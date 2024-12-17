https://sarabic.ae/20241217/خبير-في-الشأن-الروسي-اغتيال-كيريلوف-تحدي-كبير-للقيادة-الروسية-والرد-حتما-قادم--1095901923.html
خبير في الشأن الروسي: اغتيال كيريلوف تحدي كبير للقيادة الروسية والرد حتما قادم
خبير في الشأن الروسي: اغتيال كيريلوف تحدي كبير للقيادة الروسية والرد حتما قادم
سبوتنيك عربي
أكد رائد جبر، الخبير في الشأن الروسي، أنّ "اغتيال الجنرال إيغور كيريلوف، قائد قوات الحماية الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية في القوات الروسية، يمثل استهدافًا... 17.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-17T20:37+0000
2024-12-17T20:37+0000
2024-12-17T20:37+0000
حصري
تقارير سبوتنيك
روسيا
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وقال جبر في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك" إنّ "الاغتيال هو استهداف لأكبر مسؤول روسي في هذا المجال، وهو ما يشير إلى أن الرد الروسي سيكون قاسيًا".وتابع جبر بالحديث عن تخصص الجنرال كيريلوف في الأسلحة الكيميائية، حيث أشار إلى أنّ "هذا الاغتيال يثير مجددًا قضية الأسلحة الكيميائية واستخدامها في الحروب، وهو ما يشكل تهديدًا خطيرًا على السلم الدولي". وتابع قائلًا: "نحن أمام مشهد ينقل الحديث عن استخدام الأسلحة الكيميائية في الحرب إلى واجهة النقاش، مما يثير المؤسسات الدولية لمناقشة هذا الملف، خطر استخدام الأسلحة الكيميائية أمر بالغ الأهمية، وسيكون محور بحث في الأوساط السياسية المقبلة".وقال: "اليوم كانت هناك تقارير تتحدث عن قرب التوصل إلى اتفاق جديد، وبوادر إنسانية يتم نقاشها في هذه اللحظة"، مضيفا: "هذا الاغتيال في هذا التوقيت هو أمر لافت، ونحن أمام مشهد يتجه نحو التصعيد وليس التهدئة".كما أكّد جبر أنّ "هذا الاغتيال قد يكون محاولة لتأجيج الوضع قبيل وصول الرئيس المنتخب دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، بهدف تفويت الفرصة عليه في بذل جهود لوقف إطلاق النار والمفاوضات بين روسيا وأوكرانيا". وأوضح ضيف "سبوتنيك" أنّ "هناك أجهزة غربية تعمل على تغذية الصراع بين روسيا وأوكرانيا لمصالح خاصة"، مؤكدًا أنّ "بعض القوى الغربية تسعى لإطالة أمد النزاع لتحقيق أهداف استراتيجية".على الصعيد الأوكراني، أشار جبر إلى أنّ "فلاديمير زيلينسكي، يشعر بالقلق حيال رد الفعل الروسي بعد اغتيال الجنرال كيريلوف"، وأردف قائلًا: "زيلينسكي يطالب بحماية من خلال تزويده بأسلحة دفاع جوي لحماية أوكرانيا من أي تصعيد محتمل".الخارجية الروسية تتحدث عن فضح كيريلوف لـ"جرائم الغرب الكيميائية" في سوريا وأوكرانياالدوما الروسي: المسؤولون عن اغتيال قائد قوات الحماية الإشعاعية والكيميائية يجب أن ينالوا العقاب
https://sarabic.ae/20241217/الخارجية-الروسية-تصريحات-واشنطن-حول-عدم-ضلوعها-في-اغتيال-كيريلوف-سخيفة--1095901363.html
https://sarabic.ae/20241217/مقتل-شخصين-في-انفجار-في-العاصمة-الروسية-موسكو-1095855224.html
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حصري, تقارير سبوتنيك, روسيا
حصري, تقارير سبوتنيك, روسيا
خبير في الشأن الروسي: اغتيال كيريلوف تحدي كبير للقيادة الروسية والرد حتما قادم
حصري
أكد رائد جبر، الخبير في الشأن الروسي، أنّ "اغتيال الجنرال إيغور كيريلوف، قائد قوات الحماية الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية في القوات الروسية، يمثل استهدافًا لأحد أبرز المسؤولين العسكريين في روسيا، ويعد تحديًا كبيرًا للقيادة الروسية".
وقال جبر في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك
" إنّ "الاغتيال هو استهداف لأكبر مسؤول روسي في هذا المجال، وهو ما يشير إلى أن الرد الروسي سيكون قاسيًا".
وأضاف: "منذ بداية الأزمة، بدأنا نسمع تصريحات روسية تفيد بأنه آن الأوان لموسكو لاتخاذ خطوات حاسمة، مثل استهداف مراكز القرار في كييف".
وتابع جبر بالحديث عن تخصص الجنرال كيريلوف في الأسلحة الكيميائية، حيث أشار إلى أنّ "هذا الاغتيال يثير مجددًا قضية الأسلحة الكيميائية واستخدامها في الحروب، وهو ما يشكل تهديدًا خطيرًا على السلم الدولي".
وتابع قائلًا: "نحن أمام مشهد ينقل الحديث عن استخدام الأسلحة الكيميائية في الحرب إلى واجهة النقاش، مما يثير المؤسسات الدولية لمناقشة هذا الملف، خطر استخدام الأسلحة الكيميائية أمر بالغ الأهمية، وسيكون محور بحث في الأوساط السياسية المقبلة".
وفي ما يخص توقيت الاغتيال، لفت الخبير في الشأن الروسي إلى أنه "جاء متزامنًا مع الحديث عن هدنة للأعياد وتبادل أسرى بين روسيا وأوكرانيا، وسط تقارير عن قرب التوصل إلى اتفاق جديد".
وقال: "اليوم كانت هناك تقارير تتحدث عن قرب التوصل إلى اتفاق جديد، وبوادر إنسانية يتم نقاشها في هذه اللحظة"، مضيفا: "هذا الاغتيال في هذا التوقيت هو أمر لافت، ونحن أمام مشهد يتجه نحو التصعيد وليس التهدئة".
كما أكّد جبر أنّ "هذا الاغتيال قد يكون محاولة لتأجيج الوضع قبيل وصول الرئيس المنتخب دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، بهدف تفويت الفرصة عليه في بذل جهود لوقف إطلاق النار والمفاوضات بين روسيا وأوكرانيا".
وأوضح ضيف "سبوتنيك
" أنّ "هناك أجهزة غربية تعمل على تغذية الصراع بين روسيا وأوكرانيا لمصالح خاصة"، مؤكدًا أنّ "بعض القوى الغربية تسعى لإطالة أمد النزاع لتحقيق أهداف استراتيجية".
من جانب آخر، أكد جبر أنّ "الرئيس الأمريكي المنتخب لديه خطة لتسريع عملية التفاوض بين روسيا وأوكرانيا"، قائلا: "لدى ترامب خطة تقضي بتسريع طرح عملية تفاوض بين روسيا وأوكرانيا".
على الصعيد الأوكراني، أشار جبر إلى أنّ "فلاديمير زيلينسكي، يشعر بالقلق حيال رد الفعل الروسي بعد اغتيال الجنرال كيريلوف"، وأردف قائلًا: "زيلينسكي يطالب بحماية من خلال تزويده بأسلحة دفاع جوي لحماية أوكرانيا من أي تصعيد محتمل".