأمريكية لكان العالم مستقر، فهي يطلق عليها لقب محور الشر".وحول اغتيال قائد قوات الحماية الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية في القوات الروسية الجنرال إيغور كيريلوف، أشار كفوري إلى أن "هذا العمل إرهابي وخاصة بعد اعتراف أوكرانيا بتنفيذ هذا الاغتيال، فهي تعد جريمة حرب موصوفة".وبيّن كفوري أن "أوكرانيا، بدعم من الدول الغربية، تدرك أن قوة عظمى مثل روسيا لا يمكن هزيمتها في ساحة المعركة، لكن يمكن استنزافها من الداخل، لذلك تم القيام بهذه العملية بحكم أن العالم كيريلوف، كان تركيزه على الملف السوري والأوكراني، ويعد هذا الملف أمرًا محرجًا للولايات المتحدة الأمريكية، التي أقامت مختبرات بيولوجية وشعاعية وسموما لنشرها في روسيا، من خلال حشرات نقلت إلى مناطق حدودية مع أوكرانيا، وقد أثبتت القوات الروسية هذه الأعمال".واستغرب "موقف الغرب من النازية التي فتكت بالعالم ومن المحتمل أن تشعل حربًا عالمية ثالثة، لذلك يجب عدم دعم هذا التطرف ومنع تزويده بأي نوع من الأسلحة"، مبينًا أن "تصريحات ترامب حول منع نشوب الحرب ما هي إلا أقوال دون أفعال بحكم عدم وجود الثقة بالولايات المتحدة الأمريكية".القوات المسلحة الروسية تعلن إنجاز جميع المهام التي حددتها قيادة البلاد في عام 2024الخارجية الروسية: المستفيد الرئيسي من الهجوم الإرهابي على كيريلوف هم الأنجلوسكسونيون

https://sarabic.ae/20241218/الخارجية-الروسية-بيان-الأمم-المتحدة-بشأن-مقتل-كيريلوف-دليل-على-فساد-مسؤوليها-1095928015.html

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