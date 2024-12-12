https://sarabic.ae/20241212/حرب-استنزاف-خبير-غربي-معجب-بقدرات-روسيا-1095734967.html
"حرب استنزاف"... خبير غربي معجب بقدرات روسيا
"حرب استنزاف"... خبير غربي معجب بقدرات روسيا
سبوتنيك عربي
قال بريان بيرليتيك، جندي مشاة البحرية الأمريكية السابق، إن روسيا تنتصر في الصراع الأوكراني من خلال الاستنزاف. 12.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-12T17:03+0000
2024-12-12T17:03+0000
2024-12-12T17:03+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال بيرليتيك على قناة "داني هايفونغ" في موقع "يوتيوب": "إن روسيا تكسب الصراع في أوكرانيا لأنه حرب استنزاف، والإمكانات العسكرية الصناعية الروسية أكبر من إمكانات الغرب الجماعي".وفي الوقت نفسه، أكد أن "الإمكانات الصناعية العسكرية لروسيا بحد ذاتها بمثابة رادع" في هذا الصراع.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20241212/الخارجية-الأمريكية-دعم-واشنطن-لكييف-سمح-للولايات-المتحدة-باستثمار-117-خطا-لإنتاج-الأسلحة-1095734195.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا
"حرب استنزاف"... خبير غربي معجب بقدرات روسيا
قال بريان بيرليتيك، جندي مشاة البحرية الأمريكية السابق، إن روسيا تنتصر في الصراع الأوكراني من خلال الاستنزاف.
وقال بيرليتيك على قناة "داني هايفونغ" في موقع "يوتيوب": "إن روسيا تكسب الصراع في أوكرانيا لأنه حرب استنزاف، والإمكانات العسكرية الصناعية الروسية أكبر من إمكانات الغرب الجماعي".
وأشار الخبير إلى أن الجيوش الغربية "تقع على الحدود مع أوكرانيا مباشرة ونقلت مواردها إلى هناك".
وفي الوقت نفسه، أكد أن "الإمكانات الصناعية العسكرية لروسيا بحد ذاتها بمثابة رادع" في هذا الصراع.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.