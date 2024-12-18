https://sarabic.ae/20241218/الخارجية-الروسية-بيان-الأمم-المتحدة-بشأن-مقتل-كيريلوف-دليل-على-فساد-مسؤوليها-1095928015.html

الخارجية الروسية: بيان الأمم المتحدة بشأن مقتل كيريلوف دليل على فساد مسؤوليها

الخارجية الروسية: بيان الأمم المتحدة بشأن مقتل كيريلوف دليل على فساد مسؤوليها

سبوتنيك عربي

وصفت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، بيان مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بشأن مقتل قائد قوات الحماية الإشعاعية... 18.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-18T15:11+0000

2024-12-18T15:11+0000

2024-12-18T15:11+0000

روسيا

أخبار روسيا اليوم

العالم

أخبار العالم الآن

ماريا زاخاروفا

الخارجية الروسية

منظمة الأمم المتحدة

مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/02/02/1085684046_0:211:2895:1839_1920x0_80_0_0_35722e47a34437f0943de7e2913dc46f.jpg

وقالت زاخاروفا في تصريح لوكالة "سبوتنيك": "هذا يدل على الفساد المطلق لهؤلاء المسؤولين، أو أنهم غير مناسبين على الإطلاق للمهنة، فليختاروا الأول أو الثاني".وفي وقت سابق، قالت الممثلة الرسمية للمفوضية، إليزابيث ثروسيل، تعليقا على مقتل كيريلوف، إن المفوضية تعتقد أن قتل العسكريين أثناء النزاعات لا ينتهك القانون الإنساني.وأشارت زاخاروفا إلى أنه "لحسن الحظ أن الناس لم يصابوا، على الرغم من أن هذه هي الفترة الصباحية، وهي اللحظة التي يخرج فيها الأطفال والكبار ويذهبون إلى المدرسة وما إلى ذلك".واختتمت زاخاروفا: "لا توجد كلمات يمكن أن تفسر مثل هذه التصريحات، إلا تلك التي قلتها: إما الفساد أو عدم الكفاءة المهنية أو ربما كليهما، سيقول أي شخص عادي إنه هجوم إرهابي في وسط المدينة في مبنى سكني، وهو ليس أكثر من بنية تحتية مدنية، هو أمر غير أخلاقي على الإطلاق، ويتجاوز نطاق القوانين الوطنية والقانون الدولي، والشيء الوحيد الذي يمكن وينبغي أن يقال عن ذلك هو إدانته بشكل قاطع، تماما، دون أي تحفظات، بمجرد أن تبدأ التحفظات، أنظر إلى النقطة الأولى".وأعلنت لجنة التحقيق الروسية، يوم أمس الثلاثاء، مصرع إيغور كيريلوف، قائد قوات الحماية الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية في القوات الروسية، ومساعده في الانفجار الذي وقع في منطقة شارع "ريازان" في موسكو.خبير في الشأن الروسي: اغتيال كيريلوف تحدي كبير للقيادة الروسية والرد حتما قادم بعد اغتيال كيريلوف.. وزير لبناني سابق: ربما اكتشف أن أوكرانيا استخدمت هذه الأسلحة ضد روسيا

https://sarabic.ae/20241217/مقتل-شخصين-في-انفجار-في-العاصمة-الروسية-موسكو-1095855224.html

https://sarabic.ae/20241218/الأمن-الفيدرالي-الروسي-يعتقل-مرتكب-الهجوم-الإرهابي-الذي-أدى-لمقتل-الجنرال-كيريلوف-1095906582.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, ماريا زاخاروفا, الخارجية الروسية, منظمة الأمم المتحدة, مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان