https://sarabic.ae/20241218/القوات-المسلحة-الروسية-تعلن-إنجاز-جميع-المهام-التي-حددتها-قيادة-البلاد-في-عام-2024-1095915795.html

القوات المسلحة الروسية تعلن إنجاز جميع المهام التي حددتها قيادة البلاد في عام 2024

القوات المسلحة الروسية تعلن إنجاز جميع المهام التي حددتها قيادة البلاد في عام 2024

سبوتنيك عربي

أكد رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، أن القوات المسلحة الروسية أنجزت جميع المهام التي حددتها قيادة البلاد في عام 2024. 18.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-18T11:07+0000

2024-12-18T11:07+0000

2024-12-18T11:07+0000

روسيا

العالم

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وقال غيراسيموف في مؤتمر صحفي للملحقين العسكريين للدول الأجنبية: "في تلخيص أنشطة القوات المسلحة هذا العام، أود أن أشير إلى أن جميع المهام التي حددتها قيادة البلاد قد تم إنجازها".وأشار إلى أنه، خلال العملية الخاصة، تراكم قدر كبير من الخبرة العملية في إدارة العمليات القتالية من قبل مختلف التشكيلات، واستخدام الطيران والدفاع الجوي وأنواع أخرى من القوات. وأكد غيراسيموف أن أهداف العملية العسكرية الخاصة ستتحقق بالتأكيد.وتابع: "نحن نعرف ما يجب القيام به والمهام التي يجب حلها. وسوف نواصل العمل في المستقبل على تهيئة الظروف الملائمة لتحقيق الاستقرار على الصعيدين العالمي والإقليمي، وكذلك التطوير التدريجي والمتوازن للجيش والبحرية لضمان التنمية الاجتماعية والاقتصادية السلمية لبلدنا".وقال غيراسيموف: "يتميز الوضع العسكري السياسي في العالم بزيادة في عدد النزاعات المسلحة في مختلف المناطق. وهذا بدوره ساهم في مزيد من تدهور الأمن الإقليمي والدولي".وأضاف: "السياسة التدميرية لنظام كييف أدت بأوكرانيا إلى الاعتماد الكامل على السيطرة الخارجية والتمويل الأجنبي"، مشيرا إلى أن "العامل الرئيسي في تشكيل الوضع العسكري السياسي على المستويين الإقليمي والعالمي هو الأزمة في أوكرانيا".وتابع: "وفي محاولة لإلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا الاتحادية، يستخدم الغرب الجماعي الأوكرانيين العاديين كرهائن لتطلعاته. لقد أدت السياسة التدميرية لنظام كييف بالفعل إلى الاعتماد الكامل على السيطرة الخارجية والتمويل الأجنبي، ونتيجة لذلك، فقدان سيادة الدولة".خبير أمريكي: يستطيع ترامب إنهاء الصراع في أوكرانيا بوعد واحد لبوتينالخارجية الروسية: المستفيد الرئيسي من الهجوم الإرهابي على كيريلوف هم الأنجلوسكسونيون

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