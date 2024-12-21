https://sarabic.ae/20241221/إذاعة-شام-إف-إم-السورية-تعلن-استئناف-عملها-وعودة-برامجها--1096037500.html
إذاعة "شام إف إم" السورية تعلن استئناف عملها وعودة برامجها
إذاعة "شام إف إم" السورية تعلن استئناف عملها وعودة برامجها
سبوتنيك عربي
عادت إذاعة" شام إف إم" السورية إلى العمل، بعد أيام من توقف بثها وبرامجها ونشراتها الإخبارية بقرار من قبل وزارة الإعلام في الحكومة السورية المؤقتة. 21.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-21T11:51+0000
2024-12-21T11:51+0000
2024-12-21T11:51+0000
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وقال سامر يوسف مدير إذاعة "شام إف إم" في تصريح خاص لـ"سبوتنيك"، إن الإذاعة ستعاود بث برامجها وتغطيتها الاخبارية داخل الأراضي السورية اعتبارا من يوم غد الأحد.ويشار إلى أن "شام إف إم" إذاعة محلية سورية بدأت بثها عام 2007 وتمتلك عدد متابعين كبيرا في سوريا وخارجها وتبث برامج خدمية وفنية واجتماعية ونشرات أخبار ولديها مراسلين في كافة المحافظات السورية، وتمتلك بالإضافة للبث الإذاعي قناة تلفزيونية على قمر النايل سات.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
حصري, تقارير سبوتنيك, العالم العربي
حصري, تقارير سبوتنيك, العالم العربي
إذاعة "شام إف إم" السورية تعلن استئناف عملها وعودة برامجها
حصري
عادت إذاعة" شام إف إم" السورية إلى العمل، بعد أيام من توقف بثها وبرامجها ونشراتها الإخبارية بقرار من قبل وزارة الإعلام في الحكومة السورية المؤقتة.
وقال سامر يوسف مدير إذاعة "شام إف إم" في تصريح خاص لـ"سبوتنيك"، إن الإذاعة ستعاود بث برامجها وتغطيتها الاخبارية داخل الأراضي السورية اعتبارا من يوم غد الأحد.
وأضاف يوسف : تم إبلاغنا من قبل وزارة الإعلام في الحكومة السورية الانتقالية "المؤقتة" بقرار العودة إلى العمل واستئناف العمل الصحفي من خلال برنامجنا الخدمية والاجتماعية والتغطية الإخبارية بكافة المحافظات السورية.
وفي وقت سابق أوقفت وزارة الإعلام السورية التابعة لحكومة الإنقاذ، عمل إذاعة وتلفزيون "شام إف إم" المحلية السورية عن العمل الإعلامي والصحفي ومنع بث النشرات الإخبارية والبرامج الخدمية دون توضيح الأسباب.
ويشار إلى أن "شام إف إم" إذاعة محلية سورية بدأت بثها عام 2007 وتمتلك عدد متابعين كبيرا في سوريا وخارجها وتبث برامج خدمية وفنية واجتماعية ونشرات أخبار ولديها مراسلين في كافة المحافظات السورية، وتمتلك بالإضافة للبث الإذاعي قناة تلفزيونية على قمر النايل سات.