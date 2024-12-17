https://sarabic.ae/20241217/خبير-في-الشأن-الروسي-اغتيال-كيريلوف-تحدي-كبير-للقيادة-الروسية-والرد-حتما-قادم--1095901923.html

خبير في الشأن الروسي: اغتيال كيريلوف تحدي كبير للقيادة الروسية والرد حتما قادم

خبير في الشأن الروسي: اغتيال كيريلوف تحدي كبير للقيادة الروسية والرد حتما قادم

سبوتنيك عربي

أكد رائد جبر، الخبير في الشأن الروسي، أنّ "اغتيال الجنرال إيغور كيريلوف، قائد قوات الحماية الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية في القوات الروسية، يمثل استهدافًا... 17.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-17T20:37+0000

2024-12-17T20:37+0000

2024-12-17T20:37+0000

حصري

تقارير سبوتنيك

روسيا

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وقال جبر في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك" إنّ "الاغتيال هو استهداف لأكبر مسؤول روسي في هذا المجال، وهو ما يشير إلى أن الرد الروسي سيكون قاسيًا".وتابع جبر بالحديث عن تخصص الجنرال كيريلوف في الأسلحة الكيميائية، حيث أشار إلى أنّ "هذا الاغتيال يثير مجددًا قضية الأسلحة الكيميائية واستخدامها في الحروب، وهو ما يشكل تهديدًا خطيرًا على السلم الدولي". وتابع قائلًا: "نحن أمام مشهد ينقل الحديث عن استخدام الأسلحة الكيميائية في الحرب إلى واجهة النقاش، مما يثير المؤسسات الدولية لمناقشة هذا الملف، خطر استخدام الأسلحة الكيميائية أمر بالغ الأهمية، وسيكون محور بحث في الأوساط السياسية المقبلة".وقال: "اليوم كانت هناك تقارير تتحدث عن قرب التوصل إلى اتفاق جديد، وبوادر إنسانية يتم نقاشها في هذه اللحظة"، مضيفا: "هذا الاغتيال في هذا التوقيت هو أمر لافت، ونحن أمام مشهد يتجه نحو التصعيد وليس التهدئة".كما أكّد جبر أنّ "هذا الاغتيال قد يكون محاولة لتأجيج الوضع قبيل وصول الرئيس المنتخب دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، بهدف تفويت الفرصة عليه في بذل جهود لوقف إطلاق النار والمفاوضات بين روسيا وأوكرانيا". وأوضح ضيف "سبوتنيك" أنّ "هناك أجهزة غربية تعمل على تغذية الصراع بين روسيا وأوكرانيا لمصالح خاصة"، مؤكدًا أنّ "بعض القوى الغربية تسعى لإطالة أمد النزاع لتحقيق أهداف استراتيجية".على الصعيد الأوكراني، أشار جبر إلى أنّ "فلاديمير زيلينسكي، يشعر بالقلق حيال رد الفعل الروسي بعد اغتيال الجنرال كيريلوف"، وأردف قائلًا: "زيلينسكي يطالب بحماية من خلال تزويده بأسلحة دفاع جوي لحماية أوكرانيا من أي تصعيد محتمل".الخارجية الروسية تتحدث عن فضح كيريلوف لـ"جرائم الغرب الكيميائية" في سوريا وأوكرانياالدوما الروسي: المسؤولون عن اغتيال قائد قوات الحماية الإشعاعية والكيميائية يجب أن ينالوا العقاب

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